ادارات این استان فردا تنها ۴ ساعت فعال خواهند بود
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از کاهش ساعات کاری ادارات این استان در اولین روز از دیماه خبر داد و گفت: ساعات کار فردا (اول دیماه) از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴بعدازظهر خواهد بود.
