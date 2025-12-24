به گزارش تابناک، علی آقامحمدی در حاشیه مراسم راه‌اندازی باشگاه تولید ایرانیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعه با ایجاد یک سازماندهی منسجم توانسته برای حدود ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کند. در این فرآیند، هم مواد اولیه با قیمت مناسب تأمین می‌شود و هم محصولات با قیمت مطلوب به فروش می‌رسد که در نهایت موجب کاهش هزینه‌های فروش شده است.

وی افزود: به‌زودی «سامانه محلات ایران» راه‌اندازی خواهد شد که تحولی جدی در فروش محصولات ایجاد می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را به سراسر کشور عرضه کنند؛ به‌طوری‌که امکان ارسال کالا از طریق پست وجود دارد و همچنین مراکزی برای عرضه حضوری محصولات پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند به‌صورت مستقیم مراجعه و خرید کنند.

رئیس دفتر اقتصادی رهبر انقلاب با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد تحولات جدید در حوزه ایجاد اشتغال اظهار داشت: امیدواریم پس از میلاد امیرالمؤمنین(ع) و در ماه رجب شاهد تحولی مهم باشیم که جزئیات آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

وی درباره تأثیر این مراکز در کاهش بیکاری تصریح کرد: فعالیت این مجموعه محدود به مناطق محروم نیست و سراسر کشور را شامل می‌شود. تولید نیز در هر منطقه‌ای که نیروی کار وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است، هرچند در مناطق کمتر برخوردار نیروی کار بیشتری در دسترس است. هدف این مجموعه ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب است تا خرید به‌صورت مستمر انجام شود و فروش در بستر شبکه‌ای با سهولت بیشتری صورت گیرد.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر این مجموعه برای حدود ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده، اما مجموعه‌های بزرگ‌تری نیز در روزهای آینده معرفی خواهند شد که ظرفیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند.

وی به موضوع بیمه مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، دولت موظف است زمینه برخورداری همه مردم از بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی را فراهم کند. در حوزه بیمه سلامت، با اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند و امروز می‌توان گفت تقریباً همه مردم دارای بیمه سلامت هستند.

رئیس دفتر اقتصادی رهبر انقلاب افزود: با این حال، حدود ۶ میلیون نفر هنوز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند؛ افرادی که در مشاغل آزاد، مشاغل خانگی یا فعالیت‌هایی مانند رانندگی در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی مشغول به کار هستند. امیدواریم در دولت چهاردهم زمینه لازم برای بیمه شدن این افراد فراهم شود.

وی تأکید کرد: شیوه اجرای این موضوع باید با مصوبه دولت مشخص شود تا سهم پرداختی افراد و دولت تعیین و نظم لازم در این حوزه ایجاد شود. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری و همکاری دولت است تا مردم بتوانند پوشش بیمه‌ای خود را تکمیل کنند.

ایجاد ۳ هزار فرصت شغلی در بخش مشاغل خانگی

در ادامه این برنامه مجید ابوالحسنی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مشاغل خانگی الیاف طبیعی(پنوچ) با اشاره به اقدامات انجام‌شده این مجموعه در حوزه اشتغال‌زایی گفت: شرکت تعاونی مشاغل خانگی الیاف طبیعی، عضو باشگاه تولید ایرانیان است و در راستای تحقق منویات رهبری درباره مشارکت مردم در تولید، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ایجاد اشتغال در سراسر کشور انجام داده است.

وی افزود: امسال طراحی ایجاد حدود ۲۵۰۰ فرصت شغلی را در دستور کار قرار دادیم که تاکنون ۵۰۰ شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شده و تا پایان سال، ۲۰۰۰ فرصت شغلی دیگر نیز به‌طور قطعی محقق خواهد شد.

ابوالحسنی با بیان اینکه فعالیت‌های این شرکت در ۳۰ دفتر نمایندگی در سراسر کشور و در ۳۰ استان انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به تقاضاهای موجود در شهرها و روستاها، اشتغال‌زایی با مشارکت مستقیم خود متقاضیان انجام می‌شود و تمرکز ما بر توسعه مشاغل خانگی پایدار است. در مجموع، امسال ۲۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و به‌طور متوسط حدود ۵۰۰ نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد. در صورت تحقق کامل برنامه‌های امسال، برای سال آینده نیز ایجاد حدود ۳۰۰۰ فرصت شغلی جدید پیش‌بینی شده است.

وی درباره حوزه فعالیت این شرکت گفت: فعالیت اصلی ما در زمینه تولید پاپوش‌های نمدی و کفش‌های ترکیبی چرم و نمد است؛ محصولاتی که علاوه بر برخورداری از بازار داخلی منحصربه‌فرد، ظرفیت بالایی برای صادرات دارند.

ابوالحسنی در پایان خاطرنشان کرد: محصولات این مجموعه تاکنون به کشورهای آلمان، ایتالیا و روسیه صادر شده و تقاضا برای این تولیدات در بازارهای جهانی رو به افزایش است.

همچنین در ادامه مراسم «محسن نریمانی» مدیرعامل شرکت تعاونی مشاغل خانگی و الیاف طبیعی منسوجات کهن (پنوچ)، اعلام کرد: طرح ملی کارآفرینی در واقع مبتنی بر تولید و صنایع دستی است و در این راستا سال‌های اخیر ۱۲۰۰ نفر را در حوزه نمدمالی آموزش داده ایم که از این تعداد ۵۰۰ نفر وارد عرصه تولید مشاغل خانگی و حوزه تولید پارچه‌های نمدی شده‌اند.

وی با بیان اینکه در این طرح ۳۳ نماینده در استان‌ها شناسایی کرده‌ایم، افزود: پیش بینی مان این است که تا سه ماه آینده ۲۷۵۰ شغل خانگی، ۵۰ تولید کارگاه کیف و کفش و ۳۰۰ کارگاه نخ چله کشی راه‌اندازی کنیم.

مدیرعامل شرکت تعاونی مشاغل خانگی و الیاف طبیعی منسوجات کهن (پنوچ)، تاکید کرد: در واقع ما از این طریق توانسته‌ایم به چالش تولید که مربوط به تهیه مواد اولیه و فروش محصولات است فائق بیاییم به این معنا که برای متقاضیان ضمن تامین مواد اولیه فروش کالاهای تولیدی را نیز تضمین می کنیم.