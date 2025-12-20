میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا تعریف از رئیسی، فراموشی انتقادات است؟

محمد هاشمی گفت: همه این هایی که اکنون در مجلس یا در برخی گروه‌های سیاسی مشغول نقد عملکرد دولت آقای پزشکیان هستند و با آب و تاب از دوران آقای رئیسی تعریف می کنند، در زمان دولت آقای رئیسی مشغول انتقادات سفت و سخت از دولت سیزدهم بودند.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۳۹
| |
1467 بازدید
|
۵
آیا تعریف از رئیسی، فراموشی انتقادات است؟

محمد هاشمی رفسنجانی گفت: «مقایسه دو رئیس جمهور در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم از پایه اشتباه است. نکته اول این است که هر رئیس جمهوری بر اساس اقتضائات و شرایطی که دارد، تصمیم گیری می‌کند و در نتیجه باید بر اساس همان شرایط و به شکل مجزا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وقتی بحث مقایسه رخ می‌دهد، وضعیت پیچیده می‌شود، چرا که مقایسه نمی‌تواند دقیق باشد و قطعا با خطا مواجه می‌شود.»

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ او افزود: «نکته دیگر این است که باید یک دولت به شکل کامل، کار خود را به پایان ببرد تا بشود این دولت را با دولت قبلی و بعدی مقایسه کرد. اکنون و در نیمه راه دولت آقای پزشکیان نمی‌شود عملکرد وی را با عملکرد دولت آقای رئیسی مقایسه کرد. در ضمن در حوزه مشکلات اقتصادی موجود که نمی‌شود هم منکر شد، باید به یک نکته مهم دقت کرد: زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور بودند نه ترامپ رئیس جمهور بود و نه این حجم تحریم‌های اقتصادی جدید داشتیم.» 

وی افزود: «جنگ ۱۲ روزه نیز در زمان آقای رئیسی رخ نداده بود. بنابراین، تاکید من بر این است که هر بازه زمانی اقتضائات خود را دارد و نمی‌شود با این روش مقایسه انجام داد. تورم فزاینده کشور نیز موضوعی پنهانی نیست و نمی‌شود منکر اثرات منفی آن بر جامعه شد. اما باید شرایط را سنجید و بررسی کرد آقای پزشکیان دقیقا چه برنامه‌هایی برای کاهش تورم دارد. انتظار می‌رود ایشان و تیم اقتصادی هر چه سریعتر برنامه‌هایی برای کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم ارائه دهند. این یک خواست عمومی به حق است. اما حتی اگر دولت از همین لحظه کار را شروع کند، باز هم به یک بازه زمانی نیاز است که بتوان تشخیص داد برنامه‌های ایشان تا چه حد موفق بوده. این که رئیس جمهور مشکلات را صادقانه می‌گوید خوب است اما انتظار داریم این سخنان با راهکارهای عملی مدیریت شود.» 

این فعال سیاسی در ادامه گفت: «همه این‌هایی که اکنون در مجلس یا در برخی گروه‌های سیاسی مشغول نقد عملکرد دولت آقای پزشکیان هستند و با آب و تاب از دوران آقای رئیسی تعریف می‌کنند، در زمان دولت آقای رئیسی مشغول انتقادات سفت و سخت از دولت سیزدهم بودند. دقیقا در همان زمان هم به محض این که حرکتی برای مذاکره انجام می‌شد یا تصمیمی در حوزه ارز و امثالهم گرفته می‌شد همین عده‌ای که حالا نقد می‌کنند، علیه ایشان بسیج می‌شدند و با هزار و یک بهانه سعی می‌کردند ثابت کنند ایشان اشتباه می‌کند. به نظر می‌رسد برخی گروه‌ها و جریان‌ها در هر دولتی فقط منتقدند. بهانه گرفتن بدون توجه به وضعیت امروز کشور اصلا منطقی نیست.» 

وی افزود: «در بحث ناترازی‌های اقتصاد و انرژی هم باید انصاف داشت و درک کرد که بحث ناترازی اقتصاد و تورم و انرژی بحث امروز و دیروز نیست بلکه طی سالهای اخیر، روندی افزایشی پیدا کرده و در سایه غفلت‌ها روی هم تلنبار شده است. این حرف من به معنای بی‌تقصیر بودن تک تک دولت‌ها نیست. بلکه هر دولت باید در حد توان خود تلاش می‌کرد اما مسئله این است که این موضوع را هم باید بر اساس شرایط مورد نقد قرار داد. دولت‌های مختلفی در شکل گیری و تشدید تورم این روزها نقش ایفا کرده اند. در مجموع، مقایسه این دولت و آن دولت با یکدیگر، نمی‌تواند روشنگر حقایق سیاسی و اقتصادی کشور باشد.»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد هاشمی دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی خبر فوری محمد هاشمی رفسنجانی دولت چهاردهم دولت پزشکیان منتقد
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
France
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
13
پاسخ
خودتان از خودتان تعریف کنید و همدیگر را تخریب کنید. الله اعلم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
5
پاسخ
آقای هاشمی برای پخش صحبتش سربسته حرف زده و این با سیاست آزاد حداقلی هم تناسبی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
21
پاسخ
در اینکه دولت رییسی پر از اشتباهات بوده شکی نیست نصف مشکلات امروز از اشتباهات ایشونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
18
پاسخ
خانم و داماد و برادر داماد ریسی در دولت او فعال بودند حالا کیهان هر روز می گوید چرا دختر پزشکیان در دولت حضور دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
0
پاسخ
هر چیزی بود الان روی افتضاحات پزشکیان ماله نکش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eND
tabnak.ir/005eND