دادخواست مهریه جنجالی؛ تنها دو روز پس از عقد!

در یک اتفاق نادر و قابل توجه، زن و شوهری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عقد کرده‌اند، به تازگی دادخواستی برای اجراییه ۴۱۴ سکه مهریه ثبت کرده‌اند.
۲۱
دادخواست مهریه جنجالی؛ تنها دو روز پس از عقد!

به گزارش تابناک؛ در یک اتفاق نادر و قابل توجه، زن و شوهری که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ عقد کرده‌اند، به تازگی دادخواستی برای اجراییه ۴۱۴ سکه مهریه ثبت کرده‌اند. این درخواست در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ارائه شده و سوالات زیادی را در خصوص دلایل و شرایط این درخواست ایجاد کرده است. 

تاریخ عقد : ۱۶ آذر ۱۴۰۴
اجرایه ۴۱۴ سکه مهریه : ۱۸ آذر ۱۴۰۴

مهریه دادخواست مهریه طلاق ازدواج عقد سکه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
56
پاسخ
بله این تعداد سکه قطعا وسوسه کننده خواهد بود به ویژه اگر شوهر بچه پولدار یا حداقل حقوق بگیر باشد و یک خانه و یک ماشین هم داشته باشد و همچنین اگر زن در خانواده سطح پایین از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم بزرگ شده باشد دیگه.............
پاسخ ها
آگاه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
فعلا ازدواج از نظر خانم ها بیزینس شده !
reza1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
در این موارد دیگه قاضی باید موضوع را بررسی کند و اگر واقعا زن به قصد کلاهبرداری این کار را انجام داده باشد نباید بزاره این بیچاره بره زندان
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
همه زن ها دنبال مهریه هستند فقط دارند کاسبی میکنند این عجیب نیست که ۲ روز بعد عقد مهریه. رو گذاشته اجرا همشون همینن منم ازدواج کردم چند وقت بعد بس دلیل گذاشت اجرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
42
پاسخ
قانون باگ داره. مهریه عندالمطالبه باشه اوکی. کافیه یک بند بذارید و بر اساس میزان زندگی مشترک (برحسب سال) بهش درصد بدید. مثلا سالانه ده درصد مهریه قابل مطالبه هست و برای طلاق ، بچه دار شدن، برقراری امور زناشویی و هر مورد دیگری بند و تبصره کم و زیادش کنه. این موردی که نشون دادید دقیقا کاسبی مهریه است و نه تنها قانون باید جلوشو بگیره بلکه باید همچین دختران شیادی طبق قانونی که باید تثبیت شود به جرم کلاهبرداری از ازدواج تحت پیگرد قرار گیرد. الان قانون باگ دار ما حق را به زوجه ای میده که حتی دو روز زندگی نکرده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
متاسفانه تعدادی از این خانوما که بعضا ماشینای گران قیمت سوار میشن سیگار به لب و گوشی به دست محصول همین کاسبی مهریه است و از همان ابتدا به قصد تلکه کردن یک جوان خام پولدار طراحی شده و هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسند از قدیم گفتند بار کج به منزل نمیرسد اینها ظاهرا دارند عیاشی میکنند ولی عاقبت خوشی در انتظارشان نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مگه زن رو داری اجاره می کنی که سالی چند درصد مهریه اش رو بدی؟ مهریه هدیه ایه که زمان عقد باید پرداخت بشه ، نه 20 سال بعد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
چطور موقع تعیین سکه کسی حرف ارزش زن و خرید و فروش نمیزنه، موقع مطالبه میشه زن اجاره ای نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
27
پاسخ
عجیب نیست تازه خانم انصاف داشته مهریه اش ۴۴۰ سکه بوده این شکایتها یعنی فیمینیسم!
محسن از فارس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
26
پاسخ
خواهان کسی که دادخواست می دهد و
خوانده کسی است که بدهی را بایستی پرداخت کند

دختر شیاد شیرازی
پسر ساده سیستانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
احتمالا پسر سیستانی باغ و مزرعه و زمین داره و زیادی ساده دل بوده فکر کرده عشق وجود دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
31
پاسخ
می افته تقریبا 58 میلیارد تومان ناقابل ...
البته اگر شاه داماد نداشته باشه قسط بندی میشه تا آخر عمرش باید اقساط مهریه بپردازه. قابلی هم نداره ... علی برکت الله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اگر عروسی نکرده باشه فقط عقد کرده مهریه نصف میشه
سیاوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
27
پاسخ
این ضعف بزرگ قانون هست و بزرگترین دلیل عدم رغبت پسران به ازدواج.جلو این مسخره بازی ها رو بگیرید.این رفتارها باعث بی بندوباری وعدم اعتماد عمومی خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
18
پاسخ
مهریه رو باید زمان عقد بدی ، داری میدی نداری عقد نمی کنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خخخ باشه بشین تا بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
25
پاسخ
مهریه بر اساس مدتی که زندگی مشترک واقعی (زیر سقف) دارند باید داده شود. نه اینکه به محض امضا. در اسلام مهریه هدیه بود و در حد کفایت پرداخت میشد مهریه امروزی هیچ ربطی به مهریه اسلامی ندارد و تحریف در دین هست. دختران ایرانی عاشق کریسمس و هالوین و بی حجاب اند سر مهریه شیعه 12 امامی معتقد میشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
17
پاسخ
دخترهای نسل جدید معامله گراهای خوبی شدند ولی اون پسر ساده ای که یک همچین تعداد سکه را قبول کرده خیلی احمق بوده و در دوره عقد نفهمیده با چه گرگی داره وصلت می کنه همین موردها باعث شده تر وخشک بسوزند و قانون 14سکه تصویب بشه
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
22
پاسخ
مهریه زن و حق طلاق مرد هر دو باید حذف شود تا جلوب بسیاری از کاسبی ها و تلکه کردنها و شوهرکشی ها و خیانتها گرفته شود.
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
