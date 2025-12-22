آمادهباش برای بارش برف شدید در تهران
به گزارش تابناک، هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد، از کاهش محسوس دما از ۱۱ به ۴ درجه در پایتخت و حتی منفی ۲ درجه در فیروزکوه و آبعلی تا شنبه هفته آینده خبر داد. بارش برف سنگین در ارتفاعات، رگبار باران، کولاک و یخبندان دامنهها، همراه با افزایش غبار محلی، تهران را تا پایان هفته درگیر شرایط جوی ناپایدار میکند و نیازمند اقدامات پیشگیرانه است.
کاهش شدید دما در نقاط مختلف استان تهران
پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد دمای میانگین تهران از سهشنبه تا شنبه هفته آینده، از ۱۱ به ۴ درجه سانتیگراد کاهش مییابد. در فیروزکوه و آبعلی دما حتی به منفی ۲ درجه میرسد و در ساعات شبانه، مناطق سردسیر مانند فیروزکوه تا منفی ۸ درجه سرد خواهد شد. پیشوا با ۹ درجه، گرمترین نقطه استان است. این کاهش ۴ تا ۷ درجهای، خطر یخبندان شبانه و لغزندگی معابر را افزایش میدهد.
هشدار سطح زرد برای بارش برف، رگبار و کولاک
هواشناسی استان تهران هشدار سطح زرد صادر کرده و پیشبینی میکند تا روز جمعه، سامانه بارشی به تناوب فعال باشد. در سطح استان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، احتمال رعد و برق، مه و بارش برف در دامنهها و ارتفاعات رخ میدهد. در ارتفاعات، بارش برف سنگین و کولاک همراه با وزش باد شدید انتظار میرود. این شرایط، تردد در محورهای کوهستانی مانند هراز و فیروزکوه را مختل خواهد کرد.
پیشبینی ۵ روزه آسمان تهران و روند یخبندان
در پنج روز آینده، آسمان تهران کمی ابری تا ابری با وزش باد ملایم تا شدید پیشبینی شده است. از چهارشنبه، کاهش نسبی دما تشدید و یخبندان در دامنهها و ارتفاعات آغاز میشود. امروز در مناطق پرتردد شهری، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. از ۲۵ تا ۲۹ آذر، پایتخت نیمه ابری تا ابری با وزش باد ملایم، افزایش ابر، رگبار باران و احتمال رعد و برق خواهد بود و امشب بارش پراکنده و کاهش ابر رخ میدهد.
تغییرات دمایی دقیق تهران تا شنبه
بیشینه دمای تهران از سهشنبه تا شنبه بین ۱۱ تا ۷ درجه سانتیگراد نوسان دارد و در مجموع ۴ درجه کاهش مییابد. کمینه دما نیز از ۵ به ۱ درجه سانتیگراد میرسد که نشاندهنده سرمای ۴ درجهای است. این روند کاهشی، مصرف سوخت خانگی را افزایش و فعالیتهی خود را محدود میکند. شهروندان باید برای شرایط سرد آماده باشند.
تأثیرات بر ترافیک، سلامت و توصیههای ایمنی
این سامانه بارشی میتواند ترافیک محورهای شمالی را مختل، مصرف انرژی را بالا ببرد و گروههای حساس (کودکان، سالمندان) را در معرض خطر تنفسی قرار دهد. مدیریت بحران تهران توصیه میکند:
- رانندگان زنجیر چرخ همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری به ارتفاعات خودداری کنند.
- معابر شهری را از یخ پاکسازی کنید و لباس گرم بپوشید.
- برای کاهش آلودگی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید.
- سیستمهای گرمایشی را ایمن بررسی کنید.
چشمانداز جوی تا پایان هفته و آمادگی نهادها
یخبندان تا شنبه ادامه دارد و احتمال تمدید هشدارها وجود دارد. شهرداری و راهداری تهران در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته و نمکپاشی معابر را آغاز کردهاند. این شرایط فرصتی برای صرفهجویی انرژی و تقویت زیرساختهای مقابله با سرما فراهم میکند.