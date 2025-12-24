میلی صفحه خبر لوگو بالا
سومین درخواست ایران‌خودرو برای افزایش قیمت

وجود اینکه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو دسترسی مردم به خرید آن را دشوارتر می‌کند، ایران خودرو باز هم درخواست افزایش قیمت محصولاتش را به سازمان حمایت داده است.
سومین درخواست ایران‌خودرو برای افزایش قیمت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، می‌گوید «محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت خودرو وجود ندارد» و بررسی افزایش قیمت‌ها طبق تورم تولید‌کننده انجام می‌شود.

بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را بر پایه صورت‌های مالی به سازمان حمایت ارائه می‌کنند و این سازمان به‌عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، پس از بررسی اسناد، حداکثر ظرف یک ماه قیمت‌های نهایی را محاسبه و ابلاغ می‌کند.

در چنین شرایطی، با وجود آنکه ایران خودرو از ابتدای سال تاکنون دو بار قیمت محصولاتش را گران کرده اخیراً و برای سومین بار، باز هم درخواست افزایش قیمت داده است.

فرهیدزاده می‌گوید اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت ندارد، اما از ابتدای امسال قیمت کارخانه‌ای محصولات این شرکت از جمله پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای ۲۸۷ میلیون تومان گران شده است.

ایران خودرو افزایش قیمت شورای رقابت خودروسازان
