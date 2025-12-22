میلی صفحه خبر لوگو بالا
مرگ مرد میانسال بعد از درگیری بر سر قسمت انار

شامگاه شنبه به قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مرد میانسالی در جریان یک درگیری جان باخته است.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۰۸
| |
2667 بازدید
|
۹
مرگ مرد میانسال بعد از درگیری بر سر قسمت انار

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات در این‌باره آغاز و مشخص شد که مرد میانسال برای خرید انار شب یلدا از خانه بیرون رفته بود.

آنطور که شاهدان می‌گفتند این مرد نزد یک راننده وانت که انار می‌فروخته رفته و قصد خرید داشته، اما بر سر قیمت با او جروبحثش شده بود. دعوا که بالا گرفت، ناگهان مرد میانسال دستش را روی قلبش گذاشت و روی زمین نشست. از سوی دیگر راننده وانت با دیدن این وضعیت، ترسید و فرار کرد.

شاهدان نیز با پلیس و اورژانس تماس گرفتند و مرد میانسال نیز برای درمان به بیمارستان انتقال یافت، اما قلب او از تپش ایستاد و جانش را از دست داد.

در این شرایط بازپرس جنایی دستور داد تا جسد مرد میانسال برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یابد. از سوی دیگر دستور دستگیری و تحقیق از فروشنده انار که از ترسش فراری شده صادر شد تا ابعاد پنهان این پرونده، آشکار شود.

مرگ مرد میانسال انار شب یلدا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
22
پاسخ
مقصر انار فروش نیست ادمی که ناراحتی قلبی دارد نباید خرید یا بحث کند تابناک هم طوری تیتر را زده انگار با چاقو حد اقل 10 ضربه خورده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
بابا سر قسمت کردن بوده چرا به قیمت ربطش می دین ؟ تیترو نمی خونیین؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
25
پاسخ
بدبخت وانتی . آقا گرونه نخرید . همین . انار مگه نون شبه ؟ الان بچه من دو هفته هست میگه انار بگیر میگم بذار انار خوب پیدا کنیم سفید نباشه . تمام شد و رفت . چیزی که گرونه نخرید انکار که نبوده . از این حرفهای صد من یه غاز هم نزنید که بچه دلش میخواد اگر نخریم تروما میشه براش . هیچکس با نخوردن انار چیزیش نشده .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
انار نخریم. هندوانه نخریم. گوجه نخریم. گشوت نخریم. شیر نخریم. نان نخریم. بفرمایید چی بخریم؟ سپاس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تو هیچی نخر تروما نمیشه برات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
29
پاسخ
ابعاد پرونده؟ نوشتین درگیری کلامی سر قیمت... بجز تورم سرسام آور و در آمد ناچیزی که هر روز آب میشه چه قاتل دیگه ای می تونین پیدا کنین؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
22
پاسخ
اوضاع بی ریخت تر از این حرفهاست .... چند ماه پیش رفتم پاساژی در جمهوری برای خرید باطری گوشی .... مغازه دار با کلک قصد داشت باطری کهنه را دو برابر قیمت بفروشد .... وقتی نخریدم شروع به فحاشی و درگیری کرد .... همکارهاش گفتند توی اجاره سنگین مغازه مونده با هر کلکی باید بارش را ببندد ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
9
4
پاسخ
واقعا چه بلایی برسرمان آمده است چرا وضعیتمان اینجوری شده است لعنت بر امریکا و جد ابادش که با تحریمها ما را به این وضعیت انداخته است داستان مشابه خریدن انار و سکته این بنده خدا روزانه دارد در بازار اتفاق میافتد وضعیت واقعا خراب است کسی هم کاری نمیتواند بکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
9
پاسخ
تابناک یه کامنت معمولی دادم از کجا فهمیدی منم منتشرش نکردی؟
