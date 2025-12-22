میلی صفحه خبر لوگو بالا
آماده‌باش برای بارش برف شدید در تهران

هواشناسی استان تهران از کاهش محسوس دما از ۱۱ به ۴ درجه در پایتخت و حتی منفی ۲ درجه در فیروزکوه و آبعلی تا شنبه هفته آینده خبر داد.
آماده‌باش برای بارش برف شدید در تهران

به گزارش تابناک، هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد، از کاهش محسوس دما از ۱۱ به ۴ درجه در پایتخت و حتی منفی ۲ درجه در فیروزکوه و آبعلی تا شنبه هفته آینده خبر داد. بارش برف سنگین در ارتفاعات، رگبار باران، کولاک و یخبندان دامنه‌ها، همراه با افزایش غبار محلی، تهران را تا پایان هفته درگیر شرایط جوی ناپایدار می‌کند و نیازمند اقدامات پیشگیرانه است.

کاهش شدید دما در نقاط مختلف استان تهران

پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای میانگین تهران از سه‌شنبه تا شنبه هفته آینده، از ۱۱ به ۴ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد. در فیروزکوه و آبعلی دما حتی به منفی ۲ درجه می‌رسد و در ساعات شبانه، مناطق سردسیر مانند فیروزکوه تا منفی ۸ درجه سرد خواهد شد. پیشوا با ۹ درجه، گرم‌ترین نقطه استان است. این کاهش ۴ تا ۷ درجه‌ای، خطر یخبندان شبانه و لغزندگی معابر را افزایش می‌دهد.

هشدار سطح زرد برای بارش برف، رگبار و کولاک

هواشناسی استان تهران هشدار سطح زرد صادر کرده و پیش‌بینی می‌کند تا روز جمعه، سامانه بارشی به تناوب فعال باشد. در سطح استان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، احتمال رعد و برق، مه و بارش برف در دامنه‌ها و ارتفاعات رخ می‌دهد. در ارتفاعات، بارش برف سنگین و کولاک همراه با وزش باد شدید انتظار می‌رود. این شرایط، تردد در محور‌های کوهستانی مانند هراز و فیروزکوه را مختل خواهد کرد.

پیش‌بینی ۵ روزه آسمان تهران و روند یخبندان

در پنج روز آینده، آسمان تهران کمی ابری تا ابری با وزش باد ملایم تا شدید پیش‌بینی شده است. از چهارشنبه، کاهش نسبی دما تشدید و یخبندان در دامنه‌ها و ارتفاعات آغاز می‌شود. امروز در مناطق پرتردد شهری، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. از ۲۵ تا ۲۹ آذر، پایتخت نیمه ابری تا ابری با وزش باد ملایم، افزایش ابر، رگبار باران و احتمال رعد و برق خواهد بود و امشب بارش پراکنده و کاهش ابر رخ می‌دهد.

تغییرات دمایی دقیق تهران تا شنبه

بیشینه دمای تهران از سه‌شنبه تا شنبه بین ۱۱ تا ۷ درجه سانتی‌گراد نوسان دارد و در مجموع ۴ درجه کاهش می‌یابد. کمینه دما نیز از ۵ به ۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که نشان‌دهنده سرمای ۴ درجه‌ای است. این روند کاهشی، مصرف سوخت خانگی را افزایش و فعالیت‌هی خود را محدود می‌کند. شهروندان باید برای شرایط سرد آماده باشند.

تأثیرات بر ترافیک، سلامت و توصیه‌های ایمنی

این سامانه بارشی می‌تواند ترافیک محور‌های شمالی را مختل، مصرف انرژی را بالا ببرد و گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان) را در معرض خطر تنفسی قرار دهد. مدیریت بحران تهران توصیه می‌کند:

- رانندگان زنجیر چرخ همراه داشته باشند و از سفر‌های غیرضروری به ارتفاعات خودداری کنند.

- معابر شهری را از یخ پاکسازی کنید و لباس گرم بپوشید.

- برای کاهش آلودگی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید.

- سیستم‌های گرمایشی را ایمن بررسی کنید.

چشم‌انداز جوی تا پایان هفته و آمادگی نهاد‌ها

یخبندان تا شنبه ادامه دارد و احتمال تمدید هشدار‌ها وجود دارد. شهرداری و راهداری تهران در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و نمک‌پاشی معابر را آغاز کرده‌اند. این شرایط فرصتی برای صرفه‌جویی انرژی و تقویت زیرساخت‌های مقابله با سرما فراهم می‌کند.

