تفکر خطرناک حمید رسایی دوباره خبرساز شد

به گزارش تابناک؛ حمید رسایی، نماینده مجلس، امروز در صحن علنی با بیان اظهاراتی جنجالی گفت:

«حق مهریه و نفقه زنان بی‌حجاب باید از بین برود؛ کسی که حجاب را قبول ندارد، چطور نفقه و مهریه که از قوانین اسلام است را قبول می‌کند؟»