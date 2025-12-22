میلی صفحه خبر لوگو بالا
موج بارشی در راه پایتخت

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات از افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت برای امروز و فردا (اول و دوم دی‌ماه) و عبور یک موج بارشی ضعیف از کشور خبر داد.
موج بارشی در راه پایتخت

به گزارش  تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان درباره پیش‌بینی پنج روزه هواشناسی اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری امروز دوشنبه و فردا (اول و دوم دی‌ماه)، جوی آرام در سطح استان‌ها حاکم است. در همین راستا شهر‌های صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه می‌شوند.

وی گفت: چهارشنبه (۳ دی ماه) با عبور موج بارشی ضعیفی از کشور، در برخی نقاط از استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، البرز و تهران بارش پراکنده برف و باران و وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود. برای پنجشنبه و جمعه (۴ و ۵ دی‌ماه) نیز در استان‌های گیلان، غرب مازندران و اردبیل بارش باران پیش‌بینی می‌شود. 

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران سه‌شنبه (۲ دی‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۳ دی‌ماه) نیمه ابری به‌تدریج نیمه ابری و بارش پرکنده و وزش باد با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۲ و ۳ دی‌ماه) اهواز و بندرعباس با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۱۳ - و ۱۱ - درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود. 

 

