تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

مالباختگان می‌گویند در طول سال‌های اخیر چندین تجمع، نامه‌نگاری و درخواست رسمی برای شفاف‌سازی پرونده و بازگرداندن دارایی‌ها انجام داده‌اند، اما تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند و وضعیت دارایی‌ها و سرنوشت طلب‌کاران همچنان نامشخص باقی مانده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۶۳
9013 بازدید
تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

به گزارش تابناک، صبح امروز، جمعی از مالباختگان صرافی کریپتولند با حضور مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی تجمع کردند و با سر دادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردها، خواستار پیگیری سریع‌تر پرونده و احقاق حقوق خود شدند. مالباختگان اظهار کردند که پس از بیش از چهار سال بلاتکلیفی در پرونده کریپتولند هنوز توضیح روشنی از عملکرد دستگاه‌های مسئول دریافت نکرده‌اند و از طولانی شدن رسیدگی ناراضی هستند.  

این تجمع در حالی برگزار شد که پرونده صرافی کریپتولند از سال ۱۳۹۹–۱۴۰۰ با بازداشت مدیرعامل این صرافی، سینا استوی، آغاز شد و دسترسی کاربران به دارایی‌هایشان مسدود گردیدو مدیرعامل پس از مدتی بازداشت، آزاد شد و به خارج از کشور فرار کرد، موضوعی که بار دیگر موج نارضایتی را میان مالباختگان تشدید کرده است.  

مالباختگان می‌گویند در طول سال‌های اخیر چندین تجمع، نامه‌نگاری و درخواست رسمی برای شفاف‌سازی پرونده و بازگرداندن دارایی‌ها انجام داده‌اند، اما تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند و وضعیت دارایی‌ها و سرنوشت طلب‌کاران همچنان نامشخص باقی مانده است.  

این اعتراض‌ها تنها نمونه‌ای از تجمعات متعدد در سال‌های گذشته است؛ پیش‌تر نیز گروه‌هایی از مالباختگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات و بلاتکلیفی دارایی‌ها تجمع‌های متعددی برگزار کرده بودند.  

تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

مالباختگان چه می‌خواهند؟
  شفاف شدن وضعیت پرونده و روند قضایی رسیدگی
  پاسخگویی دقیق درباره دلیل طولانی شدن روند رسیدگی
• بازگرداندن دارایی‌ها یا جبران خسارت به ذینفعان

این تجمع، بار دیگر نگرانی‌های گسترده درباره شفافیت در پرونده صرافی کریپتولند و نقش نهادهای مسئول را برجسته کرده و نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظر پاسخ روشن درباره سرنوشت سرمایه‌هایشان هستند.

تجمع اعتراضی مالباختگان نامه نگاری جرائم اقتصادی صرافی کریپتولند پلاکارد کریپتولند سینا استوی مهدی استوی
