تفکر خطرناک حمید رسایی دوباره خبرساز شد
حمید رسایی: حق مهریه و نفقه زنان بیحجاب باید از بین برود.
به گزارش تابناک؛ حمید رسایی، نماینده مجلس، امروز در صحن علنی با بیان اظهاراتی جنجالی گفت:
«حق مهریه و نفقه زنان بیحجاب باید از بین برود؛ کسی که حجاب را قبول ندارد، چطور نفقه و مهریه که از قوانین اسلام است را قبول میکند؟»
واقعا حرفش منطقیه....اگر قبول داری که هیچ...وگرنه نمیشه بگی حجاب رو قبول ندارم اما مهریه رو قبول دارم....خداوکیلی این حرفش درسته
این ها در حجاب گیر کرده اند و بقیه مسائل کشوری ارزشی برای اینها ندارد.
نفقه یک قانون عام است در همه ملتها و ادیان و اقوام به اشکال مختلف وجود دارد . در حقیقت یک قانون شهروندی است و ربطی به اسلام ندارد . مسیحیان و یهودیان هم چنین قوانینی دارند]
