مرگ مرد میانسال بعد از درگیری بر سر قسمت انار

شامگاه شنبه به قاضی محسن اختیاری، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مرد میانسالی در جریان یک درگیری جان باخته است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات در این‌باره آغاز و مشخص شد که مرد میانسال برای خرید انار شب یلدا از خانه بیرون رفته بود.

آنطور که شاهدان می‌گفتند این مرد نزد یک راننده وانت که انار می‌فروخته رفته و قصد خرید داشته، اما بر سر قیمت با او جروبحثش شده بود. دعوا که بالا گرفت، ناگهان مرد میانسال دستش را روی قلبش گذاشت و روی زمین نشست. از سوی دیگر راننده وانت با دیدن این وضعیت، ترسید و فرار کرد.

شاهدان نیز با پلیس و اورژانس تماس گرفتند و مرد میانسال نیز برای درمان به بیمارستان انتقال یافت، اما قلب او از تپش ایستاد و جانش را از دست داد.

در این شرایط بازپرس جنایی دستور داد تا جسد مرد میانسال برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یابد. از سوی دیگر دستور دستگیری و تحقیق از فروشنده انار که از ترسش فراری شده صادر شد تا ابعاد پنهان این پرونده، آشکار شود.