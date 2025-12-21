سید عباس عراقچی گفت: ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، دربارهٔ توافق صحبت می‌کنند، در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند، و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عراقچی در این مصاحبه که از طریق کانال تلگرامی وزیر امور خارجه منتشر شده است، بیان کرد: همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آمادهٔ مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته نوشتن. ما آماده‌ایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک‌طرفه.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر برای یک حملهٔ احتمالی بعدیِ اسرائیل به ایران آماده هستید؟، بیان کرد: ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم.



وزیر امور خارجه در ادامه توضیح داد: می‌دانید، موشک‌های ما از نظر کمّیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند. ما در طول جنگ 12 روزه درس‌های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی‌ها را نیز شناختیم؛ روی همهٔ این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم. حتی آماده تر از دفعهٔ قبل.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. همان‌طور که می‌دانید، بهترین راه برای جلوگیری از جنگ این است که برای آن آماده باشید.

وی خاطر نشان کرد: روس‌ها در جریان جنگ 12 روزه کمک زیادی به ما کردند. و بعد از آن، ما همکاری‌های بیشتری نسبت به قبل داشته‌ایم. به همین دلیل است که می‌گویم ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم.