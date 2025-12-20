میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف یک نقشه دقیق درد در ساقه مغز: امید جدید به درمان‌های غیرافیونی

دانشمندان دانشگاه سیدنی با استفاده از تصویربرداری مغزی با قدرت ۷ تسلا، برای نخستین بار «نقشه درد» در ساقه مغز را شناسایی کرده‌اند؛ یافته‌ای که می‌تواند راه را برای درمان‌های هدفمند و غیرافیونی دردهای مزمن باز کند — گامی بلند در مقابله با وابستگی به داروهای مخدر.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۰۶
| |
748 بازدید

کشف یک نقشه دقیق درد در ساقه مغز: امید جدید به درمان‌های غیرافیونی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در یکی از مهم‌ترین کشفیات سال ۲۰۲۵ در علوم اعصاب، گروهی از پژوهشگران دانشگاه سیدنی موفق شدند شبکه مدیریت درد در ساقه مغز را با دقت بالا شناسایی کنند — منطقه‌ای که تا پیش از این نقش آن در تفکیک دردهای مختلف شناخته نشده بود. 

این پژوهش که با استفاده از تصویربرداری ۷ تسلا (۷T MRI) انجام شده، نشان می‌دهد که قسمت‌های مختلف ساقه مغز بسته به محل درد در بدن (مثلاً صورت یا اندام‌ها)، واکنش‌های متفاوتی را تنظیم می‌کنند. به بیان دیگر، مغز به‌طور دقیق می‌داند کدام نوع درد از کجا می‌آید و آن را با مسیرهای عصبی مشخصی مدیریت می‌کند — موضوعی که تاکنون در علوم اعصاب دیده نشده بود. 

این کشف می‌تواند نقطه عطفی در درمان دردهای مزمن باشد؛ چرا که تا امروز، درمان‌های رایج عمدتاً مبتنی بر داروهای افیونی (مخدر) هستند که خطر اعتیاد و عوارض جانبی جدی دارند. پژوهشگران امیدوارند با این نقشه جدید، درمان‌هایی توسعه یابد که مستقیماً بخش‌هایی از مغز را هدف قرار دهند که درد را محلی‌سازی و تفسیر می‌کنند — درمان‌هایی که بدون نیاز به داروهای سنتی کنترل درد فعالیت کنند.

یکی از نتایج جالب این تحقیق این است که مغز، بسته به اینکه درد در صورت باشد یا در دست و پا، از ساختارها و مسیرهای متفاوتی برای پردازش آن استفاده می‌کند. این «نقشه درد» می‌تواند به توسعه روش‌های فناوری‌محور مانند تحریک مغزی هدفمند یا درمان‌های نورومدولاتور کمک کند که برای بیماران با دردهای مزمن عملکردی بهتر و کم‌عارضه‌تر داشته باشند. 

پژوهشگران می‌گویند این روش همچنین امکان بررسی نحوه تعامل سیستم‌های اندورفینی و کانابینوئیدی مغز را فراهم می‌کند — مسیرهایی که می‌توانند بدون مخدرها، درد را کاهش دهند و به درمان‌های جدید در آینده منجر شوند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علم علمی فناوری صنعت هوش هوش مصنوعی خبر خبر فوری تابناک خبر فوری تابناک
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
برکناری یک مدیرعامل پرحاشیه در بدنه بانک مرکزی!/ ادعای بابک زنجانی حقیقت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ورود غیرمنتظره «Truth Social» به فناوری همجوشی هسته‌ای
SoftBank صنعت رباتیک ABB را در دست می‌گیرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eOI
tabnak.ir/005eOI