دیدار رهبران حماس با دبیرکل کتائب سیدالشهداء

حاج ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء، از جنبش‌های مقاومت عراق میزبان اسامه حمدان و طاهر النونو، از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس شد.

در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی و میدانی مربوط به مسئله فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش‌های گروه‌های مقاومت و روند مذاکرات در حال انجام، به همراه جزئیات بحران انسانی وخیم در نوار غزه و محاصره و تجاوز مستمر علیه مردم فلسطین مورد گفتگو قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رهبران حماس در این نشست، گزارشی مفصل از واقعیت مذاکرات و چالش‌های پیش‌روی آن در شرایط کنونی منطقه ارائه دادند.از سوی دیگر، حاج ابوآلاء الولائی ضمن خوشامدگویی به هیئت میهمان، بر وحدت میدان‌ها به عنوان یک رویکرد ثابت در مقابله با پروژه صهیونیستی تأکید کرد.

وی حمایت عراق و نیروهای مقاومت این کشور از مسئله فلسطین را به عنوان یک آرمان محوری برای امت اسلامی اعلام کرد.

در مقابل، رهبران حماس نیز از نقش‌آفرینی مقاومت عراق به عنوان یک جبهه پشتیبانی فعال و مؤثر تقدیر کردند و همچنین مواضع مرجعیت عالی دینی را که همواره حامی مردم فلسطین بوده، ستودند.