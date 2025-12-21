جنگ نامرئی غرب علیه ایران و روسیه!

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت حملات غربی‌ها به ویژه با آلوده کردن مخفیانه سیستم‌های کامپیوتری در روسیه و ایران انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، استونی اصلی‌ترین مرکز اروپایی برای تحلیل داده‌ای، عملیات دفاع سایبری و ضد کامپیوتری است. دولت‌های غربی مدت‌هاست که نه تنها بر دفاع، بلکه بر حمله نیز تمرکز کرده‌اند. برای مثال، با ارسال مخفیانه ویروس‌های کامپیوتری به روسیه یا ایران دست به این حملات می‌زنند.

دی ولت در مقاله خود با عنوان «جنگ نامرئی: اروپا چگونه به صورت مخفیانه به روسیه حمله می‌کند» همچنین اشاره کرد مرکز تحقیقات «مرکز عالی دفاع سایبری مشارکتی ناتو» مستقر در تالین استونی با محل نخست وزیر این کشور ۱۰ دقیقه فاصله دارد. این منطقه با سیم خاردار احاطه شده و ساختمان‌ها با دوربین پوشانده شده‌اند و همین مساله فورا مشخص می‌کند پرسنل نظامی در آنجا مشغول به کار هستند.

به نوشته این روزنامه آلمانی، این مرکز با ۷۰ پرسنل از جمله از ارتش آلمان در تعیین و تشخیص و تحلیل حملات سایبری، مشاوره به کشورهای عضو ناتو و توسعه و انجام اقدامات متقابل فعالیت دارد.