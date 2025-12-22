میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی مدارس برخی مدارس استان سمنان در دوم دی

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: با هدف رعایت فاصله اجتماعی و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، آموزش در برخی مدارس استان فردا سه‌شنبه دوم دی 1404 به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
تعطیلی مدارس برخی مدارس استان سمنان در دوم دی

به گزارش تابناک، قاسم شریفی با اشاره به اختیارات قانونی مدیران مدارس در شرایط خاص اظهار داشت: تصمیم‌گیری برای غیرحضوری شدن کلاس‌ها بر اساس ضوابط مشخص و با محوریت حفظ سلامت دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: مطابق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس و پروتکل واگذاری اختیار، مدیران مدارس می‌توانند در شرایط ویژه شیوع بیماری و پس از طی مراحل قانونی، نسبت به برگزاری غیرحضوری کلاس‌های درس اقدام کنند.

شریفی افزود: این فرآیند پس از اعلام نظر مدیر مدرسه، تأیید شورای مدارس و اطلاع‌رسانی رسمی به اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه انجام شده و اجرای آن صرفا محدود به واحد‌های آموزشی اعلام‌شده است.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سمنان، در شهرستان سمنان آموزشگاه ارشاد در پایه‌های دوم و سوم، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و همچنین آموزشگاه ابتدایی پسرانه هدایت در پایه‌های دوم و سوم مشمول آموزش غیرحضوری هستند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در شهرستان سرخه نیز مدرسه بهارستان در پایه‌های اول و سوم به صورت غیرحضوری فعالیت خواهد داشت و در شهرستان میامی، دبستان بیت‌المقدس فرومد کلاس‌های خود را فردا به شکل غیرحضوری برگزار می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی آموزشی این مدارس بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد و تمامی دروس طبق برنامه هفتگی مصوب ارائه خواهد شد.

وی تأکید کرد: آموزش‌ها به صورت برخط و از طریق شبکه آموزشی دانش‌آموزان «شاد» برگزار می‌شود و دانش‌آموزان موظف هستند در ساعات تعیین‌شده، حضوری فعال و منظم در کلاس‌های مجازی داشته باشند.

شریفی اضافه کرد: نظارت بر کیفیت برگزاری کلاس‌های غیرحضوری و میزان مشارکت دانش‌آموزان از سوی مدیران مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش انجام می‌شود تا فرآیند یاددهی و یادگیری با مطلوبیت لازم همراه باشد.

اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان نیز یادآور شد: هرگونه تغییر احتمالی در نحوه برگزاری کلاس‌ها تنها از مسیر اطلاع‌رسانی رسمی اعلام خواهد شد و خانواده‌ها اخبار مربوطه را صرفا از منابع معتبر پیگیری کنند.

سمنان مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری تعطیلی مدارس آنفلوآنزا شیوع بیماری
