واکنش عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به طرح مسکن اجاره‌ای/ دولت با دست خودش بازار مسکن را به هم می‌ریزد

علی خضریان معتقد است ایده اجاره داری دولتی  وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن می‌شود که به ضرر عموم مردم است.  
واکنش عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به طرح مسکن اجاره‌ای/ دولت با دست خودش بازار مسکن را به هم می‌ریزد

در حالی که بحران اجاره‌نشینی با افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره‌بها، فشار سنگینی را بر میلیون ها خانوار مستأجر تحمیل کرده، سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار اجاره با انتقادات جدی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است. از یک‌سو وعده‌های اعلامی برای تأمین گسترده مسکن اجاره‌ای محقق نشده و از سوی دیگر، برنامه‌های جدید دولت برای ورود مستقیم به بازار اجاره، نگرانی‌هایی درباره افزایش تقاضا، تشدید گرانی مسکن و گسترش تصدی‌گری دولتی ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که از نگاه منتقدان می‌تواند نه‌تنها به ساماندهی بازار منجر نشود، بلکه تعادل شکننده عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم بزند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ علی خضریان نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد اجاره‌داری دولتی وزارت راه و شهرسازی، به تشریح تبعات این سیاست بر بازار مسکن پرداخته است.

خضریان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجاره‌ای برای مردم اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرده که به دنبال عرضه ۷۵ هزار واحد اجاره‌ای در سه سال است و بعد از ۹ ماه که در این زمینه حتی یک واحد مسکونی هم عرضه نشد، اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان سال قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده را در چند کلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به این ایده اجاره داری دولتی وجود دارد.

وی افزود: ایده اجاره داری دولتی وزارت راه و شهرسازی در ظاهر شاید به نفع عده محدودی باشد، ولی ایده وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده، با تحریک تقاضا بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ در کل بازار مسکن می‌شود که با ضرر عموم مردم است. دولت در هیچ کجای جهان بازار مسکن را اینگونه به هم نمی‌ریزد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: آنچه باید به آن توجه داشت این است که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است و دولت‌ها در دنیا تلاش می‌کنند که با ریل گذاری و هدایت گری عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کنند و در دوره‌های زمانی که عرضه کمتر از تقاضا است با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیر مصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متأسفانه ایده اجاره داری دولتی  وزارت راه و شهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن، آن هم در چند شهر با تحریک تقاضای بازار مسکن، منجر به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ در کل بازار مسکن می‌شود که به ضرر عموم مردم است. 

وی افزود: با توجه به حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور این اقدام نوعی رانت برای آن بخش از خانوارهایی ایجاد می‌کند که در این خانه‌ها سکونت دارند. هچنین با توجه به اینکه طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی منابع این کار از محل مولدسازی دارایی‌ها تأمین خواهد شد در حقیقت بر خلاف اهداف مولدسازی است چرا که هدف از مولدسازی آزاد شدن منابع مازاد دولتی است، نه اینکه این منابع مجدد تبدیل به سرمایه برای وزارت خانه‌ها شود و این اقدام برخلاف قانون اساسی است.

خضریان تصریح کرد: آنچه که از برنامه دولت بر می‌آید این است که فرایند خرید و تحویل و بازپس‌گیری و اجاره داری این واحدهای اجاره‌ای با وزارت راه و شهرسازی و از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد. سؤال اینجاست که آیا این قدر از مداخله و تبدیل کردن سازمان ملی زمین و مسکن به صاحب خانه ۷۵ هزار ملک اجاره‌‎ای، مصداق تصدی‌گری دولتی نیست؟ همچنین باید توجه داشت در شرایط کنونی که عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضای مصرفی فاصله دارد. وزارت راه و شهرسازی باید با ریل گذاری صحیح و عرضه زمین و سایر سیاست‌های حمایت از تولید مسکن به دنبال افزایش عرضه و تولید مسکن باشد که در این موضوع تکالیف بسیار زیادی توسط وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف باقی مانده است. از جمله این تکالیف اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بهای مسکونی و قانون برنامه هفتم است.

واکنش عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به طرح مسکن اجاره‌ای/ دولت با دست خودش بازار مسکن را به هم می‌ریزد

نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: اگر هزینه ساخت یا تأمین یک واحد را مثلا به طور میانگین، پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شود به جای صرف این هزینه برای ساخت یا خرید یک واحد استیجاری می‌توان، با همان منابع مالی، زمین‌های آماده‌سازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حداقل ۱۰ تا ۱۵ خانواده، قرار داد تا با مدیریت خود به مرور و با کمک تسهیلات، مدیریت ساخت و ساز را انجام دهند. چرا که هزینه آماده سازی و خدمات زیربنایی به طور مثل یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به طور میانگین حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلان‌شهرها و شهرها و روستاهای کشور دارد که می‌تواند با اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ذکر شده در قالب سیاست‌هایی مبتنی بر مالکیت، به رفع مشکل مسکن جوانان و خانواده های مستاجر به صورت اساسی کمک کند.

خضریان در پایان گفت: احداث خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را افزایش می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری نیز نمی‌شود.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
تا حالا کدام وعده های دولت های گوناگون به نتیجه رسیده است ؟ که دوباره وعده های خیالی می دهید
مسکن ملی به کجا رسید ؟ چندین سال هست که پول از قشر ضعیف و متوسط گرفتید و هنوز نمی دونن خانه شان کجاست و طبقه چند است و کی تحویل می دهند
آورده ۱۵۰ میلیون تومانی را به یک میلیارد دویست ( البته اکنون ) تبدیل کردید و مردم و له و خرد شدند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
شایدنظر ایشان بهترین کارانستکه کویرلوت راقطعه بندی کنند بدهندبه هرکه میخواهد مسکن بسازدتهیه آب وبرق وگاز وخدمات شهری بعهده مالک زمینها! اخرمگرزمینی درشهرها مانده که ایشان میگوید زمین بدهید مفت ومجانی که مردم بسازند وحاش راببرند این بزرگان انگار درتهران زندگی نمیکنند که ازالودگی‌هوا‌مرگ آوروتراکم نفس گیرخبرندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
آنی ور،آنی تایم این سیایت اشتباهه!!!
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
این خضریان چقدر حرف میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
مسکن مررررد... سیگنال گرانی مسکن ندهید لطفا... هر وقت حقوق قشر متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد با تورم واقعی بالا رفت اونوقت مسکن هم با تورم رشد می کند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
درود بر شما جناب آقای علی خضریان
بیش از 20 سال هست که در شهر اصفهان مردم زمین های واگذاری دادگستری مشاع خریداری کردن با سند تک برگ... چرا این اراضی تفکیک نمی شود. صبر و تحمل تا کی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
با کدام منابع و امکانات قرار است به ساختمان ها و جمعیت کلان شهرها اضافه کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرهای زیبای ایران را با همین ساخت و سازهای بی حساب و کتاب و افزایش جمعیت نابود کردید
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
خواهش میکنم اگر قصد دارید مشکل مسکن حل شود مداخله در عرضه و تقاضا رو کنار بگذارید . بیش از حد نیاز مسکن درست شده، تا پنجاه سال دیگه مشکل مسکن از لحاظ ساخت نداریم، خدا رو شکر جمعیت هم که داره کاهشی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
فقط مصالح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
کدوم بازار؟
