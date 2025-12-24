دلیل منتفی شدن میزبانی استقلال در ورزشگاه امام رضا؛ «همون همیشگی»

به نظر می‌رسد تا زمان حل نشدن موضوع و مشکل همیشگی، شاهد برگزاری بازی مهم و بزرگی در ورزشگاه مدرن شهر مشهد نخواهیم بود.

پس از دیدار ایران و لبنان در چهارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در فروردین ماه ۱۴۰۱ که منجر به اتفاقات تلخی شد که برخی با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل مانع از حضور زنان در ورزشگاه شدند، چند مرتبه موضوع میزبانی تیم ملی، بازی‌های آسیایی استقلال و پرسپولیس یا دیدار دربی در ورزشگاه امام رضا مطرح شده که هر بار موانعی اجازه این اتفاق را نداده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های استقلال و گل‌گهر سیرجان در شرایطی با میزبانی آبی‌پوشان تهران برگزار می‌شود که در نهایت مشخص شد ورزشگاه شهدای شهر قدس محل برگزاری این مسابقه است. این در حالی بود که در روزهای اخیر استقلالی‌ها تلاش داشتند تا بازی را در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار کنند و در حال انجام هماهنگی‌های لازم در این زمینه بودند.

در شرایطی که میزبانی استقلال در مشهد و به ویژه ورزشگاه امام رضا با بیم و امیدهایی همراه بود، تابناک نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت و در گزارشی با عنوان «سوال مهم در حاشیه میزبانی استقلال در مشهد؛ مجوز حضور زنان صادر شد؟» شرایط میزبانی آبی‌های تهرانی در مشهد را زیر ذره‌بین برد. همانطور که در چند سال اخیر همیشه مورد بحث بوده، اینکه برخی مراجع مذهبی از جمله امام جمعه مشهد با برگزاری مسابقات مهم فوتبال در این شهر و ورزشگاه امام رضا به ویژه در شرایطی که قرار باشد زنان هم وارد ورزشگاه شوند، مخالف هستند. هرچند در مورد اخیر این موضوع مطرح شد که هیچ مخالفتی از این سمت وجود ندارد و حتی امام جمعه این شهر اعلام کرده زنان در صورتی که در جایگاه خود حضور داشته باشند، رفتن‌شان به ورزشگاه مانعی ندارد.

تمام این مباحث و البته حضور زنان در ورزشگاه امام رضا حین برگزاری دیدار ابومسلم مشهد و شاهین بجنورد از سری رقابت‌های لیگ دسته سه، امیدها را به این سمت برد که میزبانی استقلال در شهر مشهد و ورزشگاه مدرن این شهر هم مانعی نخواهد داشت. با این حال درست همزمان با بالا رفتن امیدها، به یک باره همان تصمیمات همیشگی رقم خورد؛ منتفی شدن برگزاری یک بازی مهم و پر تماشاگر در ورزشگاه امام رضا.

این بار هم به نظر می‌رسد همان موانع همیشگی مانع از برگزاری دیدار استقلال و گل‌گهر در ورزشگاه امام رضا شده که امیر زارعی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در این خصوص توضیحاتی ارائه داده است: «متأسفانه پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته و با وجود پیش‌بینی ظرفیت ۶۰ درصدی برای بلیت‌فروشی در ورزشگاه امام رضا (ع)، نهاد‌های مسئول به این جمع‌بندی رسیدند که برگزاری این دیدار در روز یکشنبه و با توجه به موقعیت ورزشگاه در یکی از شریان‌های اصلی شهر، می‌تواند مشکلات متعددی در حوزه ترافیک و مدیریت جمعیت ایجاد کند و این ظرفیت نیز پاسخگوی حجم بالای علاقه‌مندان نخواهد بود. در حال حاضر مسئولان سازمان لیگ و باشگاه استقلال در حال بررسی شرایط ورزشگاه ثامن‌الائمه هستند تا در صورت امکان، میزبانی این مسابقه در آن مجموعه ورزشی انجام شود.»

به نظر نمی‌رسد که مشکل برگزاری دیدار استقلال و گل‌گهر در ورزشگاه امام رضا صرفاً ارتباطی با روز برگزاری مسابقه داشته باشد. چراکه پیش از این در خصوص میزبانی دربی تهران هم که روز جمعه برگزار می‌شد، موانعی برای برگزاری این بازی در مشهد ایجاد شد. سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفته است: «در صورت برگزاری دیدار استقلال در ورزشگاه ثامن‌الائمه این امکان وجود دارد که مسابقه روز جمعه تیم ابومسلم در رقابت‌های لیگ دسته سوم کشور مجدداً به ورزشگاه امام رضا بازگردد.» حالا هم که طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، میزبانی استقلال در تهران و ورزشگاه شهدای شهر قدس خواهد بود؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد تا زمان حل شدن موضوع و مشکل همیشگی، شاهد برگزاری بازی مهم و بزرگی در ورزشگاه مدرن شهر مشهد باشیم. هرچند مشکل فقط اینجا نیست و پرسش اصلی و مهم‌تر اینجاست که چرا تیم ملی و دو تیم استقلال و پرسپولیس همچنان نمی‌توانند یک میزبانی بدون مشکل و دردسر در تهران داشته باشند و برای هر بازی، با حجم زیادی از مشکلات و ابهامات روبه‌رو هستند؟