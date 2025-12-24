پیشنهاد جدید نماینده مجلس درباره مهریه

به گزارش تابناک؛ روح‌الله نجابت نماینده مجلس در واکنش به مصوبه مجلس درباره مهریه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

مساله مهریه، تعارض میان ۱۴ سکه است که بعد از سال‌ها زندگی، مردی ظالم به زن می‌دهد و به خانواده پایان می‌دهد؛ و ۱۱۰ سکه است که همان ابتدای امر ممکن است زنی ظالم به مرد تحمیل کند و خانواده از هم بپاشد. راه درست، آن است که خانواده را از این دو آسیب در امان نگه دارد. ان‌شاءالله پیشنهاد میانی را ثبت می‌کنم.