آمار تلفات حمله مسلحانه بوندی به ۱۶ نفر رسید

شمار قربانیان حمله دیروز یکشنبه افراد مسلح به ساحل بوندی در سیدنی به ۱۶ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافته است.
آمار تلفات حمله مسلحانه بوندی به ۱۶ نفر رسید

سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا به نقل از وزیر بهداشت اعلام کرد که شمار قربانیان حمله دیروز یکشنبه افراد مسلح به ساحل بوندی در سیدنی  به ۱۶ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافته است، در حالی که دولت استرالیا اعلام کرد که در پی این حمله در حال بررسی اعمال «قوانین سختگیرانه» در مورد استفاده از سلاح است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ پلیس استرالیا اعلام کرد که یکی از عاملان تیراندازی نیز در میان کشته شدگان این حمله است، در حالی که مهاجم دیگر به شدت مجروح شده است.

رسانه های استرالیایی گزارش دادند که عاملان این حمله ساجد اکرم هستند که در تبادل آتش با پلیس کشته شد و پسرش نوید اکرم که اکنون در بیمارستان با وضعیت وخیم تحت مراقبت پلیس قرار دارد. 

وزیر کشور استرالیا گفت که یکی از عاملان این حمله با ویزای تحصیلی وارد این کشور شده و پسرش، عامل دوم، در استرالیا به دنیا آمده است.

مال لانیون، کمیسر پلیس نیو ساوت ولز گفت که پلیس در حال تحقیق است تا مشخص کند آیا شخص سومی در این حمله دست داشته است یا خیر.

قوانین سختگیرانه

از سوی دیگر، آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا گفت که دولت او پس از حمله به ساحل بوندی، وضع قوانین سختگیرانه تری را در مورد سلاح های گرم بررسی خواهد کرد.

وی افزود: «این موضوع امروز در دستور کار دولت خواهد بود. قوانین جدید شامل محدودیت هایی در تعداد سلاح های مورد استفاده یا مجوز داده شده به افراد و بررسی دوره ای مجوزهای سلاح است.»

آلبانیز تاکید کرد که کشورش تمام تلاش خود را برای ریشه کن کردن یهودی ستیزی به کار خواهد بست و در برابر تفرقه، خشونت و نفرت تسلیم نخواهد شد و از شرایط کنونی عبور خواهد کرد.

وی همچنین این حمله را یک حادثه تروریستی توصیف کرد و خاطرنشان کرد که هدف آن هدف قرار دادن یهودیان استرالیایی بوده است.

از سوی دیگر، سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا گزارش داد که سازمان اطلاعات داخلی سوابق نوید اکرم، یکی از عاملان این حمله را به دلیل ارتباط نزدیکش با یک هسته تروریستی وابسته به داعش در سیدنی بررسی کرده است.

محققان احتمال می دهند که عاملان این حمله پس از دستگیری اسحاق المطری در سال ۲۰۱۹ که به عنوان رهبر اعلام شده داعش در استرالیا به هفت سال زندان محکوم شد، با این گروه بیعت کرده باشند.

در همین حال، رسانه های استرالیایی درباره مردی که توانست سلاح یکی از عاملان این حمله را خلع سلاح کند، فاش کردند که نام او احمد الاحمد است و ۴۳ سال دارد.

رسانه ها افزودند که او با وجود اینکه تجربه ای در استفاده از سلاح ندارد، برای کمک به محل حادثه شتافت.

یکی از بستگان وی به رسانه ها گفت که وی پس از اصابت دو گلوله از سوی یکی از عاملان این حمله تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

ابراهیم ابومحمد، مفتی اعظم استرالیا و نیوزیلند، حادثه سیدنی را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد و ضمن ابراز محکومیت شدید آن، ابراز امیدواری کرد که قانون در برخورد با آن به مجرای خود بازگردد.

وی همچنین تاکید کرد که هدف قرار دادن هیچ انسانی به دلیل دین یا ملیت او جایز نیست.

 

