تعطیلی مدارس برخی مدارس استان سمنان در دوم دی
به گزارش تابناک، قاسم شریفی با اشاره به اختیارات قانونی مدیران مدارس در شرایط خاص اظهار داشت: تصمیمگیری برای غیرحضوری شدن کلاسها بر اساس ضوابط مشخص و با محوریت حفظ سلامت دانشآموزان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: مطابق ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی مدارس و پروتکل واگذاری اختیار، مدیران مدارس میتوانند در شرایط ویژه شیوع بیماری و پس از طی مراحل قانونی، نسبت به برگزاری غیرحضوری کلاسهای درس اقدام کنند.
شریفی افزود: این فرآیند پس از اعلام نظر مدیر مدرسه، تأیید شورای مدارس و اطلاعرسانی رسمی به اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه انجام شده و اجرای آن صرفا محدود به واحدهای آموزشی اعلامشده است.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سمنان، در شهرستان سمنان آموزشگاه ارشاد در پایههای دوم و سوم، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و همچنین آموزشگاه ابتدایی پسرانه هدایت در پایههای دوم و سوم مشمول آموزش غیرحضوری هستند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در شهرستان سرخه نیز مدرسه بهارستان در پایههای اول و سوم به صورت غیرحضوری فعالیت خواهد داشت و در شهرستان میامی، دبستان بیتالمقدس فرومد کلاسهای خود را فردا به شکل غیرحضوری برگزار میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: برنامهریزی آموزشی این مدارس بدون هیچگونه وقفهای ادامه دارد و تمامی دروس طبق برنامه هفتگی مصوب ارائه خواهد شد.
وی تأکید کرد: آموزشها به صورت برخط و از طریق شبکه آموزشی دانشآموزان «شاد» برگزار میشود و دانشآموزان موظف هستند در ساعات تعیینشده، حضوری فعال و منظم در کلاسهای مجازی داشته باشند.
شریفی اضافه کرد: نظارت بر کیفیت برگزاری کلاسهای غیرحضوری و میزان مشارکت دانشآموزان از سوی مدیران مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش انجام میشود تا فرآیند یاددهی و یادگیری با مطلوبیت لازم همراه باشد.
اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش استان سمنان نیز یادآور شد: هرگونه تغییر احتمالی در نحوه برگزاری کلاسها تنها از مسیر اطلاعرسانی رسمی اعلام خواهد شد و خانوادهها اخبار مربوطه را صرفا از منابع معتبر پیگیری کنند.