شاید منتقدان فعلی عملکرد کمیته ملی المپیک چندان با تصمیم تعویق و دو ساله شدن انتخابات پیشرو موافق نباشند، چرا که این دوره دوساله میتواند فرصتی برای تداوم مدیریت فعلی باشد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، قرار است در پنجاهوچهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که روز چهارشنبه دهم دیماه برگزار میشود، علاوه بر دستورکارهای معمولی که بررسی گزارشهای مالی و عملکردی را در پیش دارد، یکی از تصمیم بسیار مهم مدیریتی هم برای ورزش کشور گرفته شود.
بر این اساس تصمیم گرفته خواهد شد تا زمانبندی انتخابات و دوره ریاست آینده کمیته ملی المپیک با تغییرات همراه شود؛ موضوعی که در صورت تأیید اعضای مجمع، میتواند انتخابات این نهاد مهم ورزشی را با تعویقی چندماهه همراه کند. بر اساس پیشنهاد مطرحشده، قرار است فقط در دوره بعد، ریاست کمیته ملی المپیک بهجای چهار سال، دوساله تعریف شود تا برخی همزمانیها با تورنمنتهای مهم از بین برود.
به این ترتیب، انتخاباتی که طبق روال باید در شهریور ۱۴۰۵ برگزار شود، به پس از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موکول خواهد شد و این دوره دو ساله تا پایان المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس ادامه خواهد داشت. پس از آن، دورههای مدیریتی دوباره به شکل چهار ساله و مطابق روال عادی بازمیگردد. در واقع هدف این است که دورههای مدیریتی کمیته ملی المپیک با چرخه المپیک همزمان شود؛ یعنی از پایان یک المپیک تا پایان المپیک بعدی.
تعویق المپیک توکیو به دلیل همهگیری کرونا، انتخابات کمیته ملی المپیک را نیز با وقفه مواجه کرد که در آن مقطع، تصمیم بر این شد که برای حفظ ثبات مدیریتی، انتخابات تا پایان المپیک برگزار نشود که منجر به طولانی شدن دوره مدیریتی رضا صالحیامیری شد و در نهایت، پس از پایان المپیک توکیو، انتخابات کمیته ملی المپیک در ششم شهریور ۱۴۰۱ برگزار و محمود خسرویوفا برای یک دوره چهار ساله به ریاست رسید؛ دورهای که طبق تقویم باید در شهریور ۱۴۰۵ به پایان برسد.
با این حال همزمانی انتخابات آینده با رویدادهای مهم پیشرو از جمله، بازیهای آسیایی ناگویا، المپیک جوانان داکار، بازیهای داخل سالن ریاض موجب این شده پیشنهاد تعویق انتخابات داده شود و همچنین فاصله کوتاه تا المپیک ۲۰۲۸ لسآنحلس باعث شده بحث بازنگری در زمانبندی دوره مدیریتی روی میز مجمع قرار بگیرد تا رئیس بعدی فرصتی دو ساله داشته باشد.
دوره دو ساله عملاً فرصت کافی برای برنامهریزی راهبردی در اختیار مدیران قرار نمیدهد. هر تیم مدیریتی، پیش از آنکه برنامههایش به ثمر برسد، وارد فضای انتخاباتی بعدی میشود و بنابراین بعید است مدیری بخواهد چنین فضایی را تجربه کند که در صورت شکست در المپیک بعدی، از صحنه حذف شود. بنابراین در چنین شرایطی ممکن است مجمع رأی به ابقای محمود خسرویوفا بدهد تا در ورزش ایران را در المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس هم هدایت کند.
در چنین شرایطی اما همزمان شدن مدیریت کمیته ملی المپیک با چرخه المپیک میتواند مزیتهایی داشته باشد؛ ثبات تصمیمگیری را افزایش میدهد، تمرکز مدیران را از فضای انتخاباتی دور میکند و برنامهریزی بلندمدت برای کاروانهای ورزشی را ممکنتر میسازد و هرگونه تصمیم مجمع برای ابقا یا عدم رأی مجدد به رئیس قبلی بر اساس عملکرد در المپیک خواهد بود.
از این زاویه، تعویق انتخابات نه یک عقبگرد، بلکه تنظیم تقویم مدیریتی با واقعیتهای ورزش قهرمانی تلقی میشود، اما شاید منتقدان فعلی عملکرد کمیته ملی المپیک چندان با این تصمیم موافق نباشند، چرا که این دوره دوساله میتواند فرصتی برای تداوم مدیریت فعلی باشد. از قضا با توجه به روابط حسنه فعلی کمیته ملی المپیک ایران با IOC، حفظ و تقویت جایگاه بینالمللی و کسب IOC Member برای ثریا آقایی موافقان مدیریت فعلی را بیشتر هم کرده است.
اکنون اعتماد مجمع به تیم مدیریتی فعلی بیش از گذشته به نظر میرسد. در چنین فضایی، بعید نیست که مجمع بار دیگر به محمود خسرویوفا و در صورت کاندیداتور مهدی علینژاد که هم اکنون دبیرکل است، به یکی از آنها اعتماد کند که تا پایان المپیک ۲۰۲۸ در رأس کمیته ملی المپیک باقی بمانند؛ هرچند این تداوم احتمالاً با تغییراتی در ترکیب هیئت اجرایی همراه خواهد بود و ترکیب فعلی به طور حتم با تغییراتی مواجه میشود.
آنچه مسلم است، مجمع دهم دیماه صرفاً یک نشست اداری نخواهد بود. تصمیمی که در این مجمع گرفته میشود، میتواند ساختار مدیریتی کمیته ملی المپیک تغییر دهد و مسیر آمادهسازی ایران برای المپیک ۲۰۲۸ را تحت تأثیر قرار دهد. حالا باید دید اعضای مجمع، کفه ترازو را به سود ثبات میگیرند یا محافظهکاری انتخاباتی؛ تصمیمی که پیامدهای آن، خیلی زود خود را در ورزش ایران نشان خواهد داد.