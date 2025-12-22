ترور ژنرال ارشد روسیه در مسکو
طبق اعلام کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه، عضو ارشد ستادکل ارتش سپهبد فانیل سارواروف، امروز دوشنبه بر اثر انفجار خودرو در پایتخت کشته شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته این نهاد دولتی، ترور این ژنرال ارشد ارتش روسیه کار سرویسهای ویژه اوکراینی بوده است.
در بیانیه کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه آمده که رئیس اداره آموزش عملیاتی ستاد کل ارتش روسیه در نتیجه بمبی کشته شد که سرویسهای ویژه اوکراینی کار گذاشته بودند.
