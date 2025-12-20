میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا نحسی ۱۳ دامن طلا را می‌گیرد؟!

دلار ۱۳۱ هزار تومانی و انس بیش از ۴۳۳۶ دلار درحالی طلا را بر مدار رشد قرارداده اند که به گفته کارشناسان تقاضای چندانی برای خرید آن نیست و احتمالا طلا وارد فاز اصلاح قیمت شود.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۴۷
| |
1997 بازدید
|
۳
آیا نحسی ۱۳ دامن طلا را می‌گیرد؟!

ترمز رشد قیمت طلا، سکه و ارز درحالی در بازاربریده شده است که همچنان مانعی بر سر راه شتاب رشد بهای این کالاها وجود ندارد تا از سرعت نرخ آنها کاسته شود. صعود پله پله قیمت سکه آن هم با رقم های میلیونی و بالارفتن ارز از نردبان رشد قیمت، این روزها مسیر همواری را برای افزایش بدون موانع بهای طلا و ارز ایجاد کرده اند، به طوری که طی یکسال اخیر قیمت طلا بیش از ۳ برابرشده است. افزایش قیمتی که گویا طلا چه در بازار داخل و چه در قالب انس جهانی، قرار نیست با جهشی رو به پایین کاهشی شود زیرا نوسان نرخ آنها همواره رو به بالاست و اگر در مقاطع کوتاهی کاهشی هم شود افت آن به قدری نیست که سرمایه گذاران برای خرید و کسب سود به این بازار هجوم ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از بازار؛ حال بانگاهی به بازار طلا خواهیم دید که چرا یکه تازی آن در بازارسرمایه گذاری، اکنون سرمایه گذاران خرد و کلان این کالای پرسود را به چنین سمت سویی کشیده، پاسخ آن مشخص است؛ چرا که طلا از دیرباز مهمترین و شاید تنها کالایی بوده که همیشه از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخورداربوده است. به همین دلیل تمام دنیا سرمایه گذاری بر روی طلا را سرمایه گذاری امن، بی دردسر و سودآوری می دانند. در چنین شرایطی است که علاوه بر توجه مردم عادی به سرمایه گذاران بر روی طلا، این روزها بانک های مرکزی و موسساتی مالی که از بنیه قوی اقتصادی برخوردارند به پشتوانه مستحکم ذخائر طلای خود می نازند، به همین دلیل اغلب کشورها تا می توانند سعی می کنند در سرمایه گذاری های خود، روی طلا حساب باز کنند و ذخیره طلای بیشتری را داشته باشند.

پیش بینی ها از چگونگی اجرای سیاست های کلان اقتصادی در آمریکا همچنین منقاقشات سیاسی برخی کشورها بویژه جنگ تجاری تعرفه ها بین چین و آمریکا، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی دنیا را طی ماههای گذشته وادار به روی آوری به خرید طلا کرد، این افزایش تقاضا در بازارهای جهانی موجب شد بهای انس طلا بشدت صعودی شود

چرا بهای طلا جهشی شد، آیا قیمت ها کاهش می یابند؟

سئوال اینجاست که چرا طی یک سال اخیر طلا بشدت بر مدار رشد قیمت قرار گرفت؟؛ پاسخ کاملا واضح است، چرا که تعیین قیمت طلا به چگونگی نوسان نرخ انس جهانی و ارز در داخل بر می گردد. حال از آنجایی که قیمت طلای جهانی از عواملی چون وقوع جنگ، مناقشات بین المللی همچنین تاثیر گذاری مسائل کلان اقتصادی نظیر سیاست های پولی فدرال رزرو و نرخ بهره و ... متاثر می شود، بنابراین پیش بینی ها از چگونگی اجرای سیاست های کلان اقتصادی در آمریکا همچنین منقاقشات سیاسی برخی کشورها بویژه جنگ تجاری تعرفه ها بین چین و آمریکا، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی دنیا را طی ماههای گذشته وادار به روی آوری به خرید طلا به عنوان سرمایه گذاری امن کرد، این افزایش تقاضا در بازارهای جهانی موجب شد بهای انس طلا بشدت صعودی شود. درچنین شرایطی صعود قیمت انس جهانی همراه با رشد نرخ ارز در داخل زمینه افزایش قیمت طلا آن هم به صورت مستمر را در بازار داخلی فراهم کرد.

به عقیده کارشناسان بازارطلا همانطور که گفته شد، اکنون به دلیل رشد هم زمان قیمت طلای جهانی و ارز در داخل، همواره بر مدار رشد قرار دارد و از آنجایی که چشم انداز قیمت انس طلا آنگونه که کارشناسان پیش بینی می کنند در دراز مدت رو به بالاست، بنابراین خبرگان بازار شواهد کافی را برای ورود طلا به یک ریزش عمیق و پایدار خیلی جدی نمی بینند. همین مسئله موجب شده است که مردم همچنان برای حفظ سرمایه هایشان روی به خرید ارز و طلا بیاورند.

اجرای برخی سیاست هاچون حذف نرخ ارز مرجع برخی کالاهای اساسی، متاسفانه سیگنال گرانی را به بازار ارز داد و این مسئله باعث شد تا تورم انتظاری در جامعه دوباره شکل گیرد، نتیجه چنین تصمیم اشتباهی ترس را به دل مردم انداخت که تورم بیش از این افسار پاره کند به همین دلیل ارز سیر صعودی را در پیش گرفت

تاثیر سیاست های اقتصادی بر افزایش نرخ ارز و طلا

البته خیلی ها فکرمی کردند در شرایط فعلی و در پی کاهش نسبی تنش‌های بین المللی، قیمت ها طلا و ارز خیلی بالا نرود، اما اجرای برخی سیاست های داخلی چون حذف نرخ ارز مرجع برخی کالاهای اساسی طی دوهفته گذشته، متاسفانه سیگنال گرانی را به بازار ارز داد و این مسئله باعث شد تا تورم انتظاری در جامعه دوباره شکل گیرد. نتیجه چنین تصمیم اشتباهی ترس را به دل مردم انداخت که تورم بیش از این افسار پاره کند، به همین دلیل ارز سیر صعودی را در پیش گرفت و رشد آن در کنار افزایش مستمر انس جهانی، قیمت طلا را در بازار فورانی کرد.

بازاری طلایی که به گفته کارشناسان خبره و فعالان این صنعت، هم اکنون خیلی رونقی ندارد زیرا مردم از نقدینگی چندانی برخوردار نیستندکه آن را به خرید طلا اختصاص دهند. از طرفی سیاست های بانک مرکزی نیز برای مهار قیمت این کالا با عرضه شمش و سکه تا کنون خیلی تاثیرگذار نبوده است زیرا مردم وضعیت اقتصادی و معیشت خود را با نوسان نرخ ارزی که هر روز قیمت آن در بارار بالا می رود، می سنجند. در چنین شرایطی دولت باید سیاست های خود را برای مهار نرخ ارز که بی منطق مسیر افزایش را در پیش گرفته است بکار گیرد، زیرا برخی ها عدم ارزهای صادراتی از سوی تجار را باعث کاهش عرضه این کالا در بازار عنوان می کنند. کمبود ارزی که وقتی فعالان اقتصادی نمی توانند ارز مورد نیاز خود را از بازارهای رسمی تهیه کنند، بناچار اقدام به خرید ارز آزاد کرده و نتیجه آن به دلیل هزینه بسیار بالای تولید، باعث تغییر قیمت ها و در نهایت فشار مضاعف بر تولید کننده و مصرف کننده می شود.

قیمت جهانی طلا طی روز جمعه به‌دنبال انتشار اطلاعات مربوط به تورم پایین‌تر از حد انتظار درآمریکا ۰.۳۳ کاهش یافت است، بنابراین این احتمال وجود دارد که طلای جهانی برای مدت کوتاهی از رشد قیمت بازایستد از طرفی تحلیلگران پیش بینی می کنند؛ طلای آب‌شده پس از یک رشد پرشتاب، وارد فاز اصلاح کوتاه ‌مدت شده است

احتمال ورود طلا به فاز اصلاح قیمت و کاهش مقطعی نرخ آن

با آنکه قیمت ها طی روزهای گذشته در بر مدار قرار گرفته بود اما در آخرین روز معاملات هفتگی بازار ارز و طلا قیمت ها اندکی کاهشی شدند. هم اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد ۱۳ میلیون ۷۴۰ هزار تومان است. سکه امامی طرح جدید نیز به بیش از ۱۴۴ میلیون رسیده و سکه طرح قدیم قدیم ۱۳۷ میلیون تومان است. بهای نیم سکه نیز در بازار ۷۷ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۴۴ میلیون ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت هایی که اغلب نسبت به روز ماقبل آن تا حدی کاهشی شده اند.
این در حالی است که به گفته محمد کشتی آرای، کارشناس و فعال بازار طلا؛ برخلاف دوره‌های گذشته که همزمان با افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای خرید طلا و سکه به‌شدت در بازار بالا می‌رفت، ولی اکنون نه‌تنها تقاضا برای خرید افزایش نیافته، بلکه کاهش آن باعث افت حباب سکه نیز شده است. به طوری که حباب سکه در آخرین روز معاملات هفتگی طلا به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. به گفته وی در حال حاضر تقاضای موثری برای خرید مصنوعات طلا وجود ندارد و حتی بازار طلای آب‌شده و سکه نیز دیگر رونق دوره‌های قبل را ندارد.

حال از آنجایی که قیمت جهانی طلا طی روز جمعه به‌دنبال انتشار اطلاعات مربوط به تورم پایین‌تر از حد انتظار درآمریکا ۰.۳۳ کاهش یافته و تقاضا برای طلا به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر تورم پایین آمده‌است همچنین بالا رفتن ارزش دلار هم بر قیمت طلا فشار می‌آورد، کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی می کنند در چتین شرایطی این احتمال وجود دارد که طلای جهانی برای مدت کوتاهی از رشد قیمت بازایستد. از طرفی تحلیلگران پیش بینی می کنند؛ نمودار تکنیکال طلای آب‌شده نقدی هم اکنون نشان دهنده آن بوده که قیمت این کالا پس از یک رشد پرشتاب، وارد فاز اصلاح کوتاه ‌مدت شده است. چرا که حرکت قیمت در هفته‌های اخیر داخل یک کانال صعودی شکل گرفته، اما برخورد هم‌زمان به سقف کانال و مقاومت روانی آن، نشانه‌هایی از ضعف صعودی را نمایان کرده است. بنابراین در شرایط فعلی، اگر سناریوی اصلاح طلای آب‌شده همچنان فعال شود، احتمال افت محدود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار یا دست‌کم توقف رشد و کاهش حباب قیمتی وجود دارد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا طلا بازار طلا نحسی نرخ ارز نرخ طلا نرخ سکه افزایش قیمت طلا
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
9
پاسخ
به نظر میرسد گرانی دلار و تورم را دولت ها دوست دارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
قطعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
2
پاسخ
دلار به سمت 6000دلار میره یعنی راحت 20 درصد افزایش دلاری دارد حالا ریالی بماند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eNL
tabnak.ir/005eNL