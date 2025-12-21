تنها کسی که میتواند پوتین را مجبور به صلح کند!
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مارک روته، دبیر کل ناتو در گفتگو با نشریه بیلد اعلام کرد که ناتو میتواند در یک بحران، حتی تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز به ایالات متحده تکیه کند.
در بخش دیگری از سخنانش گفت: ترامپ به وضوح به ناتو متعهد شده است، اما همچنین این مسئله را روشن کرده است که انتظار دارد اعضاء هزینه های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. وی تاکید کرد: و ما به این وعده عمل میکنیم.
او افزود که اروپاییها از طریق ائتلاف کشورهای داوطلب مسئولیت اوکراین را بر عهده میگیرند و از جناح شرقی، یعنی کشورهای بالتیک، محافظت میکنند. ایالات متحده روشن کرده است که به اروپا چه هستهای و چه متعارف متعهد خواهد ماند و خروج از اروپا قابل بحث نیست.
روته از تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله روسیه علیه اوکراین استقبال کرده و گفت: ترامپ کاملاً به این موضوع متعهد است. رئیس جمهور آمریکا بر پایان دادن به این جنگ تمرکز دارد. ترامپ تنها کسی است که توانسته ولادیمیر پوتین، رهبر کرملین، را پای میز مذاکره بیاورد و تنها کسی است که در نهایت میتواند پوتین را مجبور به صلح کند. من به خاطر این موضوع احترام زیادی برای او قائلم.
روته همچنین نگرانیها مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است حمایت خود از اوکراین را متوقف کند، رد کرد. او گفت: من اصلاً چنین انتظاری ندارم. چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که تبادل اطلاعات و همچنین تحویل سلاح به اوکراین ادامه دارد.
اوکراینیها، آمریکاییها و اروپاییها یکشنبه و دوشنبه گذشته در برلین دیدار کردند تا درباره راهحلی مسالمتآمیز برای جنگ اوکراین گفتگو کنند. مذاکرات اخر این هفته در میامی فلوریدا ادامه یافت و در این منطقه مذاکرهکنندگان آمریکایی نتایج مذاکرات برلین را با نمایندگان روسیه بررسی خواهند کرد.
مذاکرهکنندگان اوکراینی امروز یکشنبه هم دوباره با نمایندگان دولت ایالات متحده دیدار خواهند کرد تا در مورد گامهای احتمالی برای پایان دادن به جنگ روسیه گفتگو کنند. رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد اوکراین در تلگرام نوشت که آنها به طور سازنده و اساسی در حال همکاری هستند و امیدوار به پیشرفت بیشتر و نتایج ملموس هستند.