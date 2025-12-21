میلی صفحه خبر لوگو بالا
ضرب‌الاجل قالیباف به دولت پزشکیان

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه نظارتی مجلس درباره گرانی‌های اخیر و افزایش قیمت ارز گفت: اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
ضرب‌الاجل قالیباف به دولت پزشکیان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با تبریک فرا رسیدن شب یلدا و حلول ماه رجب گفت: خدای مهربان را شاکریم که در روزهای اخیر پهنه‌ سرزمینی ایران عزیزتر از جان نیز از بارش‌ برف و باران گسترده برخوردار شد و خاک تشنه‌ ایران، جانی دوباره گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم دغدغه ها و نگرانی های مردم در گرانی‌ افسار گسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی مخصوصا افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی ها به شمار می آید؛ لذا بر حسب وظیفه‌ خود به مردم بگویم مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده است و پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: در هفته‌ای‌ که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، به عنوان رئیس‌ مجلس و رؤسای‌ کمیسیون های‌ اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت گرانی ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم. در سه‌شنبه هفته‌ جاری جلسه‌ نظارتی با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.

