احضار ۳۰۰ نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده اعاده ارزهای حاصل از صادرات گفت: سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارزهای حاصل از صادرات تشکیل شده است.

طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است و ما هم طبق قانون به بخشی که مربوط به عدلیه است ورود می‌کنیم.

طی بررسی‌های صورت‌گرفته در این جلسات، مشخص شد که ۳۰۰ نفر بدهی دارند و به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضایی، کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آن‌ها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پرونده‌های قضایی آن‌ها به جریان بیفتد.