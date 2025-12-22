گزافهگویی جدید سفیر آمریکا در اسرائیل علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مایک هاکبی» سفیر ایالات متحده آمریکا در اراضی اشغالی در ادامه گزافهگوییاش ادعا کرد: «فکر نمیکنم تا قبل از حمله بمبافکنهای بی-۲ به فردو، ایران، ترامپ را چندان جدی گرفته باشد. امیدوارم پیام را گرفته باشند، اما ظاهرا اینطور نیست، چون به نظر میرسد که سعی دارند راه جدیدی برای ازسرگیری برنامه هستهای در منطقهای امنتر و در عمق بیشتر پیدا کنند.»
او در ادامه مدعی شد: «این نه فقط برای آمریکا و اسرائیل، بلکه برای تمام اروپا یک تهدید جدی است و اگر اروپاییها این را متوجه نشوند، واقعا حتی از آنچه تصور میکنم هم احمقتر هستند! میدانم که این حرف من از منظر دیپلماتیک درست نیست، اما اظهاراتشان را ببینید... هرچند خوشحالم که مکانیسم ماشه را علیه ایران اجرا کردند، اما اقدامات بیشتری از این دست لازم است تا توانایی ایران برای دستیابی به اهدافش محدود شود.»
هاکبی در مصاحبهای ویژه در جریان یک کنفرانس درباره روابط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، که در مؤسسه مطالعات امنیت ملی برگزار شد، گفت: «هر روزی که حماس در غزه باقی بماند، قویتر میشود، نه ضعیفتر. به همین دلیل نوعی فوریت وجود دارد. آنها باید سلاحهایشان را زمین بگذارند و باید بروند.»
او همچنین درباره سوریه گفت: «من واقعاً فکر میکنم توافقی میان اسرائیل و سوریه امکانپذیر است و احمد الشرع میداند مسیر راه بقای او و هرگونه ثبات در سوریه این است که بتواند با اسرائیل صلح داشته باشد.»
سفیر آمریکا در اراضی اشغالی همچنین درباره لبنان گفت: «نیروهای مسلح لبنان باید قویتر شوند. این روند کندتر از چیزی است که همه ما میخواهیم، اما باید به آنها فرصت بدهیم. باید صبور باشیم. باید بپذیریم که دولت لبنان باید پیش از دویدن، راه رفتن را بیاموزد.»
او در ادامه درباره شعارهای دانشجویان غربی در حمایت از مردم فلسطین گفت: «وقتی مردم در دانشگاهها فریاد میزنند "از نهر تا بحر"، اصلا نمیدانند که درباره چه چیزی صحبت میکنند. آنها بیاطلاعاند. آن شعار کل اسرائیل را نابود میکند.»
هاکبی همچنین همکاری میان آمریکا و رژیم صهیونیستی را بهسود مردم آمریکا دانست و در واکنش به مخالفت افکار عمومی در آمریکا گفت که مردم باید ماهیت سودمند این همکاری را درک کنند!