رایزنی برای انتقال میزبانی استقلال به مشهد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ دیدار استقلال و گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر طبق برنامه سازمان لیگ، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه و به میزبانی آبی‌های تهران برگزار خواهد شد، اما فرهیختگان خبر داده که در جریان سفر اخیر تاجرنیا به مشهد، رایزنی‌هایی درباره انتقال محل برگزاری این دیدار انجام شده و همین موضوع، شانس میزبانی مشهد را افزایش داده است.

نامناسب بودن شرایط ورزشگاه‌های تهران از جمله تختی و شهرقدس، دلیل اصلی طرح این گزینه عنوان شده است. ورزشگاه‌هایی که در حال حاضر از نظر کیفیت زمین و امکانات اجرایی، شرایط مطلوبی برای میزبانی یک مسابقه حساس لیگ برتری ندارند. در مقابل، ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد به‌عنوان گزینه‌ای استاندارد و آماده، بار دیگر مورد توجه استقلالی‌ها قرار گرفته است.

پیش از این نیز استقلال چندباری در تلاش بود تا برخی از بازی‌های خود را در استان خراسان رضوی و شهر مشهد برگزار کند که در نهایت موافقت مسئولین مربوطه را به دست نیاورد ولی اکنون یکبار دیگر گزینه میزبانی در این شهر روی میز مدیران باشگاه قرار گرفته است.

با حضور تیم ابومسلم مشهد در لیگ دسته سوم و استفاده از ظرفیت‌های استایوم این شهر در بازی‌های اخیر این تیم، استقلالی‌ها به فکر میزبانی در این شهر و استفاده از ورزشگاه امام رضا (ع) افتاده‌اند.

حال باید منتظر تصمیم نهایی سازمان لیگ و مسئولان ذی‌ربط بود تا مشخص شود استقلال در هفته پانزدهم، میزبان گل‌گهر در مشهد خواهد بود یا ناچار است بار دیگر در تهران و با محدودیت‌های موجود از حریف خود پذیرایی کند.