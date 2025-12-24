میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیشنهاد جدید نماینده مجلس درباره مهریه

روح الله نجابت: ۱۴ سکه ظلم به زن، ۱۱۰ سکه ظلم به مرد است.
پیشنهاد جدید نماینده مجلس درباره مهریه

به گزارش تابناک؛ روح‌الله نجابت نماینده مجلس در واکنش به مصوبه مجلس درباره مهریه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

 مساله مهریه، تعارض میان ۱۴ سکه است که بعد از سال‌ها زندگی، مردی ظالم به زن می‌دهد و به خانواده پایان می‌دهد؛ و ۱۱۰ سکه است که همان ابتدای امر ممکن است زنی ظالم به مرد تحمیل کند و خانواده از هم بپاشد. راه درست، آن است که خانواده را از این دو آسیب در امان نگه دارد. ان‌شاءالله پیشنهاد میانی را ثبت می‌کنم.

 

پیشنهاد جدید نماینده مجلس درباره مهریه

