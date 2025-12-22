دادخواست مهریه جنجالی؛ تنها دو روز پس از عقد!
در یک اتفاق نادر و قابل توجه، زن و شوهری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عقد کردهاند، به تازگی دادخواستی برای اجراییه ۴۱۴ سکه مهریه ثبت کردهاند.
به گزارش تابناک؛ در یک اتفاق نادر و قابل توجه، زن و شوهری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عقد کردهاند، به تازگی دادخواستی برای اجراییه ۴۱۴ سکه مهریه ثبت کردهاند. این درخواست در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ارائه شده و سوالات زیادی را در خصوص دلایل و شرایط این درخواست ایجاد کرده است.
تاریخ عقد : ۱۶ آذر ۱۴۰۴
اجرایه ۴۱۴ سکه مهریه : ۱۸ آذر ۱۴۰۴
بله این تعداد سکه قطعا وسوسه کننده خواهد بود به ویژه اگر شوهر بچه پولدار یا حداقل حقوق بگیر باشد و یک خانه و یک ماشین هم داشته باشد و همچنین اگر زن در خانواده سطح پایین از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم بزرگ شده باشد دیگه.............
آگاه| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
reza1| |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
حسین| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
قانون باگ داره. مهریه عندالمطالبه باشه اوکی. کافیه یک بند بذارید و بر اساس میزان زندگی مشترک (برحسب سال) بهش درصد بدید. مثلا سالانه ده درصد مهریه قابل مطالبه هست و برای طلاق ، بچه دار شدن، برقراری امور زناشویی و هر مورد دیگری بند و تبصره کم و زیادش کنه. این موردی که نشون دادید دقیقا کاسبی مهریه است و نه تنها قانون باید جلوشو بگیره بلکه باید همچین دختران شیادی طبق قانونی که باید تثبیت شود به جرم کلاهبرداری از ازدواج تحت پیگرد قرار گیرد. الان قانون باگ دار ما حق را به زوجه ای میده که حتی دو روز زندگی نکرده.
ناشناس| |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
عجیب نیست تازه خانم انصاف داشته مهریه اش ۴۴۰ سکه بوده این شکایتها یعنی فیمینیسم!
خواهان کسی که دادخواست می دهد و
خوانده کسی است که بدهی را بایستی پرداخت کند
دختر شیاد شیرازی
پسر ساده سیستانی
ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
می افته تقریبا 58 میلیارد تومان ناقابل ...
البته اگر شاه داماد نداشته باشه قسط بندی میشه تا آخر عمرش باید اقساط مهریه بپردازه. قابلی هم نداره ... علی برکت الله
ناشناس| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
این ضعف بزرگ قانون هست و بزرگترین دلیل عدم رغبت پسران به ازدواج.جلو این مسخره بازی ها رو بگیرید.این رفتارها باعث بی بندوباری وعدم اعتماد عمومی خواهد شد.
مهریه رو باید زمان عقد بدی ، داری میدی نداری عقد نمی کنی
ناشناس| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مهریه بر اساس مدتی که زندگی مشترک واقعی (زیر سقف) دارند باید داده شود. نه اینکه به محض امضا. در اسلام مهریه هدیه بود و در حد کفایت پرداخت میشد مهریه امروزی هیچ ربطی به مهریه اسلامی ندارد و تحریف در دین هست. دختران ایرانی عاشق کریسمس و هالوین و بی حجاب اند سر مهریه شیعه 12 امامی معتقد میشن.
دخترهای نسل جدید معامله گراهای خوبی شدند ولی اون پسر ساده ای که یک همچین تعداد سکه را قبول کرده خیلی احمق بوده و در دوره عقد نفهمیده با چه گرگی داره وصلت می کنه همین موردها باعث شده تر وخشک بسوزند و قانون 14سکه تصویب بشه
