میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

بازار خودروی ایران در مسیر معکوس جهانی/پیش فروش خودرو روی مغز و اعصاب مشتری!

در شرایط تورمی اقتصاد ایران، انتظار می‌رود فروشندگان برای جذب مشتری رقابت کنند اما بازار خودرو مسیری معکوس را طی می‌کند. مشتری با پول آماده، نه‌تنها در اولویت نیست، بلکه باید در صف‌های طولانی فروش بایستد.
کد خبر: ۱۳۴۶۶۹۱
| |
2350 بازدید
|
۱۳
چرا خرید خودرو در ایران به قرعه‌کشی، صف و منت گره خورده؟/پول هست، خودرو نیست!
بازار خودرو در ایران، سال‌هاست از مسیر طبیعی خود خارج شده و قرعه‌کشی، صف‌های طولانی و فاصله عمیق قیمت کارخانه و بازار، نه‌تنها مصرف‌کننده را سردرگم کرده بلکه عدالت در دسترسی به کالا را نیز زیر سؤال برده است.
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در بسیاری از کشور‌های جهان، خرید خودرو یک فرآیند ساده و شفاف است؛ مشتری وارد نمایشگاه می‌شود، مدل مورد نظرش را انتخاب می‌کند، پول را می‌پردازد و خودرو را تحویل می‌گیرد اما در ایران ماجرا به شکل عجیبی متفاوت است. حتی اگر خریدار بتواند تمام بهای خودرو را نقدی و یکجا پرداخت کند، باز هم تضمینی برای تحویل فوری وجود ندارد. اینجا خودرو نه با پول، که با شانس، نوبت، قرعه‌کشی و صبر فرساینده به دست می‌آید.
 
سؤال: چه ساز و کاری باعث شده خرید یک کالای صنعتی عادی به یکی از سخت‌ترین معاملات روزمره مردم تبدیل شود؟
 
وقتی پول نقد هم کارساز نیست
در شرایط تورمی اقتصاد ایران، انتظار می‌رود فروشندگان برای جذب مشتری رقابت کنند. اما بازار خودرو مسیری معکوس را طی می‌کند. مشتری با پول آماده، نه‌تنها در اولویت نیست، بلکه باید در صف‌های طولانی فروش بایستد، در سامانه‌ها ثبت‌نام کند و در نهایت، سرنوشت خریدش را به قرعه‌کشی بسپارد. در چنین بازاری، «توان خرید» دیگر معیار نیست. برنده شدن در قرعه‌کشی تعیین‌کننده است.
 
قرعه‌کشی خودرو؛ راه‌حل یا علامت بحران؟
قرعه‌کشی در اقتصاد، معمولاً برای توزیع منابع کمیاب استفاده می‌شود. اما خودرو، کالایی لوکس یا کمیاب نیست؛ یک محصول صنعتی است که باید متناسب با نیاز بازار تولید شود. تداوم قرعه‌کشی خودرو در ایران، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، نشانه‌ای از شکست سیاست‌گذاری در تولید و توزیع است. وقتی عرضه از تقاضا عقب می‌ماند، طبیعی است که بازار به ابزار‌های غیرعادی پناه ببرد؛ ابزار‌هایی که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کنند.
 
قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه یک بحران مزمن!
یکی از مهم‌ترین عوامل نابسامانی بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. تعیین قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر از واقعیت بازار، پیامد‌های متعددی به همراه داشته است:
- زیان انباشته خودروسازان
- کاهش انگیزه تولید
- افت عرضه
- افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد
نتیجه این چرخه معیوب، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است؛ جایی که خرید خودرو نه برای استفاده، بلکه برای کسب سود انجام می‌شود.
 
شکاف قیمت؛ کارخانه تا بازار آزاد
فاصله قابل توجه قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، انگیزه سوداگری را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، حتی کسانی که نیازی به خودرو ندارند، برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند؛ چرا که برنده شدن، به‌معنای سود قطعی است. این شکاف قیمتی، عملاً بازار را از تعادل خارج کرده و مصرف‌کننده واقعی را به حاشیه رانده است.
 
انحصار؛ بازاری بدون انتخاب
در بازار‌های جهانی، رقابت میان برندها، کیفیت و قیمت را تنظیم می‌کند اما بازار خودروی ایران، سال‌هاست با انحصار ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی گزینه‌های خرید محدود است و واردات هم با موانع جدی مواجه می‌شود، مشتری حق انتخاب واقعی ندارد. در چنین بازاری، فروشنده نگران از دست دادن مشتری نیست چون می‌داند صف همیشه وجود دارد.
 
چرا در دنیا فروشنده دنبال مشتری می‌گردد؟ پاسخ روشن است: در بازار‌های رقابتی، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌اند، نه دستور.
دولت نقش ناظر دارد، نه قیمت‌گذار و فروشنده هم‌زمان؛ و اگر فروشنده کیفیت یا قیمت مناسبی ارائه نکند، مشتری به‌سادگی به گزینه دیگر روی می‌آورد اما در ایران، نبود رقابت و دخالت‌های متعدد، این معادله را به‌هم زده است.
 
بازار خودرو؛ آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران
آنچه امروز در بازار خودرو می‌گذرد، فراتر از یک مشکل صنفی است. این بازار، تصویری فشرده از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ اقتصادی که در آن:
- پول نقد قدرت تعیین‌کننده ندارد
- صف جای بازار را گرفته
- شانس جای انتخاب نشسته
- «منت» به بخشی از فرآیند خرید تبدیل شده است
این وضعیت، نه طبیعی است و نه پایدار. پرسشی که بی‌پاسخ مانده است. تا چه زمانی خرید خودرو باید با ابهام، تأخیر و قرعه‌کشی همراه باشد؟ تا کی مردم برای خرج کردن پول خود، منت بکشند؟ چه زمانی بازار خودرو از یک وضعیت استثنایی، به یک روال عادی بازمی‌گردد؟ پاسخ این پرسش‌ها، در اصلاح ساختارها، پایان قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد رقابت واقعی و بازگرداندن منطق اقتصادی به بازار نهفته است؛ مسیری که بدون آن، صف‌ها کوتاه نخواهند شد و قرعه‌کشی‌ها پایان نخواهند گرفت.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار خودرو خودرو قرعه‌کشی خودرو ایران‌خودرو سایپا
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاحب مدیریتی ایران‌خودرو توسط کروز در حال تکمیل است/ خصوصی‌سازی رانتی صنعت خودرو نگران‌کننده است
چه مقدار از سرمایه را می‌توان با خیال راحت به خودرو اختصاص داد؟
اقدام عجیب و باور نکردنی؛ روغن‌پاشی عمدی در جاده‌ برای تصادف خودروها+فیلم
باج گیری رسمی در اتوبان‌های نیمه تاریک/ عوارض ۱۲۰ درصدی برای چاله‌های رایگان
افزایش نجومی قیمت خودرو در ۱۱۰ روز
آیین‌نامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی ابلاغ شد
سقف درآمد خانوار برای حذف یارانه تغییر کرد / یارانه نقدی این خانواده‌ها قطع می‌شود
یارانه سوخت چگونه پرداخت می‌شود؟
دستگیری متهم دوم یک پرونده خودرویی کثیرالشاکی
شمار خودروهایی که در برف و سیلاب اخیر گرفتار شدند
نحوه تاثیر درآمد ماهانه و خودرو ۵ میلیاردی در دهک‌بندی
هشدار سرعت لحظه‌ای برای رانندگان این خودروها
حذف سهمیه بنزین خودروهای خارجی بالای ۱۳۰۰ سی‌سی
چه عواملی در تعیین قیمت ماشین دست دوم تاثیرگذار است؟
ویدیوهای جنجالی درباره قیمت واقعی خودروی داخلی
چرا واردات کالاهای اساسی در انحصار گروه خاص است؟!
قیمت خودرو امروز 30 آذر
جهش قیمت تا ۱۶۲ میلیون تومان در یک مدل پرفروش! / موج جدید افزایش قیمت این خودروها
خودروهای دست دوم‌ها بازار را تکان دادند
واردات خودرو با ارز شخصی، تسویه با تعرفه دولتی! / سد آمریکایی در بخشنامه واردات
این خودروهای داخلی میلیاردی شدند!
زنجیره گرانی خودرو از کجا آغاز شد؟
چرا مردم خودروی چینی می خرند؟
رکورد گرانی به نام ارزان ترین خودروی داخلی ثبت شد / شاهین، پژو 207 و تارا از سبد خرید حذف شد!
مشتری خودروهای صفر چه کسانی هستند؟!
قیمت خودرو ترمز برید+ جدول قیمت‌ها
زانتیا پادشاه جاده ها
بازار خودرو در سایه رکود ماند
باز هم افزایش قیمت بنزین، بی توجه به ناوگان فرسوده/غفلت از فرصت های بی نظیر جایگزینی
۳۵۰ میلیون تومان در مبدا؛ چند میلیارد در بازار / مسدودسازی پول بدون تضمین تحویل خودرو
آئودی A3؛ لوکسِ وارداتی یا نسخه‌ی تقلبی بازار چین؟
چرا قیمت مونتاژی‌ها سر به آسمان گذاشت؟
این خودروها ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران شدند
بحران تقاضا در کمین بازار خودرو
تاثیر شرایط اقتصادی بر قیمت بیمه بدنه مشهود شد!
بند جدید قانونی ایران خودرو برای گرانی/ شریک دلالان یا تنظیم کننده بازار؟
پشت پرده بخت آزمایی ۵۰۰ میلیون تومانی/ شعبده بازی در طبقه پنجم ساختمان سمیه
یک زن ۴ بار در قرعه کشی، خودرو برنده شد +عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
33
پاسخ
دولت نه برنامه ای دارد نه عزمی برای ایستادن جلوی مافیای خودرو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کل سیستم یکپارچه شده جهت سوزاندن نقدینگی ملت. پولی که با کاری صبح تا شب به دست میاریم به راحتی واسمون آتیش میزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
22
پاسخ
همه دارند سود ميكنند به غير از مصرف كننده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
14
پاسخ
قرعه کشی اوایل حرام بود ولی امروز حرام نیست ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
17
پاسخ
تا زمانيكه در كشور رانت و تورم هست هر روز بدتر از ديروز خواهد بود
به قول جان مینارد کینز، #اقتصاددان معروف «اگر می خواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت ترین و پنهان ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلندمدت ایجاد کنید زیرا آرام آرام تمام بنیان های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می شود.»
متاسفانه با از بين رفتن انسانيت اصلاح جامعه با ساختار موجود غير ممكن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
11
پاسخ
تنها مسئله خودرو و بحث یک دولت نیست
وقتی به هر بخشی از جامعه نگاه میکنی انگار یک عده، گروه یا هر اسمی که دارند و در جزء جزء کشور سالهاست ریشه دارند و به عمد همه چیز رو دارند مگه میشه پنج دهه اشتباه، سعی و خطا، بی تجربگی و..... رو بهانه این وضعیت کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
13
پاسخ
خسته نمی شید چندین دهه دارین این گزارش های تکراری رو تهیه می کنین به هیچ نتیجه ای نمی رسین ...
به جاش عکس های سلبریتی و جوک بگزارید مردم سرگرم بشن کلیک خور سایتتون هم بیشتر میشه موجب ریشخند خودرو سازها و مدیران هم نمیشوید
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
8
پاسخ
این صف ها فقط نشون میده که مردم برای حفظ ارزش دارایی مجبورن هر جایی صف بکشن و این رانت و ... روزی گریبان دولت رو میگیره و پزشکیان بدترین عاقبت رو نسبت به روسای جمهور قبلی داره ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
1
پاسخ
هر کسی ناراضیه ثبت نام نکنه. یک سری دلال برای بازار گرمی مردم را دعوت به تحریم میکنند تا خودشون سود کنند.
فعلا تنها راه ماشین دار شدن همینه. هر کسی هم برد چه سوار شد که فروخت نوش جونش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
3
2
پاسخ
مذاکره....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
2
9
پاسخ
خلایق هر چه لایق....
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eKp
tabnak.ir/005eKp