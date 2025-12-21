میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد

عضو شورای عالی فضای مجازی : «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است» و «اگر تلگرام می‌پذیرد، به نوبتش»؛ تصریح کرد: سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فضای مجازی کشور. 
کد خبر: ۱۳۴۷۱۲۳
| |
1129 بازدید
رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد

به گزارش تابناک؛ «رسول جلیلی» عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به شایعات اخیر با اعلام اینکه «این هفته جلسه‌ای نبوده» نوشت:

 مصوبه ۳۲ بندی باید پِی‌در‌پِی اجرا شود و لایحه اخبار جعلی، سند تسهیم درآمد محتوا و… در صف هستند.

 این عضو شورا با تاکید بر اینکه «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است» و «اگر تلگرام می‌پذیرد، به نوبتش»؛ تصریح کرد: سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فضای مجازی کشور. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فضای مجازی شایعات اخبار جعلی رسول جلیلی‌ تلگرام
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اقدام عجیب و باور نکردنی؛ روغن‌پاشی عمدی در جاده‌ برای تصادف خودروها+فیلم
آمار وزیر ارتباطات درباره میزان استفاده از فیلترشکن‌ها
پایان اینترنت بدون فیلتر برای همه حتی اعضای دولت
روزانه لیست از ایران می‌رفت به رئیس تلگرام و تلگرام می‌بست!
نشستن مهران مدیری روی صندلی مهمان و گفتگویی که می‌توانست عمیق‌تر باشد!
تلگرام این هفته رفع فیلتر می‌شود؟
توهین ترامپ به یک خبرنگار زن
جزئیات مذاکره با مالک تلگرام در ایران!
پسر پزشکیان استعفای وزیر راه را تکذیب کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005eRn
tabnak.ir/005eRn