نازون؛ نارسایی قلبی یا نارسایی مدیریتی؟/ خنجر خودی‌ها به قلب استقلال!

ماجرای چند ماه پیش وویس لو رفته از عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال که صحبت‌هایی علیه اندونگ مطرح شد، از سوی دیگر افشاگری عجیب و شوکه‌کننده اخیر معاون حقوقی سابق باشگاه درباره نازون، مؤید آن است که آبی‌ها از خودی ضربه می‌خورند.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۳۶
| |
2509 بازدید
|
۱

نازون؛ نارسایی قلبی یا نارسایی مدیریتی؟/ خنجر خودی‌ها به قلب استقلال!

موارد مطرح شده از سوی طباطبایی آنقدر عجیب و غیرمنتظره بود که باعث شد باشگاه استقلال، ساعاتی بعد به این موضوع واکنش نشان دهد. باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب موارد بیان شده درباره نازون، معاون سابق را به شکایت هم تهدید کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلالی‌ها که فصل گذشته شرایطی عجیب و کم‌سابقه را پشت سرگذاشتند و در نهایت با قهرمانی در جام حذفی، پایانی خوب را جشن گرفتند، امیدوار بودند امسال به روزهای اوج بازگردند و هواداران هم انتظاری جز این نداشتند. در این میان، مدیران باشگاه استقلال تلاش کردند با خریدهایی اسم و رسم‌دار و جذب بازیکنانی بزرگ، مقدمات فصلی رویارویی را فراهم کنند.

در این شرایط، شروع فصل آنطور که انتظار می‌رفت نبود و استقلالِ ساپینتو با از دست دادن سوپرجام، شکستی تحقیرآمیز برابر الوصل و چند نتیجه دور از انتظار در لیگ، نتوانست به انتظارات جامه عمل بپوشاند. البته در ادامه اوضاع تغییر کرد و آبی‌های پایتخت در هفته‌های گذشته به وضعیت خود سروسامان داده‌اند. با این اوصاف، آنچه مهم است اینکه حواشی پرتعداد همچنان اتمسفر استقلال را تحت‌الشعاع قرار داده است. از ماجراهای بازیکنانی چون عارف آقاسی و آرمین سهرابیان که بگذریم، موضوع افشاگری اخیر معاون حقوقی سابق باشگاه استقلال، جنجال تازه‌ای به راه انداخته است.

پس از امضای قرارداد، نازون به ایفمارک معرفی شده و در تست‌های پزشکی مشخص شده که این بازیکن با مشکل قلبی مواجه است. با این حال، از آنجا که قرارداد پیش از انجام تست پزشکی منعقد شده بود، متأسفانه امکان فسخ قرارداد وجود نداشته و آثار این تصمیم اکنون در تیم دیده می‌شود.

سید مجتبی طباطبایی با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود، در توضیحاتی خطاب به هواداران این باشگاه، به تشریح جزئیات حقوقی مربوط به قرارداد دو بازیکن خارجی استقلال یعنی داکنز نازون و دیدیه اندونگ پرداخت و نکات عجیبی را مطرح کرد. او با اشاره به پرونده داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی توضیح داد: «باشگاه استقلال با این بازیکن برای دو فصل قراردادی به ارزش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو امضا کرده و علاوه بر آن، مبلغ ۸۰۰ هزار یورو نیز بابت ترانسفر فی پرداخت شده است. پس از امضای قرارداد، نازون به ایفمارک معرفی شده و در تست‌های پزشکی مشخص شده که این بازیکن با مشکل قلبی مواجه است. با این حال، از آنجا که قرارداد پیش از انجام تست پزشکی منعقد شده بود، متأسفانه امکان فسخ قرارداد وجود نداشته و آثار این تصمیم اکنون در تیم دیده می‌شود؛ بازیکنی که نتوانسته سطح مورد انتظار را برای باشگاه استقلال ارائه دهد.» معاون حقوقی سابق باشگاه استقلال در ادامه به پرونده دیدیه اندونگ پرداخت و گفت: «اواخر سال ۱۴۰۳، مدیرعامل وقت باشگاه استقلال از بنده خواست قراردادی برای فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با مبلغ یک میلیون و ۳۵۰ هزار دلار آماده کنم. اما پس از بررسی قرارداد قبلی اندونگ، مشخص شد که این قرارداد دارای بند تمدید خودکار به مبلغ ۹۰۰ هزار دلار است. بر همین اساس، از این بند استفاده کردم و نوتیس تمدید خودکار برای اندونگ ارسال شده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف ۴۵۰ هزار دلاری میان رقم مورد نظر مدیر برنامه اندونگ و مبلغ تمدید خودکار شد.»

موارد مطرح شده از سوی طباطبایی آنقدر عجیب و غیرمنتظره بود که باعث شد باشگاه استقلال، ساعاتی بعد به این موضوع واکنش نشان دهد. باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب موارد بیان شده درباره نازون، معاون سابق را به شکایت هم تهدید کرد.

نازون؛ نارسایی قلبی یا نارسایی مدیریتی؟/ خنجر خودی‌ها به قلب استقلال!

باشگاه استقلال در بخش دیگری از اطلاعیه خود ضمن تأکید بر اینکه همواره سلامت بازیکنان، رعایت اصول حرفه‌ای پزشکی و احترام به حقوق فردی را در اولویت خود قرار داده، توضیحاتی درباره نکات عنوان شده درباره نازون ارائه داد: «بدیهی است که پیش از انعقاد قرارداد، بازیکن مذکور مطابق مقررات و الزامات پزشکی فیفا، در یکی از مراکز پزشکی مورد تأیید فیفا در کشور ترکیه به‌طور کامل مورد ارزیابی پزشکی قرار گرفته و پس از دریافت تأییدیه‌های رسمی پزشکی، قرارداد با وی منعقد شده است. متعاقب آن و در ادامه فرآیند نظارتی سازمان لیگ، بازیکن در مرکز پزشکی عالی فیفا در تهران (ایفمارک) تحت معاینه و بررسی مجدد پزشکی قرار گرفت که در ادامه ارزیابی‌ها و  در راستای صیانت از سلامت بازیکن، وی  جهت بررسی‌های تکمیلی به مرکز معتمد ایفمارک، مرکز  تخصصی قلب و عروق شهید رجایی ارجاع و  پس از انجام کلیه تست‌های تشخیصی پیشرفته و استاندارد، یک کمیسیون تخصصی با حضور اساتید برجسته قلب و عروق کشور تشکیل گردید و در نهایت، نظر تخصصی و تأییدیه‌های لازم پزشکی بر اساس اصول علمی و استانداردهای بین‌المللی مبنی بر تایید حضور در لیگ فوتبال ایران اخذ شد.»

با تمام این اوصاف، آنچه حائز اهمیت است اینکه چنین حواشی و جنجال‌هایی از درون باشگاه و اصطلاحاً توسط خودی‌ها به وجود می‌آید و برای نخستین بار هم نیست. اردیبهشت سال جاری، وویس لو رفته از عضو هیئت مدیره وقت باشگاه استقلال، فضا را برای آبی‌ها به هم ریخت. در روزهایی که گفته می‌شد، ستاره آبی‌ها با ارسال نوتیسی به باشگاه اعلام کرده اگر مطالبات خود را دریافت نکند، قراردادش را با استناد به بند حمایتی فیفا فسخ خواهد کرد، صدایی از علیرضا اسدی در فضای مجازی پخش شد که در نوع خود شوک‌برانگیز بود. این عضو هیئت مدیره باشگاه در آن مقطع، در این فایل صوتی خطاب به فردی که جویای تمدید قرارداد دیدیه اندونگ شد، گفت که این بازیکن عددی نیست. در آن وویس (صدا)، اسدی درباره هافبک گابنی گفت که اندونگ یک دلال دارد که خواستار قرارداد ۱۳۰میلیاردی شده اما این بازیکن ۲۰ میلیارد هم نمی‌ارزد.

داکنز نازون دیدیه اندونگ استقلال معاون حقوقی هیات مدیره استقلال هواداران استقلال تابناک ورزشی
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
16
پاسخ
پول مردمه مهم نیست دلالها هم خودی هستند به اقازاده ها وصلن
