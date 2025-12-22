رهگیری هواپیمای غیرنظامی در حریم هوایی ترامپ

یک جنگنده نظامی اف-۱۶ از نیروی هوایی آمریکا روز یکشنبه یک هواپیمای کوچک غیرنظامی را که به طور ناخواسته وارد منطقه ممنوعه پرواز بر فراز اقامتگاه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شده بود رهگیری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رهگیری هواپیماهای غیرنظامی در حریم هوایی ممنوعه بر فراز اقامتگاه دونالد ترامپ در مار-آ-لاگو امری نسبتاً رایج است.از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، موارد متعددی از این رهگیری‌ها گزارش شده است.

نوراد اعلام کرده که تا اوایل سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ مورد نقض حریم هوایی در این منطقه رخ داده و بسیاری از آن‌ها نیاز به دخالت جنگنده‌ها داشته است.گفته می‌شود این موارد معمولاً به دلیل عدم توجه خلبانان به اطلاعیه‌های هوانوردی اتفاق می‌افتد.

بنا بر این گزارش؛ این اتفاق در آسمان بالای شهر پالم بیچ رخ داد که شهری کوچک و لوکس در ایالت فلوریدای جنوبی است. عمارت خصوصی ترامپ معروف به «مار-آ-لاگو» در این منطقه قرار دارد. «مار-آ-لاگو» یک باشگاه و اقامتگاه لوکس در پالم بیچ است که ترامپ اغلب برای تعطیلات از آن استفاده می‌کند و به همین دلیل، حریم هوایی اطراف آن برای حفظ امنیت او محدود می‌شود.

«فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی» (نوراد) که مسئول نظارت بر آسمان ایالات متحده و کانادا است، اعلام کرد این رهگیری صبح همان روز انجام شده و هواپیمای غیرنظامی به طور ایمن از منطقه خارج شده است.

