تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

به گزارش تابناک، صبح امروز، جمعی از مالباختگان صرافی کریپتولند با حضور مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی تجمع کردند و با سر دادن شعارها و در دست داشتن پلاکاردها، خواستار پیگیری سریع‌تر پرونده و احقاق حقوق خود شدند. مالباختگان اظهار کردند که پس از بیش از چهار سال بلاتکلیفی در پرونده کریپتولند هنوز توضیح روشنی از عملکرد دستگاه‌های مسئول دریافت نکرده‌اند و از طولانی شدن رسیدگی ناراضی هستند.

این تجمع در حالی برگزار شد که پرونده صرافی کریپتولند از سال ۱۳۹۹–۱۴۰۰ با بازداشت مدیرعامل این صرافی، سینا استوی، آغاز شد و دسترسی کاربران به دارایی‌هایشان مسدود گردیدو مدیرعامل پس از مدتی بازداشت، آزاد شد و به خارج از کشور فرار کرد، موضوعی که بار دیگر موج نارضایتی را میان مالباختگان تشدید کرده است.

مالباختگان می‌گویند در طول سال‌های اخیر چندین تجمع، نامه‌نگاری و درخواست رسمی برای شفاف‌سازی پرونده و بازگرداندن دارایی‌ها انجام داده‌اند، اما تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند و وضعیت دارایی‌ها و سرنوشت طلب‌کاران همچنان نامشخص باقی مانده است.

این اعتراض‌ها تنها نمونه‌ای از تجمعات متعدد در سال‌های گذشته است؛ پیش‌تر نیز گروه‌هایی از مالباختگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات و بلاتکلیفی دارایی‌ها تجمع‌های متعددی برگزار کرده بودند.

مالباختگان چه می‌خواهند؟

شفاف شدن وضعیت پرونده و روند قضایی رسیدگی

پاسخگویی دقیق درباره دلیل طولانی شدن روند رسیدگی

• بازگرداندن دارایی‌ها یا جبران خسارت به ذینفعان

این تجمع، بار دیگر نگرانی‌های گسترده درباره شفافیت در پرونده صرافی کریپتولند و نقش نهادهای مسئول را برجسته کرده و نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظر پاسخ روشن درباره سرنوشت سرمایه‌هایشان هستند.