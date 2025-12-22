دادخواست مهریه جنجالی؛ تنها دو روز پس از عقد!

در یک اتفاق نادر و قابل توجه، زن و شوهری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عقد کرده‌اند، به تازگی دادخواستی برای اجراییه ۴۱۴ سکه مهریه ثبت کرده‌اند.

به گزارش تابناک؛ در یک اتفاق نادر و قابل توجه، زن و شوهری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عقد کرده‌اند، به تازگی دادخواستی برای اجراییه ۴۱۴ سکه مهریه ثبت کرده‌اند. این درخواست در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ارائه شده و سوالات زیادی را در خصوص دلایل و شرایط این درخواست ایجاد کرده است.

