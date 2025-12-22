وضعیت هوای اصفهان «قرمز» شد

شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان شامگاه دوشنبه یکم دی افزایش یافت و در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار گرفت.

به گزارش تابناک، شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان ساعت ۱۹ شامگاه دوشنبه یکم دی ماه با میانگین ۱۶۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار گرفت.

شاخص هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش در تمام ۱۶ ایستگاه پایش فعال هوا وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

هواشناسی اصفهان روز گذشته با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده بود که به دلیل سکون جوی و ماندگاری توده هوای سرد طی ۷۲ ساعت پیش رو، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه وجود دارد.

با وجود این، ساعتی پیش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی درمورد شرایط آلودگی هوا، برگزاری صبحگاه و کلاس درس تربیت بدنی در فضای باز مدارس اصفهان و شهرهای مجاور در روز سه‌شنبه دوم دی ماه ممنوع است.

از این رو مدارس استان اصفهان در روز سه‌شنبه دوم دیماه تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.