تصویر جنجالی راشاتودی از تحریف خلیج فارس!

راشاتودی خبری درباره اولین شلیک پهپاد سنتکام در خلیج فارس منتشر کرده و در این خبر به جای «خلیج فارس» از نام جعلی آن یعنی خلیج العربی استفاده کرده است.

به گزارش تابناک؛ راشاتودی خبری درباره اولین شلیک پهپاد سنتکام در خلیج فارس منتشر کرده و در این خبر به جای «خلیج فارس» از نام جعلی آن یعنی خلیج العربی استفاده کرده است.