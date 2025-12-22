میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزافه‌گویی جدید سفیر آمریکا در اسرائیل علیه ایران

سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در گفت‌وگویی در اندیشکده مطالعات امنیت ملی در گزافه‌گویی علیه ایران گفت که اگر اروپایی‌ها متوجه شدت تهدیدی که از سوی ایران متوجه آن‌هاست نشوند، واقعا احمق هستند!
کد خبر: ۱۳۴۷۴۰۳
| |
1454 بازدید
گزافه‌گویی جدید سفیر آمریکا در اسرائیل علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مایک هاکبی» سفیر ایالات متحده آمریکا در اراضی اشغالی در ادامه گزافه‌گویی‌اش ادعا کرد: «فکر نمی‌کنم تا قبل از حمله بمب‌افکن‌های بی-۲ به فردو، ایران، ترامپ را چندان جدی گرفته باشد. امیدوارم پیام را گرفته باشند، اما ظاهرا اینطور نیست، چون به نظر می‌رسد که سعی دارند راه جدیدی برای ازسرگیری برنامه‌ هسته‌ای در منطقه‌ای امن‌تر و در عمق بیشتر پیدا کنند.»

او در ادامه مدعی شد: «این نه فقط برای آمریکا و اسرائیل، بلکه برای تمام اروپا یک تهدید جدی است و اگر اروپایی‌ها این را متوجه نشوند، واقعا حتی از آنچه تصور می‌کنم هم احمق‌تر هستند! می‌دانم که این حرف من از منظر دیپلماتیک درست نیست، اما اظهاراتشان را ببینید... هرچند خوشحالم که مکانیسم ماشه را علیه ایران اجرا کردند، اما اقدامات بیشتری از این دست لازم است تا توانایی ایران برای دستیابی به اهدافش محدود شود.»

هاکبی در مصاحبه‌ای ویژه در جریان یک کنفرانس درباره روابط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، که در مؤسسه مطالعات امنیت ملی برگزار شد، گفت: «هر روزی که حماس در غزه باقی بماند، قوی‌تر می‌شود، نه ضعیف‌تر. به همین دلیل نوعی فوریت وجود دارد. آنها باید سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و باید بروند.»

او همچنین درباره سوریه گفت: «من واقعاً فکر می‌کنم توافقی میان اسرائیل و سوریه امکان‌پذیر است و احمد الشرع می‌داند مسیر راه بقای او و هرگونه ثبات در سوریه این است که بتواند با اسرائیل صلح داشته باشد.»

سفیر آمریکا در اراضی اشغالی همچنین درباره لبنان گفت: «نیروهای مسلح لبنان باید قوی‌تر شوند. این روند کندتر از چیزی است که همه ما می‌خواهیم، اما باید به آنها فرصت بدهیم. باید صبور باشیم. باید بپذیریم که دولت لبنان باید پیش از دویدن، راه رفتن را بیاموزد.»

او در ادامه درباره شعارهای دانشجویان غربی در حمایت از مردم فلسطین گفت: «وقتی مردم در دانشگاه‌ها فریاد می‌زنند "از نهر تا بحر"، اصلا نمی‌دانند که درباره چه چیزی صحبت می‌کنند. آنها بی‌اطلاع‌اند. آن شعار کل اسرائیل را نابود می‌کند.»

هاکبی همچنین همکاری میان آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌سود مردم آمریکا دانست و در واکنش به مخالفت افکار عمومی در آمریکا گفت که مردم باید ماهیت سودمند این همکاری را درک کنند!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل آمریکا سفیر آمریکا ایران اروپا سوریه فلسطین غزه
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: درباره ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهم کرد
نشست سرنوشت‌ساز شورای امنیت درباره ایران
ترامپ یک عاشق اسرائیل را سفیر آمریکا می‌کند
فرار سفیر آمریکا  به پناهگاه‌ها از ترس موشک‌های ایران!
اظهارات سفیر آمریکا در اراضی اشغالی علیه برنامه هسته‌ای ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eWJ
tabnak.ir/005eWJ