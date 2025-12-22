میلی صفحه خبر لوگو بالا
محمودی در گفتگو با تابناک:

ترمیم کابینه نباید به تعارف تبدیل شود /استیضاح وزرا شوخی‌بردار نیست

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: فضای رها و ازهم‌گسیخته مدیریت اقتصادی کشور نیازمند ترمیم فوری است و اگر دولت در اصلاح کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد تعلل کند، مجلس بدون ملاحظه وارد مسیر استیضاح خواهد شد.
ترمیم کابینه نباید به تعارف تبدیل شود /استیضاح وزرا شوخی‌بردار نیست

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به سخنان دیروز محمدباقر قالیباف در نطق آغازین مجلس گفت: صحبت‌های رئیس مجلس، حرف‌هایی بود که ما ماه‌ها و حتی مدت‌هاست به آن اشاره می‌کنیم. دغدغه بنده به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس، قبل از هر چیز دغدغه مردم است و قطعاً انتظار داریم فضای رها و ازهم‌گسیخته‌ای که امروز در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، هرچه سریع‌تر ترمیم شود.

وی افزود: بخش مهمی از ترمیم شرایط فعلی، به ترمیم کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد اقتصادی بازمی‌گردد. امروز آقای قالیباف نیز صراحتاً تأکید کردند که مجلس این تذکر را به دولت  می‌دهد و از رئیس‌جمهور انتظار دارد شخصاً و جدی وارد فرآیند ترمیم کابینه شود و هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح وضعیت وزرا و مدیران عضو کابینه اقدام کند.

محمودی با بیان اینکه همه مشکلات صرفاً متوجه وزرا نیست، تصریح کرد: بخشی از مشکلات به معاونان رئیس‌جمهور و دستگاه‌هایی بازمی‌گردد که متولی اصلی امور اقتصادی هستند؛ نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور دارند. به نظر من رئیس‌جمهور باید بدون تعلل، ترمیم کابینه را در دستور کار دولت قرار دهند و از این موضوع فرار نکنند؛ چرا که تعویق در این تصمیم، به‌هیچ‌وجه شایسته نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد، همان‌طور که آقای قالیباف امروز اشاره کردند ـ و البته ما نمایندگان ماه‌هاست زودتر از این تذکرات را داده‌ایم ـ مجلس ناچار خواهد شد به موضوع استیضاح وزرا ورود کند. این استیضاح‌ها شوخی‌بردار نیست و مجلس در این زمینه جدی است.

محمودی با تأکید بر اولویت منافع مردم خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم حق مردم و منافع ملت را قربانی تعارفات بین دستگاه‌ها، نهادها و قوا کنیم. چنین رویکردی نه درست است و نه قابل دفاع. ان‌شاءالله در آینده نزدیک، استیضاح‌هایی که در نوبت قرار دارند، وارد دستور کار مجلس خواهند شد.

وی افزود: البته این موضوع در اختیار رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه مجلس است. انتظار ما این است که آقای قالیباف همان‌گونه که در کلام خود به این موضوع اشاره کرد، در عمل نیز هرچه سریع‌تر ورود کنند. چرا که ما معتقدیم تاکنون حرکت جدی و ملموسی از سوی دولت برای ترمیم کابینه دیده نشده و نشانه روشنی از اصلاح ساختار مدیریتی اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اتلاف وقت و هدررفت فرصت‌ها، مجلس باید هرچه سریع‌تر وارد فرآیند استیضاح شود. تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم تحمیل می‌شود و مجلس نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بماند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۸
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
31
پاسخ
دسته گلی هست که خودتون به آب دادید !؟ حالا فریاد میزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
نمایندگان با واژه استیضاح بیگانه اند و گرنه تا الان بسیاری از اشخاص باید استیضاح و بر کنار میشدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
وزیر اقتصاد پیرو همتی را برکنار کنید
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دعوا سر گرفتن بودجه برای لین نهاد و اون نهاده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مشکلات فعلی ناشی از خرج تراشی هایی است که خوده مجلس برای دولت درست کرده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دانش آموزی که به تقلب عادت کرد دیگر نمی‌تواند درس بخواند دولت عادت به خلق پول کرده دیگر نیازی به حساب کتاب ندارد مجلس اگر می‌تواند جلو خلق پول را بگیرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
40
پاسخ
وای چقدر قاطعیت دارید شما نمایندگان!؟ ... وضعیت امروز مردم و کشور حاصل تدابیر مجلس های راس امور است! چقدر کار میکنید برای حقوقی که می گیرید! تلاش شما برای پاسخگویی به مردم و بهبود امور است! یا جلب نظر شورای نگبان برای تایید و انتخاب مجدد و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
30
پاسخ
کاش امکان ترمیم مجلس نیز بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
31
پاسخ
علت اینکه استیضاح نمیکنین چیه آخه این چه وضع گرانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
35
پاسخ
مگر همتی را عوض نکردید دلار ۷۴ تومانی شد ۱۳۱تومان

شم آدام اسمیت را هم بیاورید با این ساختار فشل هیچ کار از دستش نمی آید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
پس چرا وعده دادید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
برای همین زنبیل گذاشتی به پزشکیان رای بدی اصلاح طلب ساده لوح؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
بابا مگر همتی را عوض کردید چه شد؟ دلار از 75 پارسال رسیده به 135 امسال و سکه 70 تومانی شده 140 تومان!
آقایان نماینده یک فکر ریشه ای برای اقتصاد کشور بکنید. با تغییر افراد متاسفانه تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده و به نظر میرسد مشکلات اقتصادی ما ریشه ای و ساختاری است و یک قرارگاه متمرکز بین قوا با برنامه ها و اقدامات اصلاحی کلیدی و بنیادین لازم دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
31
پاسخ
دلار 132 پزشکیان مچکریم برو کلیدو از حسن کلیدساز بگیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
21
پاسخ
تجربه ثابت کرده پس از تعویض وزرا اوضاع بدتر شده وآقایون نمی خواهند بفهمند اقتصاد ما از ریشه خرابه و باید ریشه یابی کرد و طرحهای مؤثر ارائه داد و الا حرف باد هواست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
27
پاسخ
یکک چیز داغون رو نمیشه ترمیم کرد خود پزشکیانو بردار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
پزشکیان که کاره ای نیست خودش هم بار ها گفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1330
پس چرا وعده داد و رئیس جمهور شد؟
اگر اتفاق خوب میفتاد میشد منجی و همکاره؟
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اتفاقا پزشکیان خوبه مشکل کشور نمایندگان دو سه درصدی هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
31
پاسخ
خود مجلس ، نه استیضاح که باید منحل بشه با همچین نمایندگانی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
13
25
پاسخ
کلا با این کارها به جایی نمیرسید

برید با امریکا بسازید و تنریم هارا بردارید همه چی درست میشه
