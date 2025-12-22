میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجلس: فردا لایحه بودجه اعلام وصول می‌شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در جلسه علنی فردا (۲ دی) لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۰۱
| |
3442 بازدید
|
۱
مجلس: فردا لایحه بودجه اعلام وصول می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رئیسه و جلسه امروز شورای هماهنگی مجلس گفت: مجلس مطالبات عمومی مردم را پیگیری می‌کند.

وی توضیح داد: بر این اساس جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) مجلس با حضور جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی، معیشت و نوسانات ارزی برگزار می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قرار است در جلسه علنی فردا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شود.

کاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز، اعلام کرد که جلسه علنی دوم دی ماه مجلس با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از وزرای اقتصادی برای بررسی موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم و با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار برگزار می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هیئت رئیسه عباس گودرزی شورای هماهنگی مجلس لایحه بودجه مطالبات عمومی فشار اقتصادی
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای کشور
عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم/مخالف صریح دولت با اصلاح قانون مهریه 
هدف از کالابرگ حفظ قدرت خرید خانواده هاست / خانواده‌ها باید متناسب با تعداد اعضای خود کالا خریداری کنند
گزارشی از خشونت اقتصادی علیه زنان سالمند
چرا در مجلس به یک نوع غذا بسنده نمی‌شود؟!
انتقاد 180 اقتصاددان: بودجه ایران سیاسی است
هشدار: فاجعه اقتصادی در راه است!
هشدار به رئیس‌جمهور: بودجه را نبازید!
جهانگیری: شرایط مردم از زمان جنگ سخت‌تر است
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
7
پاسخ
قابل توجه مجلس دولت چه بودجه ای را برای سال آینده تصمیم دارد تقدیم مجلس نماید تمام یارانه ها و سوبسید های غیر نقدی که حذف گردیده ارز نیمائی وترجیح که رفت در ارتباط با یارانه نقدی هم میلیون ها نفر را حذف کردند سبد کالا را هم که به دهک های خاص می دهند حامل های انرژی هم که به قیمت های واقعی نزدیک کرده اند واقعا این دولت بابت سرانه کدام افراد جامعه ردیف بودجه تصمیم دارد تعیین بکند وبابت چه خدمتی لطفاً من بی سوادراتوجیح فرمایید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUf
tabnak.ir/005eUf