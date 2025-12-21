رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد
عضو شورای عالی فضای مجازی : «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است» و «اگر تلگرام میپذیرد، به نوبتش»؛ تصریح کرد: سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فضای مجازی کشور.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۲۳| |
1129 بازدید
به گزارش تابناک؛ «رسول جلیلی» عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به شایعات اخیر با اعلام اینکه «این هفته جلسهای نبوده» نوشت:
مصوبه ۳۲ بندی باید پِیدرپِی اجرا شود و لایحه اخبار جعلی، سند تسهیم درآمد محتوا و… در صف هستند.
این عضو شورا با تاکید بر اینکه «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است» و «اگر تلگرام میپذیرد، به نوبتش»؛ تصریح کرد: سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فضای مجازی کشور.
