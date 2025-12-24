میلی صفحه خبر لوگو بالا
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد

با اعلام سازمان لیگ دیدار تیم های فوتبال استقلال و گل گهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.
شهر قدس میزبان بازی استقلال شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق اعلام برنامه اولیه، مسابقه دو تیم استقلال و گل گهرسیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۷ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است اعلام ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد براساس مکاتبات رسمی باشگاه استقلال با این سازمان صورت گرفته بود و طبعاً تمامی مسئولیت‌های این تغییر ورزشگاه برعهده باشگاه استقلال است.

