اظهارات جنجالی بانکیپور؛ تهدید یا اعلان شورش؟
به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
شورشیان جدید!
حامیان سرسخت لایحۀ حجاب و نیروهای نزدیک به جبهۀ پایداری دیگر خود را در چارچوب سیاستهای رسمی تعریف نمیکنند. نه اینکه صرفاً مخالف و منتقد باشند بلکه علناً تهدید به شورشگری عملی میکنند. سخنان اخیر امیرحسن بانکیپور نمایندۀ مجلس از اصفهان معنایی جز اعلام شورشگری علنی علیه نظامات موجود ندارد. او تهدید کرده است: "مردم ایران در برابر بیحجابی خودشان وارد میدان خواهند شد! "
در واقع برخی نهادهای حاکم با میدان دادن به این نوع نیروها، عملاً در آستین خود مار پرورش دادهاند! میدانداری نیروهای تندرو از هر تهدید دیگری علیه نظامهای مستقر، خطرناکتر است. در مرحلهای نه میتوان به مطالبات افراطی آنها پاسخ داد و نه میتوان مهار و کنترلشان کرد. از این رو، بهتر و مؤثرتر از هر اپوزیسیونِ براندازی اوضاع را بیثبات میکنند!