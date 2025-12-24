ادامه تبعات شکست پرسپولیس مقابل تراکتور؛ ضرر میلیاردی اوسمار ویرا

با شکست پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، اوسمار ویرا، سرمربی سرخپوشان تهرانی ضرری میلیاردی کرد.

اوسمار ویرا قرار بود در صورت قهرمانی جام حذفی پاداشی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از باشگاه پرسپولیس دریافت کند که با شکست مقابل تراکتور، اولین آپشن قرارداد او حذف شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، از روزی که قرار شد اوسمار ویرا جانشین وحید هاشمیان در پرسپولیس شود، صحبت‌های زیادی در خصوص شکل و رقم قرارداد این مربی در میان بود. سرمربی برزیلی که اولین قراردادش با باشگاه پرسپولیس به عنوان دستیار یحیی گل‌محمدی ۱۵۰ هزار دلار بود و پس از استعفای سرمربی این تیم، هدایت سرخپوشان را به عهده گرفت و در پایان هم جام قهرمانی را بالای سر برد، در بازگشت دوباره قراردادی ۱.۴ میلیون دلاری امضا کرد.

باتوجه به نوسانات قیمت ارز، به ارزش ریالی قرارداد اوسمار ویرا هر روز افزوده می‌شود و طبیعتاً قرارداد این مربی بار مالی زیادی را برای پرسپولیسی‌ها ایجاد خواهد کرد. با این حال حذف پرسپولیس از جام حذفی منجر به لغو شدن یکی از آپشن‌های قرارداد اوسمار ویرا شد. چراکه در قرارداد او بابت قهرمانی احتمالی در لیگ برتر و جام حذفی پاداش‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که باتوجه به شکست پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی، اولین آپشن قرارداد این مربی برزیلی حذف شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار تابناک، اوسمار ویرا در صورت قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی پاداشی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان دریافت می‌کرد که حالا با حذف پرسپولیس در بازی مقابل تراکتور، تبعات آن گریبان سرمربی برزیلی را هم به این شکل گرفت.