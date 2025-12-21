میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی آب و هوا تهران امروز یکشنبه ۳۰ آذر

تهران امروز یکشنبه ۳۰ آذر با آسمانی غبارآلود، هوای سرد و نبود بارش وارد روزی شلوغ و آلوده شد و یخبندان همچنان در کمین پایتخت است.
پیش‌بینی آب و هوا تهران امروز یکشنبه ۳۰ آذر

به گزارش تابناک؛ آسمان تهران صبح امروز دوباره غبارآلود و هوای شهر سرد بود. امروز، یکشنبه ۳۰ آذر، برای تهران آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری بتدریج مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا امروز بین -۱ تا ۹ درجه سانتی‌گراد نوسان دارد که مثل روز گذشته است. بیشینه دما در ساعت ۱۴ تا ۱۵ به ۹ درجه می‌رسد. غروب آفتاب امروز در ساعت ۱۶:۵۴ خواهد بود.

بر اساس داده‌های هواشناسی، دمای مناطق شمالی تهران از جمله دربند بین -۸ تا ۱ درجه سانتی‌گراد و آسمان این نواحی صاف است و احتمال بارندگی کم است؛ دمای هوا در بیشینه خود با دو درجه افزایش همراه بوده. برای روز آینده دربند هم آسمانی ابری پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا در کمینه خود تا -۶ درجه کاهش خواهد یافت. در بخش‌های جنوبی شهر نیز دما بین -۱ تا ۸ درجه متغیر گزارش شده و آسمان آن صاف است. با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته، یخبندان و مه به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود همچنین همانطور که پیش‌بینی شده بود افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌ها موجب بازگشت آلودگی به تهران شد.

احتمال بارش در تهران هست؟

بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف، تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و با توجه به ماندگاری توده هوای سرد تا اواسط هفته، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، یخبندان و مه دور از انتظار نخواهد بود. نکته این است در پیش‌بینی‌های کوتاه مدت اثری از سامانه‌های بارشی برای پایتخت دیده نشده. در حال حاضر امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر) بارندگی در نوار شرقی کشور پایان می‌یابد، اما با نفوذ جریانات شمالی به شرق سواحل دریای خزر، در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما رخ خواهد داد.

میلی صفحه خبر موبایل
