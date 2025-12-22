میلی صفحه خبر لوگو بالا
یک مسیر بزرگراهی در تهران مسدود شد

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بزرگراه یادگار امام(ره) به بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکم دی ماه از ساعت ۲۲ مسدود شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۴۰۷
| |
2167 بازدید
یک مسیر بزرگراهی در تهران مسدود شد

به گزارش تابناک، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: خروجی مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) به بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) از ساعت ۲۲ امشب یکم دی ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی به منظور انجام عملیات عمرانی، مسدود شد. مجوز انسداد کامل این مسیر بزرگراهی فقط در شب صادر شده تا در روز امکان تردد برای شهروندان فراهم گردد.

سرهنگ بهرام آبادی در ادامه افزود: از رانندگان گرامی درخواست می شود در زمان انسداد این مسیر ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو در حین رانندگی، در این مسیر تا بزرگراه شهید همت ادامه مسیر بدهند و از بزرگراه شهید همت بعنوان معبر جایگزین استفاده نمایند. و با عوامل مجری این پروژه همکاری لازم را داشته باشند تا در زمان تعیین شده نسبت به اجرای عملیات و بازگشایی مسیر اقدام گردد.

پلیس راهور بزرگراه نیایش بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسدود
