رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد

به گزارش تابناک؛ «رسول جلیلی» عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به شایعات اخیر با اعلام اینکه «این هفته جلسه‌ای نبوده» نوشت:

مصوبه ۳۲ بندی باید پِی‌در‌پِی اجرا شود و لایحه اخبار جعلی، سند تسهیم درآمد محتوا و… در صف هستند.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است» و «اگر تلگرام می‌پذیرد، به نوبتش»؛ تصریح کرد: سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فضای مجازی کشور.