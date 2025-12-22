میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد رسانه یونانی از طارمی

یک رسانه یونانی در گزارشی به عملکرد تیم فوتبال المپیاکوس در هفته پانزدهم سوپرلیگ یونان پرداخت و از مهدی طارمی انتقاد کرد.
انتقاد رسانه یونانی از طارمی

به گزارش تابناک، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته پانزدهم سوپر لیگ یونان و در حالی که ایوب الکعبی مهاجم مراکشی خود را در اختیار نداشت با تک گلی که مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند مقابل کیفیسیاس به نتیجه تساوی رسید و دو امتیاز مهم را از دست داد تا صدر جدول را از دست دهد.

سایت «sportime» یونان در رابطه با عملکرد المپیاکوس و مهدی طارمی در این بازی نوشت: پس از تساوی المپیاکوس برابر کیفیسیاس، نگرانی‌های زیادی در این تیم به‌وجود آمده؛ اما نگرانی بزرگ‌تر به عملکرد استرفِتسا و طارمی برمی‌گردد؛ بازیکنانی که در این دیدار نتوانستند گره‌ی از کار تیم باز کنند.

تساوی المپیاکوس مقابل کیفیسیاس در ورزشگاه «کارایسکاکیس» یک لغزش بزرگ محسوب می‌شود؛ آن هم درست بعد از تساوی بدون گل برابر آریس. یکی از پرسش‌هایی که حالا در اردوی تیم بندر پیرائوس مطرح شده این است که آیا مهدی طارمی و گابریل استرفِتسا توانایی پاسخ‌گویی به مسئولیت‌های‌شان را دارند یا نه.

درباره مهاجم ایرانی می‌توان گفت آمار و ارقامش به‌گونه‌ای است که کمتر کسی می‌تواند از او گلایه کند؛ با این حال، در بازی با کیفیسیا یک موقعیت صددرصدی را با یک کنترل بسیار بد پس از پاس طلایی اِسه از دست داد و در دقایق پایانی هم حاضر نشد برای زدن گل پیروزی‌بخش، سرش را «به آتش بزند». علاوه بر این، در طول ۹۰ دقیقه تمرکز اصلی‌اش روی گرفتن پنالتی بود. در دقایق پایانی هم که پس از خروج یارِمچوک به‌عنوان مهاجم نوک بازی کرد، المپیاکوس هیچ خطری روی دروازه حریف ایجاد نکرد.

به‌طور کلی، نخستین نمایش طارمی بدون حضور الکعبی در تیم، از نظر پذیرش مسئولیت و پیش‌قدم شدن، امیدوارکننده نبود. البته عملکرد گابریل استرفِتسا حتی ضعیف‌تر هم بود. او دو موقعیت کاملاً گل را از دست داد و ضرباتش ناامیدکننده بود؛ چه در صحنه‌ای که با توپ‌ربایی و استارت سریع خودش را به محوطه رساند و چه در موقعیتی که هم‌تیمی‌هایش توپ را درون محوطه برایش مهیا کردند.

برای استرفِتسا، پر کردن جای خالی دنیل پودنسه یک چالش بزرگ بود. در المپیاکوس می‌دانند که این دو بازیکن از نظر کیفیت قابل مقایسه نیستند؛ اما حداقل در یک بازی خانگی برابر کیفیسیاس، انتظار می‌رفت هافبک هجومی برزیلی بتواند جای خالی وینگر پرتغالی را تا حدی جبران کند. اتفاقی که رخ نداد و این نخستین بار هم نبود که چنین نمایشی از استرفِتسا در ترکیب اصلی دیده می‌شود.

در نهایت، پرسش اصلی به ویژه در پست وینگر این است که آیا المپیاکوس در نقل‌وانتقالات ژانویه اقدامی انجام خواهد داد یا نه؛ چرا که حالا مشخص شده در غیاب پودنسه و ژلسون، تیم با کمبود جدی کیفیت روبه‌روست؛ وضعیتی که ممکن است دوباره تکرار شود.

انتقاد بی جایی کرده عملکرد مهدی طارمی در حد اندازه خودش برای این تيم خیلی هم خوب بوده این انتقادها بیشتر رنگ و بوی نژادپرستی میده تا انتقاد فوتبالی
