به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رئیسه و جلسه امروز شورای هماهنگی مجلس گفت: مجلس مطالبات عمومی مردم را پیگیری می‌کند.

وی توضیح داد: بر این اساس جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) مجلس با حضور جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی، معیشت و نوسانات ارزی برگزار می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قرار است در جلسه علنی فردا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شود.

کاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز، اعلام کرد که جلسه علنی دوم دی ماه مجلس با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از وزرای اقتصادی برای بررسی موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم و با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار برگزار می‌شود.