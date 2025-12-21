موبایل مسافری هم گران شد

در حال حاضر، تغییری برای واردات تجاری اعمال نشده و افزایش نرخ‌ها فعلا محدود به بخش مسافری است.

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های واردات تلفن همراه مسافری، گفت: با تغییر نرخ محاسباتی ارز، هزینه موبایل مسافری حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به کاهش جدی ورود گوشی از مسیر مسافری و تشدید رکود بازار منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۰ محاسبه حقوق ورودی موبایل، تبلت، ساعت هوشمند، بارکد خوان، مبدل ارتباطات ثابت به سیار در رویه مسافری و پستی بدون اعمال معافیت ۸۰ دلاری و ۵۰ دلاری و بر مبنای نرخ ارز ثانویه (سنا) اعلامی بانک مرکزی خواهد بود

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی دارو و مواد اولیه و ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال بر اساس نرخ ترجیحی و برای سایر کالا ها میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفندماه ۱۴۰۳ تعیین شده است.

بند ع تبصره یک - در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره ‌(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ است.

اما رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به تغییرات اخیر در نحوه محاسبه هزینه‌های تلفن همراه مسافری، اظهار کرد: موبایل مسافری اخیرا افزایش قیمت داشته و حدود ۳۰ میلیون تومان گران‌تر شده است.

او گفت: در گذشته، ارزش گوشی‌های مسافری با نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شد، اما اکنون این محاسبه با نرخ‌های بالاتری انجام می‌شود؛ به ‌طوری‌که نرخ ارز مورد استفاده برای آن به حدود ۱۰۷ هزار تومان طی دو روز اخیر رسیده است.

اسدی افزود: بر همین اساس، نرخ محاسبه ‌شده برای موبایل مسافری اکنون به حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی در ادامه با اشاره به وضعیت واردات تجاری تلفن همراه تصریح کرد: برای رویه تجاری فعلا تصمیمی برای افزایش نرخ گرفته نشده است، چرا که بحث تعرفه‌ها در ردیف‌های بودجه‌ای قرار دارد و هرگونه تغییر در این مقطع از سال نیازمند تصمیم‌گیری در کمیته ماده یک است.

او افزود: در حال حاضر، تغییری برای واردات تجاری اعمال نشده و افزایش نرخ‌ها فعلا محدود به بخش مسافری است.

اسدی با اشاره به پیامدهای این تصمیم برای بازار موبایل گفت: با این تغییری که برای گوشی‌های مسافری اتفاق افتاده، طبیعتا ورود این کالاها به بازار کمتر خواهد شد و پیش‌بینی ما هم همین کاهش است.

او ادامه داد: درست است که موبایل مسافری در بازار خرید و فروش می‌شد، اما ماهیت آن تجاری نبود. این گوشی‌ها برای مسافر تعریف شده بودند، هرچند در عمل شاهد خرید و فروش پاسپورت و ورود غیررسمی کالا و سپس رجیستری آن بودیم که به نظر می‌رسد با این افزایش هزینه، این روند کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: احتمالا با کاهش موبایل مسافری، مسیر برای گوشی‌های ارزان‌قیمت کمی هموارتر شود، اما در مجموع تأثیر آن بر بازار، کاهشی خواهد بود.

او درباره وضعیت کلی بازار موبایل نیز گفت: در حال حاضر، کالا در بازار وجود دارد و خرید و فروش انجام می‌شود، اما این ‌طور نیست که بازار پررونق باشد. همان ‌طور که پیش‌تر هم عنوان کرده بودم بازار در شرایط رکودی قرار دارد.

وی افزود: این اتفاق جدید می‌تواند مزید بر علت باشد و رکود بازار را تشدید کند. بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر وضعیت خرید و فروش بگذارد.