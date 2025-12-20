میلی صفحه خبر لوگو بالا
رایزنی وزرای خارجه ایران و انگلیس

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم «آیوت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر رایزنی و گفتگو کردند.
رایزنی وزرای خارجه ایران و انگلیس

در این تماس تلفنی در مورد برخی موضوعات روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی تبادل نظر شد و بر لزوم تداوم رایزنی‌ها در سطوح مختلف برای تقویت درک متقابل و پیگیری موضوعات مورد نظر طرفین تأکید شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  وزیر امور خارجه کشورمان در این رایزنی تلفنی ضمن انتقاد از رویکرد غیرمسولانه سه کشور اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران، تاکید کرد:  ایران هیچ‌گاه مذاکره و گفت وگویی که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد را رد نکرده است، اما مذاکره به معنای تحمیل یک‌سویه را مردود می‌داند.

وزیر امور خارجه انگلیس نیز بر موضع این کشور مبنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد.

