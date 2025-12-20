ترمز رشد قیمت طلا، سکه و ارز درحالی در بازاربریده شده است که همچنان مانعی بر سر راه شتاب رشد بهای این کالاها وجود ندارد تا از سرعت نرخ آنها کاسته شود. صعود پله پله قیمت سکه آن هم با رقم های میلیونی و بالارفتن ارز از نردبان رشد قیمت، این روزها مسیر همواری را برای افزایش بدون موانع بهای طلا و ارز ایجاد کرده اند، به طوری که طی یکسال اخیر قیمت طلا بیش از ۳ برابرشده است. افزایش قیمتی که گویا طلا چه در بازار داخل و چه در قالب انس جهانی، قرار نیست با جهشی رو به پایین کاهشی شود زیرا نوسان نرخ آنها همواره رو به بالاست و اگر در مقاطع کوتاهی کاهشی هم شود افت آن به قدری نیست که سرمایه گذاران برای خرید و کسب سود به این بازار هجوم ببرند.

به گزارش تابناک به نقل از بازار؛ حال بانگاهی به بازار طلا خواهیم دید که چرا یکه تازی آن در بازارسرمایه گذاری، اکنون سرمایه گذاران خرد و کلان این کالای پرسود را به چنین سمت سویی کشیده، پاسخ آن مشخص است؛ چرا که طلا از دیرباز مهمترین و شاید تنها کالایی بوده که همیشه از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخورداربوده است. به همین دلیل تمام دنیا سرمایه گذاری بر روی طلا را سرمایه گذاری امن، بی دردسر و سودآوری می دانند. در چنین شرایطی است که علاوه بر توجه مردم عادی به سرمایه گذاران بر روی طلا، این روزها بانک های مرکزی و موسساتی مالی که از بنیه قوی اقتصادی برخوردارند به پشتوانه مستحکم ذخائر طلای خود می نازند، به همین دلیل اغلب کشورها تا می توانند سعی می کنند در سرمایه گذاری های خود، روی طلا حساب باز کنند و ذخیره طلای بیشتری را داشته باشند.

پیش بینی ها از چگونگی اجرای سیاست های کلان اقتصادی در آمریکا همچنین منقاقشات سیاسی برخی کشورها بویژه جنگ تجاری تعرفه ها بین چین و آمریکا، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی دنیا را طی ماههای گذشته وادار به روی آوری به خرید طلا کرد، این افزایش تقاضا در بازارهای جهانی موجب شد بهای انس طلا بشدت صعودی شود

چرا بهای طلا جهشی شد، آیا قیمت ها کاهش می یابند؟

سئوال اینجاست که چرا طی یک سال اخیر طلا بشدت بر مدار رشد قیمت قرار گرفت؟؛ پاسخ کاملا واضح است، چرا که تعیین قیمت طلا به چگونگی نوسان نرخ انس جهانی و ارز در داخل بر می گردد. حال از آنجایی که قیمت طلای جهانی از عواملی چون وقوع جنگ، مناقشات بین المللی همچنین تاثیر گذاری مسائل کلان اقتصادی نظیر سیاست های پولی فدرال رزرو و نرخ بهره و ... متاثر می شود، بنابراین پیش بینی ها از چگونگی اجرای سیاست های کلان اقتصادی در آمریکا همچنین منقاقشات سیاسی برخی کشورها بویژه جنگ تجاری تعرفه ها بین چین و آمریکا، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی دنیا را طی ماههای گذشته وادار به روی آوری به خرید طلا به عنوان سرمایه گذاری امن کرد، این افزایش تقاضا در بازارهای جهانی موجب شد بهای انس طلا بشدت صعودی شود. درچنین شرایطی صعود قیمت انس جهانی همراه با رشد نرخ ارز در داخل زمینه افزایش قیمت طلا آن هم به صورت مستمر را در بازار داخلی فراهم کرد.

به عقیده کارشناسان بازارطلا همانطور که گفته شد، اکنون به دلیل رشد هم زمان قیمت طلای جهانی و ارز در داخل، همواره بر مدار رشد قرار دارد و از آنجایی که چشم انداز قیمت انس طلا آنگونه که کارشناسان پیش بینی می کنند در دراز مدت رو به بالاست، بنابراین خبرگان بازار شواهد کافی را برای ورود طلا به یک ریزش عمیق و پایدار خیلی جدی نمی بینند. همین مسئله موجب شده است که مردم همچنان برای حفظ سرمایه هایشان روی به خرید ارز و طلا بیاورند.

اجرای برخی سیاست هاچون حذف نرخ ارز مرجع برخی کالاهای اساسی، متاسفانه سیگنال گرانی را به بازار ارز داد و این مسئله باعث شد تا تورم انتظاری در جامعه دوباره شکل گیرد، نتیجه چنین تصمیم اشتباهی ترس را به دل مردم انداخت که تورم بیش از این افسار پاره کند به همین دلیل ارز سیر صعودی را در پیش گرفت

تاثیر سیاست های اقتصادی بر افزایش نرخ ارز و طلا

البته خیلی ها فکرمی کردند در شرایط فعلی و در پی کاهش نسبی تنش‌های بین المللی، قیمت ها طلا و ارز خیلی بالا نرود، اما اجرای برخی سیاست های داخلی چون حذف نرخ ارز مرجع برخی کالاهای اساسی طی دوهفته گذشته، متاسفانه سیگنال گرانی را به بازار ارز داد و این مسئله باعث شد تا تورم انتظاری در جامعه دوباره شکل گیرد. نتیجه چنین تصمیم اشتباهی ترس را به دل مردم انداخت که تورم بیش از این افسار پاره کند، به همین دلیل ارز سیر صعودی را در پیش گرفت و رشد آن در کنار افزایش مستمر انس جهانی، قیمت طلا را در بازار فورانی کرد.

بازاری طلایی که به گفته کارشناسان خبره و فعالان این صنعت، هم اکنون خیلی رونقی ندارد زیرا مردم از نقدینگی چندانی برخوردار نیستندکه آن را به خرید طلا اختصاص دهند. از طرفی سیاست های بانک مرکزی نیز برای مهار قیمت این کالا با عرضه شمش و سکه تا کنون خیلی تاثیرگذار نبوده است زیرا مردم وضعیت اقتصادی و معیشت خود را با نوسان نرخ ارزی که هر روز قیمت آن در بارار بالا می رود، می سنجند. در چنین شرایطی دولت باید سیاست های خود را برای مهار نرخ ارز که بی منطق مسیر افزایش را در پیش گرفته است بکار گیرد، زیرا برخی ها عدم ارزهای صادراتی از سوی تجار را باعث کاهش عرضه این کالا در بازار عنوان می کنند. کمبود ارزی که وقتی فعالان اقتصادی نمی توانند ارز مورد نیاز خود را از بازارهای رسمی تهیه کنند، بناچار اقدام به خرید ارز آزاد کرده و نتیجه آن به دلیل هزینه بسیار بالای تولید، باعث تغییر قیمت ها و در نهایت فشار مضاعف بر تولید کننده و مصرف کننده می شود.

قیمت جهانی طلا طی روز جمعه به‌دنبال انتشار اطلاعات مربوط به تورم پایین‌تر از حد انتظار درآمریکا ۰.۳۳ کاهش یافت است، بنابراین این احتمال وجود دارد که طلای جهانی برای مدت کوتاهی از رشد قیمت بازایستد از طرفی تحلیلگران پیش بینی می کنند؛ طلای آب‌شده پس از یک رشد پرشتاب، وارد فاز اصلاح کوتاه ‌مدت شده است

احتمال ورود طلا به فاز اصلاح قیمت و کاهش مقطعی نرخ آن

با آنکه قیمت ها طی روزهای گذشته در بر مدار قرار گرفته بود اما در آخرین روز معاملات هفتگی بازار ارز و طلا قیمت ها اندکی کاهشی شدند. هم اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد ۱۳ میلیون ۷۴۰ هزار تومان است. سکه امامی طرح جدید نیز به بیش از ۱۴۴ میلیون رسیده و سکه طرح قدیم قدیم ۱۳۷ میلیون تومان است. بهای نیم سکه نیز در بازار ۷۷ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۴۴ میلیون ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت هایی که اغلب نسبت به روز ماقبل آن تا حدی کاهشی شده اند.

این در حالی است که به گفته محمد کشتی آرای، کارشناس و فعال بازار طلا؛ برخلاف دوره‌های گذشته که همزمان با افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای خرید طلا و سکه به‌شدت در بازار بالا می‌رفت، ولی اکنون نه‌تنها تقاضا برای خرید افزایش نیافته، بلکه کاهش آن باعث افت حباب سکه نیز شده است. به طوری که حباب سکه در آخرین روز معاملات هفتگی طلا به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. به گفته وی در حال حاضر تقاضای موثری برای خرید مصنوعات طلا وجود ندارد و حتی بازار طلای آب‌شده و سکه نیز دیگر رونق دوره‌های قبل را ندارد.

حال از آنجایی که قیمت جهانی طلا طی روز جمعه به‌دنبال انتشار اطلاعات مربوط به تورم پایین‌تر از حد انتظار درآمریکا ۰.۳۳ کاهش یافته و تقاضا برای طلا به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر تورم پایین آمده‌است همچنین بالا رفتن ارزش دلار هم بر قیمت طلا فشار می‌آورد، کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی می کنند در چتین شرایطی این احتمال وجود دارد که طلای جهانی برای مدت کوتاهی از رشد قیمت بازایستد. از طرفی تحلیلگران پیش بینی می کنند؛ نمودار تکنیکال طلای آب‌شده نقدی هم اکنون نشان دهنده آن بوده که قیمت این کالا پس از یک رشد پرشتاب، وارد فاز اصلاح کوتاه ‌مدت شده است. چرا که حرکت قیمت در هفته‌های اخیر داخل یک کانال صعودی شکل گرفته، اما برخورد هم‌زمان به سقف کانال و مقاومت روانی آن، نشانه‌هایی از ضعف صعودی را نمایان کرده است. بنابراین در شرایط فعلی، اگر سناریوی اصلاح طلای آب‌شده همچنان فعال شود، احتمال افت محدود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار یا دست‌کم توقف رشد و کاهش حباب قیمتی وجود دارد.