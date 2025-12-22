مجلس: فردا لایحه بودجه اعلام وصول میشود
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در جلسه علنی فردا (۲ دی) لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رئیسه و جلسه امروز شورای هماهنگی مجلس گفت: مجلس مطالبات عمومی مردم را پیگیری میکند.
وی توضیح داد: بر این اساس جلسه علنی فردا (سهشنبه) مجلس با حضور جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی، معیشت و نوسانات ارزی برگزار میشود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قرار است در جلسه علنی فردا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شود.
کاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیسجمهوری نیز، اعلام کرد که جلسه علنی دوم دی ماه مجلس با حضور رئیسجمهور و جمعی از وزرای اقتصادی برای بررسی موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم و با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار برگزار میشود.
قابل توجه مجلس دولت چه بودجه ای را برای سال آینده تصمیم دارد تقدیم مجلس نماید تمام یارانه ها و سوبسید های غیر نقدی که حذف گردیده ارز نیمائی وترجیح که رفت در ارتباط با یارانه نقدی هم میلیون ها نفر را حذف کردند سبد کالا را هم که به دهک های خاص می دهند حامل های انرژی هم که به قیمت های واقعی نزدیک کرده اند واقعا این دولت بابت سرانه کدام افراد جامعه ردیف بودجه تصمیم دارد تعیین بکند وبابت چه خدمتی لطفاً من بی سوادراتوجیح فرمایید
