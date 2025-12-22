بازیگر معروف خودکشی کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ انسون، در فصل دوم درام جنایی تحسینشدهٔ دیوید سایمون، «وایر»، نقش یک کارگر اسکله به نام «زیگی سوبوتکا» را بازی میکرد که به یک مجرم خُرد تبدیل میشود. او بعدتر در سریال «نسلکشی» نیز که آن هم به کارگردانی سایمون ساخته شد، در کنار الکساندر اسکاشگورد به ایفای نقش پرداخت. رانسون در «نسلکشی» نقش گروهبان نیروی دریایی آمریکا، جاش ری پرسن، را در هر هفت قسمت این سریال که از اچبیاو پخش شد، بازی کرد.
او در سالهای اخیر همچنین در فیلم «آن: بخش دوم» در نقش «ادی کاسپبراک» ظاهر شده بود. رانسون در سال ۱۹۷۹ در بالتیمور متولد شد. او نخستین فرصت مهم بازیگریاش را با نقشآفرینی در درام نوجوانانهٔ «کن پارک» در سال ۲۰۰۲ به دست آورد و یک سال بعد به «وایر» پیوست. رانسون در سال ۲۰۲۱ فاش کرد که در کودکی توسط یکی از معلمان خصوصی سابق خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.
او در اینستاگرام نوشت این موضوع عاملی در اعتیادهای بعدیاش به الکل و هروئین بوده است. منبع خبری پیج سیکس گزارش داد که رانسون در سال ۲۰۲۰ این آزار را به مقامات گزارش کرده بود، اما مقامهای مسئول از پیگیری و طرح اتهام کیفری خودداری کردند.
رانسون در سال ۲۰۱۶ در گفتوگویی با مجلهٔ اینترویو دربارهٔ کشمکش درونیاش با کاتارسیس در بازیگری (تخلیه و پالایش عاطفی از راه بازی کردن یک نقش) سخن گفته بود. او عنوان کرده بود در برخی از نقشها از او میخواستند به شخصیتهایی جان بدهد که دوستداشتنی نیستند و گفت «برای همین خودم را در قالبهای زیادی مییابم که دوستداشتنی نیستند». او افزود: در نتیجهٔ این وضعیت، همیشه حس خوبی ندارم.
انتشار خبر فوت رانسون موجی از پیامهای تسلیت را از سوی هواداران آثار مختلفی که او در آنها حضور داشت، در شبکههای اجتماعی برانگیخت. یکی از این پیامها به طور ویژه از بازی او در «آن: بخش دوم» تمجید کرد و نوشت که حضورش در میان گروه بازیگرانی که بیل هیدر، جسیکا چستین، جیمز مکآووی و بیل اسکاشگورد را شامل میشد، برجسته و چشمگیر بوده است. در میان چهرههایی که واکنش نشان دادند، فرانسوا آرنو، بازیگر همکار رانسون و از اعضای شاخص گروه بازیگران سریال «رقابت داغ» که از پلتفرم اچبیاو مکس پخش میشود، نیز حضور داشت. آرنو روز یکشنبه در اینستاگرام نوشت: امیدوارم جیمز رانسون در آرامش باشد؛ بازیگری منحصربهفرد که همواره مرا تحتتأثیر و الهام قرار میداد.
فعالیت سینمایی رانسون شامل نقشآفرینی در آثار موفق ژانر وحشت مانند «شوم» و «تلفن سیاه» به کارگردانی اسکات دریکسون بود. همچنین همکاریهایی با اسپایک لی در فیلمهای «نفوذی»، «تابستان رد هوک» و «اولدبوی» داشت. رانسون همچنین با ایفای نقش یک دلال خشن و بیثبات در فیلم «نارنگی» ساختهٔ شان بیکر، توجهها را به خود جلب کرد. آخرین حضورهای او روی پرده شامل یک حضور کوتاه در «تلفن سیاه ۲» و یک نقش مهمان در سریال «پوکر فیس» از پلتفرم پیکاک بود.