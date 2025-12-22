رونمایی از اسکناس جدید 1 ریال عمان

اسکناس جدید یک ریالی عمان رونمایی شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این اسکناس جدید عمان، از جنس پلیمر (پلاستیک) قرار است که از ماه آینده (11 ژانویه 2026 ) وارد چرخه پولی شود.

این اسکناس از پلیمر ساخته شده است، ماده‌ای که به دلیل دوام بیشتر و ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌اش شناخته شده است و آن را از اسکناس‌های پنبه ای فعلی متمایز می‌کند.

ریال عمان، با ارزش ترین ریال جهان است. هر ریال عمان، معادل 2.5 دلار آمریکاست.

چون اسکناس های 1 ریال عمان، خرد نیستند به همین دلیل برای خرید های کوچک از اسکناس های خرد (زیر یک ریال) استفاده می شود که بیسه نام دارد. هر ریال عمان معادل 1000 بیسه است؛ اسکناس های 100، 200 و 500 بیسه وجود دارد.

هر یک ریال عمان براساس نرخ 130 هزار تومانی دلار، معادل 325 هزار تومان ( 3 میلیون و 250 هزار ریال ایران) ارزش دارد.در یک روی این اسکناس، تصویری از "هیثم بن طارق" (سلطان عمان)، باغ گیاه‌شناسی عمان و پشت آن مجموعه فرهنگی سید طارق بن تیمور در کنار بندر و پالایشگاه دقم دیده می شود که در کنار هم نماد هویت ملی عمان هستند.

این اسکناس یادبود شامل چندین ویژگی امنیتی پیشرفته است، از جمله یک پنجره شفاف بزرگ که از پنجره‌های قوسی شکل باغ گیاه‌شناسی عمان الهام گرفته شده است. همچنین دارای یک مهر تغییر رنگ دهنده با تصویر درخت کندر در جلوی آن و هویت بصری بانک مرکزی عمان است که با جوهر تغییر رنگ دهنده در پشت آن چاپ شده است.

بانک مرکزی عمان تأیید کرد اسکناس یادبود جدید در کنار اسکناس فعلی در گردش خواهد بود و برای استفاده با ارزش اسمی خود در تمام معاملات معتبر است.

بانک همچنین توضیح داد برای کلکسیونرها و عموم مردم، از 11 ژانویه 2026، تعداد یک هزار قطعه اسکناس در پاکت‌ مخصوص، از طریق باجه‌های صرافی بانک مرکزی عمان (رووی، صلاله و صحار) و باجه فروش پست عمان در اپرا گالریا برای خرید در دسترس خواهد بود.