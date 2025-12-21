ادارات این استان فردا تنها ۴ ساعت فعال خواهند بود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از کاهش ساعات کاری ادارات این استان در اولین روز از دی‌ماه خبر داد و گفت: ساعات کار فردا (اول دیماه) از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴بعدازظهر خواهد بود.

