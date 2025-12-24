میلی صفحه خبر لوگو بالا
استقبال سرمایه‌گذاران از نماد «حیات» بیمه زندگی مفید

نماد «حیات» شرکت بیمه زندگی مفید روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با رشد ۲۶۴ درصدی نسبت به قیمت پذیره‌نویسی بازگشایی شد و در نخستین هفته معاملاتی خود شاهد استقبال خوب سرمایه‌گذاران بوده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۶۴
| |
854 بازدید

استقبال سرمایه‌گذاران از نماد «حیات» بیمه زندگی مفید 

همزمان با گشایش نماد «حیات» بیمه زندگی مفید در بازار بورس در روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، این نماد با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شد، به‌طوری‌که میانگین روزانه حجم معاملات آن طی نخستین هفته معاملاتی بیش از ۱۰۰ میلیون سهم بوده است. 

پذیره‌نویسی بیمه زندگی مفید با تعداد ۶۰۰ میلیون سهم هزار ریالی انجام شد و ۸۹ درصد خریداران آن را سهامداران حقیقی تشکیل دادند.

در اولین مجمع عمومی سالیانه نماد «حیات» در تیر ماه ۱۴۰۴، به ازای هر سهم ۱۷۰ ریال سود نقدی تقسیم شد. در 29 آذر 1404 نیز طی مراسمی در فرابورس ایران آیین رسمی گشایش نماد «حیات» با حضور سیدمجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه زندگی مفید برگزار شد. 

در روز گشایش نماد «حیات»، هر سهم این نماد ۳۶۴۰ ریال قیمت خورد که با احتساب سود تقسیم‌شده، ۲۸۱ درصد بازده برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد.

طی همین بازه زمانی، رشد شاخص کل بورس حدود ۷۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، نماد حیات از زمان پذیره‌نویسی تا روز بازگشایی،‌ حدود ۳.۵ برابر شاخص کل بورس بازدهی داشته است.

بیمه زندگی مفید از سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را با ارائه محصولاتی همچون «بیمه عمر زمانی»، «بیمه عمر و سرمایه‌گذاری»، «بیمه عمر و سرمایه‌گذاری متصل به دارایی» و «بیمه مستمری» آغاز کرده است.

 

