میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات مرگ ۹ کارگر به علت نشت گاز

در حالی‌ که در روزهای ابتدایی پس از حادثه مرگبار واحد تولیدی «سامان مدار پیشرو» واقع در شهرک صنعتی دولت‌آباد برخوار، جزئیات فنی و ایمنی این حادثه با ابهامات جدی همراه بود، پیگیری‌های انجام‌شده طی یک هفته گذشته، ابعاد تازه‌ای از چگونگی وقوع حادثه، وضعیت ایمنی کارگاه و مسئولیت‌های کارفرما را روشن کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۷۱
| |
1667 بازدید
جزئیات مرگ ۹ کارگر به علت نشت گاز

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ در حالی‌ که در روزهای ابتدایی پس از حادثه مرگبار واحد تولیدی «سامان مدار پیشرو» واقع در شهرک صنعتی دولت‌آباد برخوار، جزئیات فنی و ایمنی این حادثه با ابهامات جدی همراه بود، پیگیری‌های انجام‌شده طی یک هفته گذشته، ابعاد تازه‌ای از چگونگی وقوع حادثه، وضعیت ایمنی کارگاه و مسئولیت‌های کارفرما را روشن کرده است.روز ۲۴ آذرماه، در واحد تولیدی «سامان مدار پیشرو» مستقر در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار در استان اصفهان، آتش‌سوزی رخ داد. در پی این حادثه، ۹ کارگر جان خود را از دست دادند که تعدادی از آنان زنان جوان و سرپرست خانوار بودند. در روزهای ابتدایی پس از وقوع این حادثه، جزئیات آن به‌طور دقیق مشخص نبود و ابهام در نحوه وقوع و دلایل حادثه، پرسش‌های متعددی را به وجود آورده بود.از همین رو، برای روشن‌شدن ابعاد این حادثه و پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، طی هفته‌ی گذشته این موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری کردیم و در همین چارچوب، با زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، گفت‌وگو کردیم. زهرا عسگری در توضیح آخرین پیگیری‌ها و نتایج اولیه بررسی این حادثه گفت:پس از وقوع حادثه، جلسات متعددی با محوریت دادستانی برگزار شد و در نخستین جلسه‌ای که روز چهارشنبه تشکیل شد، مقرر شد تمامی تیم‌های تخصصی به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ در محل کارگاه حاضر شوند. بر این اساس، تیم‌هایی از اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره کار، آتش‌نشانی، شهرداری، فرمانداری و سایر نهادهای مرتبط، با هماهنگی دادستانی، برای بازدید میدانی بسیج شدند.وی افزود: در همان جلسه تأکید شد تا زمان تکمیل بررسی‌ها و نهایی‌شدن گزارش‌ها، اطلاعات جلسه محرمانه باقی بماند و تنها موضوعی که اطلاع‌رسانی شود، انجام بازدید مشترک در روز یکشنبه و تهیه گزارش‌های کارشناسی اولیه باشد. این گزارش‌ها شامل گزارش آتش‌نشانی، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های تخصصی است که باید تجمیع شود تا امکان اظهارنظر نهایی فراهم شود.مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره ماهیت حادثه توضیح داد: بر اساس بررسی‌های اولیه، این حادثه آتش‌سوزی گسترده نبوده است. آتش‌سوزی در حد بسیار محدود و ناشی از اتصال تجهیزات الکترونیک بوده که در کارگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

این آتش‌سوزی محدود باعث آزاد شدن یک گاز شده و متأسفانه کارگران حاضر در محل، این گاز را استنشاق کرده‌اند. طبق گزارش‌های اولیه، هیچ‌گونه آسیب جسمی یا سوختگی در اجساد متوفیان مشاهده نشده و علت فوت، گازگرفتگی بوده است.وی ادامه داد: برخی از کارگران موفق می‌شوند از محل خارج شوند، اما در ادامه، درِ کارگاه قفل می‌شود و ۹ نفر از کارگران در داخل محبوس می‌مانند. کارگاه نیز از نظر تجهیزات ایمنی و امکانات امدادی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و همین موضوع در تشدید پیامدهای حادثه مؤثر بوده است.عسگری با اشاره به وضعیت ایمنی کارگاه گفت: نبود تجهیزات ایمنی و رعایت‌نشدن الزامات قانونی از جمله مواردی است که در بررسی‌ها مطرح شده و می‌تواند بخشی از دلایل وقوع حادثه باشد. در حال حاضر، نمی‌توان درصد یا سهم هرکدام از عوامل را به‌صورت قطعی اعلام کرد و این موضوع منوط به تکمیل گزارش‌های نهایی کارشناسان است.وی در پاسخ به وضعیت حقوقی کارفرما اظهار داشت: بر اساس قانون کار، کارفرما مکلف به رعایت الزامات ایمنی و اخذ مجوزهای قانونی است. در این پرونده، مشخص شده که مجوزهای لازم از جمله مجوز موضوع ماده ۸۷ قانون کار برای تأسیس و فعالیت کارگاه اخذ نشده است. با این حال، تشخیص نهایی قصور و تعیین مسئولیت حقوقی و کیفری، در صلاحیت مقام قضایی است و مرجع قضایی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین تأکید کرد: در حال حاضر هیچ شواهدی مبنی بر عمدی‌بودن حادثه وجود ندارد و آنچه تاکنون احراز شده، وقوع حادثه در اثر عوامل فنی و ایمنی و انتشار گاز سمی بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگبار سامان مدار پیشرو شهرک صنعتی دولت آباد آتش سوزی کارگر شهرستان برخوار استنشاق سوختگی گازگرفتی
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصادف زنجیره‌ای مرگبار چهار خودرو
جزئیات حادثه تصادف مرگبار اتوبوس در نطنز
فرمول تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵
ماجرای مردی که خودش را فدای پسرخاله‌اش کرد
مرگ خاموش در واحد مسکونی ـ اداری خیابان شریعتی
آتش‌سوزی در برج ۲۵ طبقه‌ای وردآورد
لاله‌زار؛ سوختن یک تاریخ نه یک سینما
سقوط هواپیما در ایالت کارولینای شمالی آمریکا
یک نماد عظیم در آتش سوخت
پشت‌پرده ماجرای خودسوزی مقابل دادگستری کرج
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005ecF
tabnak.ir/005ecF