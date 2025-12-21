آمریکا نفتکش ونزوئلا را توقیف کرد

آمریکا دیروز شنبه یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را در نزدیکی سواحل این کشور توقیف کرد. این اقدام تنها چند روز پس از آن انجام شد که ترامپ دستور محاصره تمام و کمال همه نفتکش‌های تحریم‌شده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن کشور را صادر کرد. با این حال، به گزارش نیویورک‌تایمز، این نفتکش تحریم نشده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ کریستی نوم، وزیر امنیت میهن آمریکا با انتشار ویدیویی از عملیات توقیف این کشتی، اعلام کرد که این عملیات پیش از طلوع آفتاب روز شنبه توسط گارد ساحلی ایالات متحده انجام شده است و کشتی توقیف‌شده آخرین بار در ونزوئلا پهلو گرفته بود.

خانم نوم گفت: «آمریکا به تعقیب انتقال غیرقانونی نفت تحریم‌شده که برای تامین مالی تروریسم مواد مخدر در منطقه استفاده می‌شود، ادامه خواهد داد. ما پیدا و متوقفتان می‌کنیم.»

این دومین بار در هفته‌های اخیر است که نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا نفتکشی را توقیف می‌کنند.

استقرار نیروهای آمریکایی از ماه سپتامبر در منطقه کارائیب به‌صورت گسترده افزایش یافته است. این نیروها تاکنون بارها شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر را هدف قرار داده‌اند که در این حملات دست‌کم ۱۰۰ نفر کشته‌ شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که دستور محاصره «کامل و تمام‌عیار» همه نفتکش‌های تحریم‌شده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن را صادر کرده است.