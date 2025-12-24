شهر قدس میزبان بازی استقلال شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق اعلام برنامه اولیه، مسابقه دو تیم استقلال و گل گهرسیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۷ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است اعلام ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد براساس مکاتبات رسمی باشگاه استقلال با این سازمان صورت گرفته بود و طبعاً تمامی مسئولیت‌های این تغییر ورزشگاه برعهده باشگاه استقلال است.