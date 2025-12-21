میلی صفحه خبر لوگو بالا
موج شدید آنفلوآنزا در کشور این هفته مهار می‌شود

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از مهار کامل موج شدید آنفلوآنزا در اغلب استان‌ها تا اواسط هفته جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۷۶
| |
767 بازدید
موج شدید آنفلوآنزا در کشور این هفته مهار می‌شود

به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" درباره وضعیت آنفلوآنزا نوشت:

«نقطه قوت ‎خبر بد انتشار سریع آن و نقطه ضعف ‎خبر خوب، انتشار باری به هر جهت آن است. امروز یک خبر خوب تقدیم کردم این هم دومی‌اش!

بر اساس رصد داده‌های ۴ هفته آذر، ارسالی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به همت ‎تیم ملی سلامت و همراهی خوب مردم شریف ایران، موج شدید ‎آنفلوآنزا در اغلب استان‌های کشور در حال مهار و انتظار می‌رود تا اواسط هفته به نقطه مهار برسیم. 

رعایت شستشوی دست، زدن ماسک در اماکن شلوغ ‌و سربسته، تهویه مناسب و استراحت در صورت داشتن علایم، مزید امتنان است.»

