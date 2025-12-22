میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رونمایی از اسکناس جدید 1 ریال عمان

هر ریال عمان، معادل 2.5 دلار آمریکاست.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۳۶
| |
6922 بازدید
|
۱۴

رونمایی از اسکناس جدید 1 ریال عمان

اسکناس جدید یک ریالی عمان رونمایی شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این اسکناس جدید عمان، از جنس پلیمر (پلاستیک) قرار است که از ماه آینده  (11 ژانویه 2026 ) وارد چرخه پولی شود.

این اسکناس از پلیمر ساخته شده است، ماده‌ای که به دلیل دوام بیشتر و ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌اش شناخته شده است و آن را از اسکناس‌های پنبه ای فعلی متمایز می‌کند.

ریال عمان، با ارزش ترین ریال جهان است. هر ریال عمان، معادل 2.5 دلار آمریکاست.

چون اسکناس های 1 ریال عمان، خرد نیستند به همین دلیل برای خرید های کوچک از اسکناس های خرد (زیر یک ریال) استفاده می شود که بیسه نام دارد. هر ریال عمان معادل 1000 بیسه است؛ اسکناس های 100، 200 و 500 بیسه وجود دارد.

 هر یک ریال عمان براساس نرخ 130 هزار تومانی دلار، معادل 325 هزار تومان ( 3 میلیون و 250 هزار ریال ایران) ارزش دارد.در یک روی این اسکناس، تصویری از "هیثم بن طارق" (سلطان عمان)، باغ گیاه‌شناسی عمان و پشت آن مجموعه فرهنگی سید طارق بن تیمور در کنار بندر و پالایشگاه دقم دیده می شود که در کنار هم نماد هویت ملی عمان هستند.

این اسکناس یادبود شامل چندین ویژگی امنیتی پیشرفته است، از جمله یک پنجره شفاف بزرگ که از پنجره‌های قوسی شکل باغ گیاه‌شناسی عمان الهام گرفته شده است. همچنین دارای یک مهر تغییر رنگ دهنده با تصویر درخت کندر در جلوی آن و هویت بصری بانک مرکزی عمان است که با جوهر تغییر رنگ دهنده در پشت آن چاپ شده است.

رونمایی از اسکناس جدید 1 ریال عمان

 بانک مرکزی عمان تأیید کرد اسکناس یادبود جدید در کنار اسکناس فعلی در گردش خواهد بود و برای استفاده با ارزش اسمی خود در تمام معاملات معتبر است.

بانک همچنین توضیح داد برای کلکسیونرها و عموم مردم، از 11 ژانویه 2026، تعداد یک هزار قطعه اسکناس در پاکت‌ مخصوص، از طریق باجه‌های صرافی بانک مرکزی عمان (رووی، صلاله و صحار) و باجه فروش پست عمان در اپرا گالریا برای خرید در دسترس خواهد بود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عمان ریال دلار دلار آمریکا خبر فوری ارزش پول پول
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات نماینده مجلس درباره بحران کاهش اعتبار پول
صعود دلار جهان را تهدید می‌کند؟
سقوط ریال همچنان ادامه دارد!
پول افغانستان از دلار سودآورتر شد!
دلار خودی نشان داد و طلا کاهش یافت
کاهش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی
بررسی نوسانات دلار در سالی که گذشت
ترمز دلار کشیده شد
سقوط بی سابقه ارزش لیره لبنان در برابر دلار آمریکا
دلار به بالاترین سطح ۱ ساله رسید
دنده عقب دلار/ افزایش کسری حساب تجاری آمریکا
دلار به عقب رانده شد
دلار ریزش کرد
قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار تومان شد
تفاوت پول و ارز
در ایران؛ هزینه به دلار، دستمزد به ریال!
قیمت دلار در بازار امروز یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۰
سقوط دلار در برابر یوآن چین
دلار مچ بقیه ارزها را خواباند
عقبگرد جهانی دلار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۴
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
66
پاسخ
یک ریال عمان کجاو یک ریال ما کجا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
توجه داشته باشید سه میلیون و دویست و پنجاه برابر
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اونها با دنیا تعامل خوب دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اگه پنج تا صفر برداریم از اونها پولمان با قوی تر میشه . حالا اگه الان اقتصاد عمان از آمریکا قویتر ، با برداشتن اون صفرها اقتصاد ما از عمان هم قویتر خواهد شد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
19
پاسخ
۱ ریال = ۳۴۰۶۰۰۰ ریال ( سه میلیون و چهارصد و شش هزار ریال )
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
16
پاسخ
اگه راست میگه بیاد با ریال ما عوضش کنه وهمینطور آبروداری ریال رو حفظ کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
39
پاسخ
این چیزا مهم نیست. مهم اینه که کشور ما داره به جلو حرکت میکنه ...مفهومه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
35
4
پاسخ
روحانی مچکریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
45
پاسخ
هنوز به ما نرسیدن،به قله برسیم چه شود
اینا ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
15
1
پاسخ
اینا همش حرف الکی تبلیغی حقیقت نداره
فرامرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
10
پاسخ
تابناک عزیز با این مقاله نمک به زخم مردم پاشیدی.. ریال ما کجا ریال اونا کجا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
8
پاسخ
واقعا کجا اینهمه نشتی داریم که این وضعمونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
10
پاسخ
فلفل هندی سیاه و خال مه رویان سیاه هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eTc
tabnak.ir/005eTc