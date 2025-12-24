میلی صفحه خبر لوگو بالا
تفکر خطرناک حمید رسایی دوباره خبرساز شد

حمید رسایی: حق مهریه و نفقه زنان بی‌حجاب باید از بین برود.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۶۵
| |
5518 بازدید
|
۴۸
تفکر خطرناک حمید رسایی دوباره خبرساز شد

به گزارش تابناک؛ حمید رسایی، نماینده مجلس، امروز در صحن علنی با بیان اظهاراتی جنجالی گفت:

«حق مهریه و نفقه زنان بی‌حجاب باید از بین برود؛ کسی که حجاب را قبول ندارد، چطور نفقه و مهریه که از قوانین اسلام است را قبول می‌کند؟»

حمید رسایی نفقه زنان بی حجاب قوانین اسلام
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
5
2
پاسخ
فاقد اهمیت!!!
ناشناس
|
Belgium
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
2
6
پاسخ
واقعا حرفش منطقیه....اگر قبول داری که هیچ...وگرنه نمیشه بگی حجاب رو قبول ندارم اما مهریه رو قبول دارم....خداوکیلی این حرفش درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
3
0
پاسخ
خدای من
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
4
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
5
پاسخ
نکته جالبی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
2
3
پاسخ
نکته جالبی است ولی نه الزاما درست.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
2
4
پاسخ
این ها در حجاب گیر کرده اند و بقیه مسائل کشوری ارزشی برای اینها ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
4
2
پاسخ
نفقه یک قانون عام است در همه ملت‌ها و ادیان و اقوام به اشکال مختلف وجود دارد . در حقیقت یک قانون شهروندی است و ربطی به اسلام ندارد . مسیحیان و یهودیان هم چنین قوانینی دارند]
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
5
پاسخ
این که دقیقا درست گفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
3
0
پاسخ
بشنوید از سناتور رسایی !. موندم چرا من گرین کارت آمریکا رو ندارم
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
