میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترور ژنرال ارشد روسیه در مسکو

طبق اعلام کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه، عضو ارشد ستادکل ارتش سپهبد فانیل سارواروف، امروز دوشنبه بر اثر انفجار خودرو در پایتخت کشته شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۵۳
| |
51919 بازدید
|
۱۰

ترور ژنرال ارشد روسیه در مسکو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته این نهاد دولتی، ترور این ژنرال ارشد ارتش روسیه کار سرویس‌های ویژه اوکراینی بوده است.

در بیانیه کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه آمده که رئیس اداره آموزش عملیاتی ستاد کل ارتش روسیه در نتیجه بمبی کشته شد که سرویس‌های ویژه اوکراینی کار گذاشته بودند. 

ترور ژنرال ارشد روسیه در مسکو

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه اوکراین جنگ تروریسم خبر فوری ارتش
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای کشور
پیروزی اوکراین در جنگ خیال‌بافی متحدان کی‌یف است
ترامپ: روسیه آماده آتش‌بس است
ورود ۱۲ هزار سرباز اوکراینی به کورسک روسیه
بانک جهانی ۱.۵ میلیارد دلار به اوکراین کمک می‌کند
وزیر خارجه اوکراین: مخالف مذاکره با روسیه نیستیم
سامانه «موج‌شکن» روسی ضدپهپاد دست اوکراینی‌ها افتاد!
اروپا برای اوکراین چه می تواند انجام دهد؟
بازدید هیأت نظامی جمهوری آذربایجان از ارتش ایران
روسیه از انهدام ۳۹ تاسیسات نظامی اوکراین خبر داد
اوکراین ویرانه شد اما روسیه بازنده است
"روسیه بازنده خواهد بود"
اوکراين: احتمال جنگ با روسيه وجود دارد
زلنسکی: غرب تسلیحات مورد درخواست ما را تامین کرد
رئیس جمهور لهستان: این جنگ نیست؛ تروریسم است
زلنسکی: چند روز آینده برای جنگ حیاتی است
روسیه: براساس پیش‌شرط‌های اوکراین مذاکره نمی‌کنیم
اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر بازار طلای ایران
اوکراین: باید روسیه را سر جای خود بنشانیم
بررسی توسل به زور روسیه در حمله به اوکراین از منظر حقوق بین الملل
روسیه: به غیرنظامیان حمله نمی‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵۵
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
26
113
پاسخ
با عین حال از خود پوتین غافل نشوید!!
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
133
65
پاسخ
روسیه باید بیشتر از این به اوکراین حمله کند و پای ناتو را در منطقه قطع کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
48
100
پاسخ
کار سرویس های اسراییل و غرب هست . اکراین این توانایی را ندارد
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
14
47
پاسخ
پوتین؟
Salam
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
122
48
پاسخ
رییس جمهور اوکراین باید ترور شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
55
12
پاسخ
بکشید وخراب کنید وبمب سر هم بریزید تاابد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
79
57
پاسخ
چنین کار کثیف از اسرائیل کثیف بر میاد مرد نیستن رودرو بجنگند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
23
91
پاسخ
نقشه پوتین. مخالفین رو حذف میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
41
115
پاسخ
درود بر اکرابن دلاور. روسیه زا نابود کنید.
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
16
98
پاسخ
حالا به ماچه ؟خواستن به خاک کشور دیگر چشم ندوزن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eTt
tabnak.ir/005eTt