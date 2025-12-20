تصویر جنجالی راشاتودی از تحریف خلیج فارس!
راشاتودی خبری درباره اولین شلیک پهپاد سنتکام در خلیج فارس منتشر کرده و در این خبر به جای «خلیج فارس» از نام جعلی آن یعنی خلیج العربی استفاده کرده است.
مدتهاست در نقشه گوگل از نام جعلی استفاده میشه..اگه همینجور منفعل بمونیم دیگه تمام دنیا بزودی از این نام استفاده میکنند...
به نظر من در این رابطه باید دو کار رو حتما انجام بدیم:
1- سفر مقامات عالی رتبه به کشور دوست و همسایه آذربایجان داشته باشیم و تفاهمات رو جهت تقویت روابط انجام بدیم.
2- سعی کنیم در جواب روسیه، تحریم ها رو از طریق دولت دوست و برادر امارات هر چه بیشتر دور بزنیم. ما بهتره با وابستگی هر چه بیشتر به امارات، اونها رو به تغییر سیاست در خصوص خلیج فارس تشویق بکنیم.
