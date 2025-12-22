میلی صفحه خبر لوگو بالا
انهدام شبکه سازمان‌یافته سقط غیرقانونی جنین در سمنان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان اعلام کرد:اعضای یک شبکه سازمان‌یافته فعال در زمینه سقط غیرقانونی جنین در شهرستان سمنان شناسایی و دستگیری شدند..
انهدام شبکه سازمان‌یافته سقط غیرقانونی جنین در سمنان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان اعلام کرد:

اعضای یک شبکه سازمان‌یافته فعال در زمینه سقط غیرقانونی جنین در شهرستان سمنان شناسایی و دستگیری شدند..

این باند متشکل از فروشنده قرص‌های غیرمجاز سقط جنین و فردی که به‌عنوان ماما، بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی، اقدام به انجام سقط جنین می‌کردند، بود.

پس از جمع‌آوری مستندات لازم و با صدور دستورات قضایی، اعضای این شبکه در عملیات هماهنگ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

سقط غیرقانونی جنین از مصادیق بارز تهدید علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بنیادین انسان‌هاست، اقدامات این افراد نه‌تنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده، بلکه سلامت جسمی و روانی مادران را نیز به‌طور جدی به خطر می‌انداخته است.

برای متهمان پرونده، با عناوین اتهامی متناسب، پرونده قضایی در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب سمنان تشکیل و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند و رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.

