میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیگر معروف خودکشی کرد

پزشکی قانونی لس‌آنجلس اعلام کرد جیمز رانسون، بازیگر آمریکایی که برای سریال «وایر» شناخته می‌شود، در ۴۶سالگی، بر اثر خودکشی جان‌باخته است.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۶۳
| |
9575 بازدید
|
۳
بازیگر معروف خودکشی کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ انسون، در فصل دوم درام جنایی تحسین‌شدهٔ دیوید سایمون، «وایر»، نقش یک کارگر اسکله به نام «زیگی سوبوتکا» را بازی می‌کرد که به یک مجرم خُرد تبدیل می‌شود. او بعدتر در سریال «نسل‌کشی» نیز که آن هم به کارگردانی سایمون ساخته شد، در کنار الکساندر اسکاشگورد به ایفای نقش پرداخت. رانسون در «نسل‌کشی» نقش گروهبان نیروی دریایی آمریکا، جاش ری پرسن، را در هر هفت قسمت این سریال که از اچ‌بی‌او پخش شد، بازی کرد.

او در سال‌های اخیر همچنین در فیلم «آن: بخش دوم» در نقش «ادی کاسپبراک» ظاهر شده بود. رانسون در سال ۱۹۷۹ در بالتیمور متولد شد. او نخستین فرصت مهم بازیگری‌اش را با نقش‌آفرینی در درام نوجوانانهٔ «کن پارک» در سال ۲۰۰۲ به دست آورد و یک سال بعد به «وایر» پیوست. رانسون در سال ۲۰۲۱ فاش کرد که در کودکی توسط یکی از معلمان خصوصی سابق خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.

 او در اینستاگرام نوشت این موضوع عاملی در اعتیاد‌های بعدی‌اش به الکل و هروئین بوده است. منبع خبری پیج سیکس گزارش داد که رانسون در سال ۲۰۲۰ این آزار را به مقامات گزارش کرده بود، اما مقام‌های مسئول از پیگیری و طرح اتهام کیفری خودداری کردند.

 رانسون در سال ۲۰۱۶ در گفت‌وگویی با مجلهٔ اینترویو دربارهٔ کشمکش درونی‌اش با کاتارسیس در بازیگری (تخلیه و پالایش عاطفی از راه بازی کردن یک نقش) سخن گفته بود. او عنوان کرده بود در برخی از نقش‌ها از او می‌خواستند به شخصیت‌هایی جان بدهد که دوست‌داشتنی نیستند و گفت «برای همین خودم را در قالب‌های زیادی می‌یابم که دوست‌داشتنی نیستند». او افزود: در نتیجهٔ این وضعیت، همیشه حس خوبی ندارم.

انتشار خبر فوت رانسون موجی از پیام‌های تسلیت را از سوی هواداران آثار مختلفی که او در آنها حضور داشت، در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. یکی از این پیام‌ها به طور ویژه از بازی او در «آن: بخش دوم» تمجید کرد و نوشت که حضورش در میان گروه بازیگرانی که بیل هیدر، جسیکا چستین، جیمز مک‌آووی و بیل اسکاشگورد را شامل می‌شد، برجسته و چشمگیر بوده است. در میان چهره‌هایی که واکنش نشان دادند، فرانسوا آرنو، بازیگر همکار رانسون و از اعضای شاخص گروه بازیگران سریال «رقابت داغ» که از پلتفرم اچ‌بی‌او مکس پخش می‌شود، نیز حضور داشت. آرنو روز یکشنبه در اینستاگرام نوشت: امیدوارم جیمز رانسون در آرامش باشد؛ بازیگری منحصر‌به‌فرد که همواره مرا تحت‌تأثیر و الهام قرار می‌داد.

 فعالیت سینمایی رانسون شامل نقش‌آفرینی در آثار موفق ژانر وحشت مانند «شوم» و «تلفن سیاه» به کارگردانی اسکات دریکسون بود. همچنین همکاری‌هایی با اسپایک لی در فیلم‌های «نفوذی»، «تابستان رد هوک» و «اولدبوی» داشت. رانسون همچنین با ایفای نقش یک دلال خشن و بی‌ثبات در فیلم «نارنگی» ساختهٔ شان بیکر، توجه‌ها را به خود جلب کرد. آخرین حضور‌های او روی پرده شامل یک حضور کوتاه در «تلفن سیاه ۲» و یک نقش مهمان در سریال «پوکر فیس» از پلتفرم پیکاک بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیگر معروف خودکشی جیمز رانسون نسل کشی
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسرائیل تجهیزات حیاتی را بلوکه کرد!
تکذیب خودکشی میترا عباسی در وکیل آباد
نماد چوبه دار روی لباس بن‌گویر در کنست
عکس: از نسل‌کشی تا تور ماهیگیری، روایت یک مهاجرت بی‌پایان
هولوکاست؛ اشتباهی که برای ایران گران تمام شد
نتانیاهو دولت استرالیا را عامل تیراندازی امروز دانست
آیا ممدانی می‌تواند نتانیاهو را بازداشت کند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
11
17
پاسخ
پس همه دردها مادی نیستند.............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
10
پاسخ
این دیگه چرا ؟ اینکه دیپلم داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
10
پاسخ
احصابش ناراحت بوده .
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eU3
tabnak.ir/005eU3