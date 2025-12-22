نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: فضای رها و ازهم‌گسیخته مدیریت اقتصادی کشور نیازمند ترمیم فوری است و اگر دولت در اصلاح کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد تعلل کند، مجلس بدون ملاحظه وارد مسیر استیضاح خواهد شد.

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به سخنان دیروز محمدباقر قالیباف در نطق آغازین مجلس گفت: صحبت‌های رئیس مجلس، حرف‌هایی بود که ما ماه‌ها و حتی مدت‌هاست به آن اشاره می‌کنیم. دغدغه بنده به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس، قبل از هر چیز دغدغه مردم است و قطعاً انتظار داریم فضای رها و ازهم‌گسیخته‌ای که امروز در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، هرچه سریع‌تر ترمیم شود.

وی افزود: بخش مهمی از ترمیم شرایط فعلی، به ترمیم کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد اقتصادی بازمی‌گردد. امروز آقای قالیباف نیز صراحتاً تأکید کردند که مجلس این تذکر را به دولت می‌دهد و از رئیس‌جمهور انتظار دارد شخصاً و جدی وارد فرآیند ترمیم کابینه شود و هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح وضعیت وزرا و مدیران عضو کابینه اقدام کند.

محمودی با بیان اینکه همه مشکلات صرفاً متوجه وزرا نیست، تصریح کرد: بخشی از مشکلات به معاونان رئیس‌جمهور و دستگاه‌هایی بازمی‌گردد که متولی اصلی امور اقتصادی هستند؛ نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور دارند. به نظر من رئیس‌جمهور باید بدون تعلل، ترمیم کابینه را در دستور کار دولت قرار دهند و از این موضوع فرار نکنند؛ چرا که تعویق در این تصمیم، به‌هیچ‌وجه شایسته نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، همان‌طور که آقای قالیباف امروز اشاره کردند ـ و البته ما نمایندگان ماه‌هاست زودتر از این تذکرات را داده‌ایم ـ مجلس ناچار خواهد شد به موضوع استیضاح وزرا ورود کند. این استیضاح‌ها شوخی‌بردار نیست و مجلس در این زمینه جدی است.

محمودی با تأکید بر اولویت منافع مردم خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم حق مردم و منافع ملت را قربانی تعارفات بین دستگاه‌ها، نهادها و قوا کنیم. چنین رویکردی نه درست است و نه قابل دفاع. ان‌شاءالله در آینده نزدیک، استیضاح‌هایی که در نوبت قرار دارند، وارد دستور کار مجلس خواهند شد.

وی افزود: البته این موضوع در اختیار رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه مجلس است. انتظار ما این است که آقای قالیباف همان‌گونه که در کلام خود به این موضوع اشاره کرد، در عمل نیز هرچه سریع‌تر ورود کنند. چرا که ما معتقدیم تاکنون حرکت جدی و ملموسی از سوی دولت برای ترمیم کابینه دیده نشده و نشانه روشنی از اصلاح ساختار مدیریتی اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اتلاف وقت و هدررفت فرصت‌ها، مجلس باید هرچه سریع‌تر وارد فرآیند استیضاح شود. تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم تحمیل می‌شود و مجلس نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بماند.