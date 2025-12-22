میلی صفحه خبر لوگو بالا
وضعیت هوای اصفهان «قرمز» شد

شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان شامگاه دوشنبه یکم دی افزایش یافت و در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار گرفت.
وضعیت هوای اصفهان «قرمز» شد

به گزارش تابناک، شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان ساعت ۱۹ شامگاه دوشنبه یکم دی ماه با میانگین ۱۶۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار گرفت.

شاخص هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش در تمام ۱۶ ایستگاه پایش فعال هوا وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

هواشناسی اصفهان روز گذشته با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده بود که به دلیل سکون جوی و ماندگاری توده هوای سرد طی ۷۲ ساعت پیش رو، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه وجود دارد.

با وجود این، ساعتی پیش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی درمورد شرایط آلودگی هوا، برگزاری صبحگاه و کلاس درس تربیت بدنی در فضای باز مدارس اصفهان و شهرهای مجاور در روز سه‌شنبه دوم دی ماه ممنوع است.

از این رو مدارس استان اصفهان در روز سه‌شنبه دوم دیماه تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.

اصفهان آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا وضعیت قرمز
