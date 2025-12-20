آیا تعریف از رئیسی، فراموشی انتقادات است؟
محمد هاشمی رفسنجانی گفت: «مقایسه دو رئیس جمهور در دولتهای سیزدهم و چهاردهم از پایه اشتباه است. نکته اول این است که هر رئیس جمهوری بر اساس اقتضائات و شرایطی که دارد، تصمیم گیری میکند و در نتیجه باید بر اساس همان شرایط و به شکل مجزا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وقتی بحث مقایسه رخ میدهد، وضعیت پیچیده میشود، چرا که مقایسه نمیتواند دقیق باشد و قطعا با خطا مواجه میشود.»
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ او افزود: «نکته دیگر این است که باید یک دولت به شکل کامل، کار خود را به پایان ببرد تا بشود این دولت را با دولت قبلی و بعدی مقایسه کرد. اکنون و در نیمه راه دولت آقای پزشکیان نمیشود عملکرد وی را با عملکرد دولت آقای رئیسی مقایسه کرد. در ضمن در حوزه مشکلات اقتصادی موجود که نمیشود هم منکر شد، باید به یک نکته مهم دقت کرد: زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور بودند نه ترامپ رئیس جمهور بود و نه این حجم تحریمهای اقتصادی جدید داشتیم.»
وی افزود: «جنگ ۱۲ روزه نیز در زمان آقای رئیسی رخ نداده بود. بنابراین، تاکید من بر این است که هر بازه زمانی اقتضائات خود را دارد و نمیشود با این روش مقایسه انجام داد. تورم فزاینده کشور نیز موضوعی پنهانی نیست و نمیشود منکر اثرات منفی آن بر جامعه شد. اما باید شرایط را سنجید و بررسی کرد آقای پزشکیان دقیقا چه برنامههایی برای کاهش تورم دارد. انتظار میرود ایشان و تیم اقتصادی هر چه سریعتر برنامههایی برای کاهش قیمتها و کنترل تورم ارائه دهند. این یک خواست عمومی به حق است. اما حتی اگر دولت از همین لحظه کار را شروع کند، باز هم به یک بازه زمانی نیاز است که بتوان تشخیص داد برنامههای ایشان تا چه حد موفق بوده. این که رئیس جمهور مشکلات را صادقانه میگوید خوب است اما انتظار داریم این سخنان با راهکارهای عملی مدیریت شود.»
این فعال سیاسی در ادامه گفت: «همه اینهایی که اکنون در مجلس یا در برخی گروههای سیاسی مشغول نقد عملکرد دولت آقای پزشکیان هستند و با آب و تاب از دوران آقای رئیسی تعریف میکنند، در زمان دولت آقای رئیسی مشغول انتقادات سفت و سخت از دولت سیزدهم بودند. دقیقا در همان زمان هم به محض این که حرکتی برای مذاکره انجام میشد یا تصمیمی در حوزه ارز و امثالهم گرفته میشد همین عدهای که حالا نقد میکنند، علیه ایشان بسیج میشدند و با هزار و یک بهانه سعی میکردند ثابت کنند ایشان اشتباه میکند. به نظر میرسد برخی گروهها و جریانها در هر دولتی فقط منتقدند. بهانه گرفتن بدون توجه به وضعیت امروز کشور اصلا منطقی نیست.»
وی افزود: «در بحث ناترازیهای اقتصاد و انرژی هم باید انصاف داشت و درک کرد که بحث ناترازی اقتصاد و تورم و انرژی بحث امروز و دیروز نیست بلکه طی سالهای اخیر، روندی افزایشی پیدا کرده و در سایه غفلتها روی هم تلنبار شده است. این حرف من به معنای بیتقصیر بودن تک تک دولتها نیست. بلکه هر دولت باید در حد توان خود تلاش میکرد اما مسئله این است که این موضوع را هم باید بر اساس شرایط مورد نقد قرار داد. دولتهای مختلفی در شکل گیری و تشدید تورم این روزها نقش ایفا کرده اند. در مجموع، مقایسه این دولت و آن دولت با یکدیگر، نمیتواند روشنگر حقایق سیاسی و اقتصادی کشور باشد.»